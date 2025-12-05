ভিটামিন ডি-এর অভাবে এই লক্ষণ ত্বকে দেখা যায়, উপেক্ষা করলে নানান সমস্যা হতে পারে

ভিটামিন ডি-এর অভাবে এই লক্ষণ ত্বকে দেখা যায়, উপেক্ষা করলে নানান সমস্যা হতে পারে
আপনি কি জানেন যে ভিটামিন ডি-এর অভাব আমাদের ত্বক এবং চুলকেও প্রভাবিত করে ?
Published : December 5, 2025 at 10:16 AM IST
আমাদের ত্বককে আমাদের স্বাস্থ্যের আয়না বলা হয় না । আমাদের শরীরের যেকোনও সমস্যা আমাদের ত্বকে তার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে । অতএব, যদি আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে আমাদের ত্বকে কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে পারে ।
যদিও মানুষ প্রায়শই এই লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে, মনে করে যে এগুলো ছোটখাটো ত্বকের সমস্যা, তবুও এগুলোকে চিনতে পারলে ভিটামিন ডি-এর অভাব দ্রুত দূর করা সম্ভব । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ভিটামিন ডি-এর অভাবের ত্বকের লক্ষণগুলি সম্পর্কে ৷
শুষ্ক এবং শুষ্ক ত্বক: ভিটামিন ডি ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং এর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাকে শক্তিশালী করে । ভিটামিন ডি-এর অভাব ত্বকের আর্দ্রতা হারাতে পারে, যারফলে ত্বক শুষ্ক, চুলকানি এবং খসখসে হয়ে যেতে পারে । এই সমস্যা আরও খারাপ হতে পারে, বিশেষ করে শীতকালে, যখন সূর্যের আলো সীমিত থাকে । নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পরেও যদি ত্বক শুষ্ক থাকে, তাহলে এটি ভিটামিন ডি-এর অভাবের লক্ষণ হতে পারে ।
প্রাণহীন ত্বক: ত্বকের কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত এবং মেরামত করতে ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অভাবের কারণে ত্বক তার প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা হারাতে পারে এবং নিস্তেজ এবং প্রাণহীন দেখাতে পারে ।
ক্ষত ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ: যদি কাটা, আঁচড়, বা ক্ষত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নেয় তাহলে এটি ভিটামিন ডি-এর অভাবের একটি গুরুতর লক্ষণ হতে পারে । ভিটামিন ডি প্রদাহ কমাতে এবং নতুন ত্বকের কোষ গঠনে সহায়তা করে, যা এই প্রক্রিয়াটিকে ধীর করে দেয় ।
চুল পড়া: চুল পড়া কেবল চাপ বা জেনেটিক কারণের সঙ্গেই নয়, পুষ্টির ঘাটতির সাথেও যুক্ত হতে পারে । ভিটামিন ডি সুস্থ চুলের ফলিকল বজায় রাখতে সাহায্য করে । এর অভাব চুল পাতলা, ভেঙে যেতে এবং অতিরিক্ত ঝরে পড়তে পারে ।
দুর্বল নখ: দুর্বল বা সহজেই ভাঙতে পারে এমন নখও ভিটামিন ডি-এর অভাব নির্দেশ করতে পারে । শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণের জন্য ভিটামিন ডি অপরিহার্য ৷ নখের শক্তির জন্য ক্যালসিয়াম অপরিহার্য । অতএব, ভিটামিন ডি-এর অভাব নখ পাতলা এবং সহজেই ভেঙে যেতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)