দামি শ্যাম্পু বা সিরাম নয়, এই প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহারে চুল পড়া কমবে
চুল আঁচড়ানোর সময় কি আপনার চুলের গোড়া পড়ে যাওয়ার ভয় পান ? প্রাকৃতিকভাবে ব্যবহার করুন এই জিনিস ৷
Published : January 3, 2026 at 11:31 AM IST
সকালে ঘুম থেকে উঠে কি বালিশে এলোমেলো চুল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ? নাকি স্নান করার সময় হাতে চুলের গোছা ধরে কাঁদতে ইচ্ছে করে ? চল পড়া নিয়ে সকলের মধ্যেই ভয়ের কাজ করে । এই চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আমরা নানান জিনিস কিনে থাকি ৷ যা কখনও কার্যকর হয় না ৷ কিন্তু কোনও কিছুই লাভ হয় না ৷
তবে চুলের আসল যত্নের প্রতিকার কোনও বাজারজাত দ্রব্যে নয়, প্রাকৃতিক ঘরোয়া উপাদানেই লুকিয়ে আছে মূল রহস্য ৷ এর নাম রোজমেরি । এটি কেবল একটি উদ্ভিদ নয়, এটি চুল পড়া রোধে 'জীবন রক্ষাকারী' ।
রোজমেরি ওয়াটার: একটি প্যানে দুই কাপ জল ঢেলে তাজা বা শুকনো রোজমেরি পাতা যোগ করুন । কম আঁচে 15-20 মিনিট ফুটিয়ে নিন । জল গাঢ় হয়ে গেলে, ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন এবং স্প্রে বোতলে ভরে নিন । প্রতি রাতে চুলের গোড়ায় স্প্রে করুন । এটি ধুয়ে ফেলার দরকার নেই ।
তেল মাসাজ: রোজমেরি এসেনশিয়াল অয়েল খুবই শক্তিশালী; এটি সরাসরি ত্বকে কখনও লাগাবেন না । এটি ব্যবহার করতে, আপনার নিয়মিত নারকেল তেল, বাদাম তেল বা অলিভ অয়েলের সঙ্গে 3-5 ফোঁটা রোজমেরি তেল মিশিয়ে নিন । সপ্তাহে দু'বার এটি দিয়ে আপনার মাথার ত্বকে মাসাজজ করুন । এটি শিকড়কে শক্তিশালী করে ।
শ্যাম্পুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন: যদি আপনার কাছে তেল লাগানোর বা আলাদাভাবে স্প্রে করার সময় না থাকে, তাহলে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে ভালো । যখনই আপনি আপনার চুল ধুবেন, আপনার হাতের তালুতে সামান্য শ্যাম্পু নিন এবং এতে 2-3 ফোঁটা রোজমেরি তেল যোগ করুন । তারপর, যথারীতি আপনার চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি আপনার চুলকে পুষ্টি এবং পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে ।
রোজমেরি হেয়ার রিন্স: এই পদ্ধতিটি আপনার চুলে উজ্জ্বলতা যোগ করার জন্য কার্যকর । চায়ের মতো ঘনত্ব তৈরি করতে রোজমেরি পাতা জলে ফুটিয়ে নিন । চুল ধোয়ার পর, সাধারণ জলের পরিবর্তে এই রোজমেরি ইনফিউশন দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । পরে ধুয়ে ফেলবেন না । এটি একটি প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে ।
অ্যালোভেরা এবং রোজমেরি মাস্ক: যদি আপনার চুল শুষ্ক এবং প্রাণহীন হয়, তাহলে এই মাস্কটি রেশমি করে তুলবে । 2 চা চামচ ফ্রেস অ্যালোভেরা জেল নিন এবং সামান্য রোজমেরি তেল যোগ করুন । এটি আপনার চুলের গোড়ায় এবং দৈর্ঘ্যে লাগান । 30 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ।
মনে রাখা প্রয়োজন, প্রাকৃতিক প্রতিকার জাদু নয়; এগুলি কাজ করতে সময় নেয় । কমপক্ষে 3 মাস ধরে এই পদ্ধতিগুলি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করুন । রোজমেরি কেবল আপনার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করবে না বরং ঘন চুল হতে সাহায্য় করবে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)