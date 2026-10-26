ঘরের বাতাসকে বিষাক্ত করছে রাসায়নিক সুগন্ধি, সুস্থ থাকতে বেছে নিন এই বিকল্পগুলি

ঘরের বাতাসকে বিষাক্ত করছে রাসায়নিক সুগন্ধি, সুস্থ থাকতে বেছে নিন এই বিকল্পগুলি
Room Fresher: রুম ফ্রেশনারে থাকা রাসায়নিক উপাদানগুলি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, যা শ্বাসকষ্টের মতো বিভিন্ন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
Published : October 26, 2026 at 3:07 PM IST
মানুষ তাদের ঘর বা অফিসে মনোরম সুবাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করে । অনেকের কাছে এটি মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার একটি সহজ উপায়ও বটে ৷ তবে খুব কম মানুষই জানেন যে, রুম ফ্রেশনার আসলে নানাভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে, আসুন রুম ফ্রেশনারের কিছু স্বাস্থ্যকর বিকল্প সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
রুম ফ্রেশনার কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ?
এই সুগন্ধযুক্ত তরলগুলিতে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার কারণ হতে পারে, যেমন:
মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন
উদ্বেগ বা অস্থিরতা
মাথা ঘোরা এবং বমি ভাব
চোখ, নাক ও গলায় অস্বস্তি বা জ্বালাপোড়া
শ্বাসকষ্ট
ঘন ঘন কাশি বা হাঁচি
রুম ফ্রেশনারে কী ধরনের রাসায়নিক থাকে ?
রুম ফ্রেশনার বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক নির্গত করে, যা হরমোনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং এমনকি ফুসফুসের মারাত্মক ক্ষতিও করতে পারে:
ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ডস (VOCs)
অধিকাংশ এয়ার ফ্রেশনারে ‘ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ডস’ (VOCs) নামক রাসায়নিক থাকে, যা দ্রুত বাতাসে বাষ্পীভূত হয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় । যদিও এগুলি ঘরের পরিবেশকে সুগন্ধময় করে তোলে, তবে এগুলিতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ৷ যেমন- অ্যাসিটোন, ইথানল এবং লিমোনিন ফুসফুস, চোখ ও গলায় অস্বস্তি বা জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে ।
বিকল্প উপায়গুলি বিবেচনা করুন
যদি আপনি কোনও স্বাস্থ্যঝুঁকি ছাড়াই আপনার ঘরকে সুগন্ধময় ও সতেজ রাখতে চান, তবে প্রচলিত রুম ফ্রেশনারের পরিবর্তে অন্য উপায়গুলি বেছে নিতে পারেন । ল্যাভেন্ডার, পিপারমিন্ট, চন্দন, জুঁই বা টি-ট্রির মতো প্রাকৃতিক তেল ব্যবহার করে তৈরি 'এসেনশিয়াল অয়েল ডিফিউজার' এক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে ।
এছাড়াও ঘরের দুর্গন্ধ দূর করতে বেকিং সোডা ও ভিনিগার অত্যন্ত কার্যকর । একটি ছোট পাত্রে 2-3 চা চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে 4-5 ফোঁটা এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে ঘরের কোনও এক কোণায় রেখে দিন । আরেকটি উপায় হল, অর্ধেকটা লেবুর গায়ে 4-5টি লবঙ্গ গেঁথে সেটি ঘরের কোনও কোণায় রাখা । কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন যে, দুর্গন্ধ দূর হয়ে গিয়েছে ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26354370/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)