ত্বকের অসম রঙের কারণে কি মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গিয়েছে ? ব্যবহার করুন এই ঘরোয়া জিনিসগুলি

ত্বকের অসম রঙের কারণে কি মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গিয়েছে ? ব্যবহার করুন এই ঘরোয়া জিনিসগুলি
ত্বকের অসম রঙের ধরন (Uneven skin tone) বলতে ত্বকের রঙ ও গঠনের অসামঞ্জস্যকে বোঝায়।
Published : June 12, 2026 at 4:26 PM IST
ত্বকের রঙের অসামঞ্জস্য বা অসম টেক্সচারকেই মূলত 'আনইভেন স্কিন টোন' (Uneven skin tone) বলা হয় । এর পিছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে ৷ যেমন রোদে ত্বক কালো হয়ে যাওয়া (ট্যানিং), হাইপারপিগমেন্টেশন (মেলানিনের অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট), শুষ্কতা, দূষণ, বয়সজনিত পরিবর্তন কিংবা নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ব্যবহার । আপনি যদি ঘরোয়া উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চান, তবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু উপায় সম্পর্কে ৷
ত্বকের Uneven Skin Tone জন্য ঘরোয়া প্রতিকার:
ত্বকের অসম রঙের সমস্যা দূর করতে এখানে কিছু ঘরোয়া প্রতিকার দেওয়া হল:
হলুদ: হলুদের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও প্রদাহ-বিরোধী (anti-inflammatory) গুণাবলী ত্বকের রঙ বা টোন উন্নত করতে সাহায্য করে । হাইপারপিগমেন্টেশন, রোদে পোড়া ভাব (tanning) এবং কালো দাগের মতো ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে হলুদ বেশ কার্যকর হতে পারে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
এক চিমটি হলুদের সঙ্গে টক দই বা মধু মিশিয়ে ত্বকের যেসব অংশের রঙ অসমান, সেখানে লাগান । 15-20 মিনিট রেখে দেওয়ার পর পরিষ্কার জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলুন ।
অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরায় 'অ্যালয়িন' (aloin) নামক একটি উপাদান থাকে ৷ যা বিশেষ করে হাইপারপিগমেন্টেশন কমাতে কাজ করে । এছাড়া, এই উপাদানটি ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং ত্বক পুনর্গঠনে বা নিরাময়ে সহায়তা করে ।
এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
আপনার মুখ বা শরীরের যেসব অংশের ত্বকের রঙ বা গঠন অন্য জায়গার তুলনায় আলাদা, সেখানে তাজা অ্যালোভেরা জেল লাগান । আপনি চাইলে জেলটি সারা রাত লাগিয়ে রাখতে পারেন অথবা—তাড়াহুড়ো থাকলে—অন্তত 30 মিনিট লাগিয়ে রাখতে পারেন ।
অ্যারগান অয়েল: অ্যারগান অয়েল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ । ত্বকে উজ্জ্বলতা আনা এবং ত্বকের ক্ষতি মেরামত করার জন্য এটি বিশেষভাবে পরিচিত ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
ত্বকে 2-3 ফোঁটা অ্যারগান অয়েল লাগিয়ে আলতোভাবে মাসাজ করুন । সপ্তাহে 2-3 বার এটি করতে পারেন ।
ওটস ও টমেটো: টমেটোতে থাকা ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ ত্বকের রঙের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । এছাড়া এটি মৃত কোষ দূর করে ত্বকের দাগ বা ছোপ দূর করতেও কাজ করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
একটি ছোট টমেটোর রসের সঙ্গে এক চামচ ওটস ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে 30 মিনিট রেখে দিন ৷ এরপর ধোয়ার আগে আলতোভাবে মাসাজ করে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)