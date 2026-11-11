বিষাক্ত বাতাস ত্বকের ক্ষতি করতে পারে, সুরক্ষার জন্য এই পরামর্শ মেনে চলুন
Skin Care Tips: দেশের অনেক শহরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে । এটি ত্বকের জন্যও বড় ধরনের ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । ।
Published : November 11, 2026 at 9:07 AM IST
দীপাবলির পর দেশের বিভিন্ন শহরে বায়ুদূষণ বেড়ে যাওয়ায় জনজীবনে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে । দিল্লি-এনসিআর-সহ ভারতের অনেক শহরেই এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) 400-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা নির্দেশ করে যে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে । দূষণের এই মাত্রায় বাতাসে থাকা সূক্ষ্ম কণাগুলো কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরের ভিতরেই প্রবেশ করে না, বরং ত্বকের ওপরও জমা হতে পারে ।
অনেকেই মনে করেন বায়ুদূষণ কেবল ফুসফুস বা শ্বাসতন্ত্রের জন্যই ক্ষতিকর, কিন্তু এটি ত্বকের উপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । বাতাসে থাকা ধুলোবালি, ধোঁয়া এবং অতি ক্ষুদ্র দূষক কণা ত্বকের বাইরের সুরক্ষামূলক স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে । এরফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চুলকানি, জ্বালাপোড়া, লালচে ভাব দেখা দেওয়া এবং আগে থেকেই থাকা ত্বকের সমস্যাগুলো আরও বেড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে । তাই বাইরে যাওয়ার সময় এবং বাড়ি ফেরার পর—উভয় ক্ষেত্রেই ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি । জেনে নেওয়া যাক, দূষিত বাতাস ত্বকের কী ধরনের ক্ষতি করতে পারে এবং তা থেকে ত্বককে রক্ষা করতে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন ?
দূষিত বাতাসের কারণে ত্বকের সমস্যা
ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া ও জ্বালাপোড়া: বাতাসে থাকা সূক্ষ্ম দূষক কণাগুলি ত্বকের বাইরের সুরক্ষামূলক স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে । এরফলে ত্বক থেকে আর্দ্রতা হারিয়ে যায়, যার ফলে মুখমণ্ডল শুষ্ক, টানটান বা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে । এছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে ত্বকে জ্বালাপোড়া ও লালচে ভাবও দেখা দিতে পারে ।
চুলকানি এবং একজিমা: যাঁদের ত্বক আগে থেকেই সংবেদনশীল অথবা যাদের একজিমার সমস্যা রয়েছে, দূষণ তাঁদের এই সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । এরফলে ত্বকে চুলকানি, লাল র্যাশ বা ফুসকুড়ি এবং প্রদাহের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
ব্রণ ও ফুসকুড়ির প্রকোপ বৃদ্ধি: বাতাসে থাকা দূষক উপাদানগুলি ত্বকে জমা হয়ে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে । এটি কারো কারো ক্ষেত্রে ব্রণের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে । যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত বা যাঁদের ব্রণ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।
দাগ ও পিগমেন্টেশন: দীর্ঘ সময় দূষণের সংস্পর্শে থাকলে ত্বকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়তে পারে, যা ত্বকের স্বাভাবিক রঙের উপর প্রভাব ফেলে এবং পিগমেন্টেশন বা দাগের সৃষ্টি করতে পারে । সূর্যের আলো এবং দূষণের সম্মিলিত প্রভাবে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে ।
অকাল বলিরেখা ও বার্ধক্যের ছাপ: দূষণের ফলে তৈরি হওয়া 'ফ্রি র্যাডিক্যাল' কোলাজেন ও ইলাস্টিনের ক্ষতি করতে পারে ৷ যা ত্বকের দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি । দীর্ঘকাল দূষণের সংস্পর্শে থাকলে ত্বকে সূক্ষ্ম রেখা, বলিরেখা এবং অকাল বার্ধক্যের অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
বিষাক্ত বাতাস থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখার উপায়
আপনার শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) যখন 'খুব খারাপ' (very poor) বা 'মারাত্মক' (severe) পর্যায়ে পৌঁছয়, তখন ঘরের বাইরে অপ্রয়োজনীয় কাজ এড়িয়ে চলুন । বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যার দিকে, যখন দূষণের মাত্রা বেশি থাকে, তখন বেশিক্ষণ বাইরে থাকা থেকে বিরত থাকুন । যদি বাইরে যেতেই হয়, তবে খোলা জায়গায় ব্যায়াম না করে ঘরের ভিতরে ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন । শরীরের যতটা সম্ভব কম অংশ খোলা রাখার জন্য ফুল-হাতা পোশাক পরুন, টুপি ও সানগ্লাস ব্যবহার করুন । দূষিত কণা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা রোধ করতে মাস্ক ব্যবহার করুন ।
বাড়ি ফেরার পর মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন
বাড়ি ফিরে হালকা গরম বা সাধারণ জল দিয়ে মুখ ও ঘাড় ধুয়ে ফেলুন । এমন মৃদু ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন যা ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট করে না । মুখ পরিষ্কার করার সময় বারবার সাবান ব্যবহার করা, জোরে ঘষা বা ত্বক খসখস করে এমনভাবে ঘষামাজা করা থেকে বিরত থাকুন । যদি হাত ও ঘাড়ও বাইরে খোলা থাকে, তবে সেগুলোও জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিন ৷ এতে ত্বকের ওপর জমে থাকা ধুলোবালি ও দূষক উপাদানগুলো দূর হয় ।
ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না
দূষণ ত্বকের বাইরের সুরক্ষামূলক স্তরকে দুর্বল করে দিতে পারে, তাই প্রতিদিন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । আপনার ত্বকের ধরণ অনুযায়ী এমন ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন যাতে সিরামাইড (ceramides), গ্লিসারিন বা হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের (hyaluronic acid) মতো উপাদান রয়েছে ৷ এগুলি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং সুরক্ষামূলক স্তরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । মুখ ধোয়ার পর ত্বক যখন কিছুটা ভেজা থাকে, তখনই ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন । ত্বক যদি সংবেদনশীল (Sensitive) হয়, তবে সুগন্ধিহীন পণ্য ব্যবহার করুন ।
বাইরে যাওয়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন
দূষণের পাশাপাশি সূর্যের আলোও ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । বাইরে যাওয়ার আগে অন্তত 30 বা তার বেশি এসপিএফ (SPF) যুক্ত ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন । মুখ, ঘাড় এবং শরীরের অন্যান্য খোলা অংশে এটি ভালোভাবে লাগিয়ে নিন । যদি দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে হয়, তবে পণ্যের নির্দেশিকা অনুযায়ী পুনরায় সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন । মনে রাখবেন, সানস্ক্রিন দূষণ থেকে পুরোপুরি সুরক্ষা না দিলেও, এটি অতিবেগুনি রশ্মির (UV rays) কারণে হওয়া ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে ।
ত্বকের উপর অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এড়িয়ে চলুন
যখন দূষণের মাত্রা বেশি থাকে এবং ত্বক খসখসে বা অস্বস্তিকর মনে হয়, তখন স্কিনকেয়ার রুটিন বা ত্বকের যত্নের প্রক্রিয়াটি সহজ রাখুন । ঘনঘন এক্সফোলিয়েশন (ত্বকের মৃত কোষ দূর করা), খুব কড়া স্ক্রাব ব্যবহার করা বা একসঙ্গে অনেক নতুন স্কিনকেয়ার পণ্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন । কোনও পণ্য ব্যবহারের পর যদি ত্বকে অস্বস্তি বা লালচে ভাব বেড়ে যায়, তবে সেটি ব্যবহার করা বন্ধ করে দিন । যদি দীর্ঘস্থায়ী চুলকানি, ফোলা ভাব, র্যাশ বা ব্রণের মতো সমস্যা দেখা দেয়, তবে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের (dermatologist) পরামর্শ নিন । যদি আগে থেকেই একজিমা বা সোরিয়াসিসের মতো সমস্যা থাকে, তবে নিজে থেকে চিকিৎসার পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তন আনবেন না ।
যাঁদের ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন:
শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাঁদের ত্বক সংবেদনশীল, তাদের দূষণের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । যাঁদের আগে থেকেই একজিমা, সোরিয়াসিস বা ব্রণ রয়েছে, দূষণের কারণে তাদের উপসর্গ বেড়ে গেলে সতর্ক থাকতে হবে । ত্বকের যত্নের পাশাপাশি নিজের ঘরকে ধুলোমুক্ত রাখুন; বাইরের বাতাসের মান খারাপ থাকলে জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতর অতিরিক্ত ধোঁয়া যেমন- ধূমপান বা ধূপকাঠি থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া এড়িয়ে চলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)