গাছে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দিলে কী করবেন ? জানুন ঘরোয়া পদ্ধতি

গাছে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দিলে কী করবেন ? জানুন ঘরোয়া পদ্ধতি
Plant Fungus Treatment: গাছের পাতায় সাদা ছত্রাক দেখা দিলে আপনার কী করা উচিত ? গাছকে জল দেওয়ার সময় জরুরি সতর্কতাগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন জানুন ।
Published : October 16, 2026 at 12:49 PM IST
আপনার বারান্দার কোনও গাছের পাতায় যদি সাদা গুঁড়োর মতো কিছু দেখতে পান, তবে সেটিকে কেবল ধুলো ভেবে উপেক্ষা করবেন না ৷ এটি ছত্রাক সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে । তবে, সব সাদা দাগের কারণ একই নয় । এছাড়া, গাছের পাতায় জমে থাকা আস্তরণ এবং টবের মাটিতে জন্মানো ছত্রাক উভয়ের ক্ষেত্রেই একই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয় । গাছটিকে বাঁচাতে হলে, প্রথমেই মূল সমস্যাটি সঠিকভাবে শনাক্ত করা জরুরি ।
অনেকে জানান, ঘরোয়া প্রতিকারের পাশাপাশি গাছের আক্রান্ত অংশগুলি কেটে ফেলা উচিত এবং জল দেওয়ার অভ্যাসেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন । অর্থাৎ, কেবল কোনও স্প্রে ব্যবহার করলেই গাছের সমস্যার সমাধান হবে না ।
গাছে ছত্রাকজনিত সমস্যা কীভাবে শনাক্ত করবেন ?
গাছের পাতা ও কাণ্ডে ময়দার মতো সাদা আস্তরণ থাকলে তা 'পাউডারি মিলডিউ' (powdery mildew) নামক ছত্রাক সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে । অন্যদিকে, পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া বা নেতিয়ে পড়ার মতো লক্ষণগুলি শিকড় সংক্রান্ত সমস্যার ইঙ্গিত দেয় । তাই কেবল বাহ্যিক রূপ দেখে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, মাটির আর্দ্রতা এবং গাছের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখুন ।
অনেক সময় কোনও গাছ নেতিয়ে পড়তে দেখলে আমরা মনে করি সেটির জলের প্রয়োজন এবং তাতে আরও জল দিয়ে দিই । কিন্তু অতিরিক্ত জল গাছের শিকড় পচিয়ে ফেলতে পারে ৷ এমন পরিস্থিতিতে বাড়তি জল সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
দুধ ও জলের মিশ্রণ কি ছত্রাক দূর করতে পারে ?
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, ‘পাউডারি মিলডিউ’ (এক ধরনের ছত্রাকজনিত রোগ যা শসার মতো গাছে হতে পারে)-এর ক্ষেত্রে এক কাপ দুধের সঙ্গে চার কাপ জল মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করা যেতে পারে । তবে এটিকে সব ধরনের ছত্রাকজনিত সমস্যার সর্বজনীন সমাধান বলে ধরে নেবেন না । যেমন- শিকড় পচে যাওয়ার (root rot) ক্ষেত্রে পাতায় স্প্রে করলে সমস্যার মূল কারণটি দূর হবে না ।
গাছে ভিনিগার ব্যবহার করা কি ঠিক ?
অনলাইনে কোনও 'ঘরোয়া প্রতিকার' বা 'হোম রেমেডি' দেখেই তাড়াহুড়ো করে টবের গাছে ভিনিগার ঢালবেন না । যদিও নিম তেল তাঁর পছন্দের প্রতিকারগুলির একটি, তবুও সব ধরনের ছত্রাকজনিত সমস্যার জন্য এটি যথেষ্ট নয় ।
আক্রান্ত পাতাগুলি সরিয়ে ফেলুন
যদি কেবল কয়েকটি পাতা বা কাণ্ড আক্রান্ত হয়, তবে সেগুলি সরিয়ে ফেলা ভালো । এছাড়া, কোনও গাছ বেশি সংক্রমিত হলে সেটিকে অন্য গাছগুলি থেকে আলাদা করে রাখা জরুরি । আক্রান্ত অংশগুলি অপসারণ করা এবং গাছের চারপাশে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত করা ‘পাউডারি মিলডিউ’ (এক ধরনের ছত্রাকজনিত রোগ) নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে ।
টবগুলিকে একে অপরের এত কাছে রাখবেন না যেন পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস চলাচল করতে না পারে । ঘন গাছপালা এবং অপর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের পরিবেশ রোগ সৃষ্টির জন্য অনুকূল হতে পারে ।
মাটিতে সাদা ছত্রাক দেখা দিলে কী করবেন ?
মাটিতে সাদা ছত্রাক দেখা দেওয়ার মানেই যে গাছটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তা কিন্তু নয় । এর অর্থ হতে পারে মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা জমে আছে । প্রথমেই গাছে জল দেওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন আনুন এবং গাছের চারপাশে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করুন ।
প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে জল না দিয়ে, আগে মাটির অবস্থা পরীক্ষা করে নিন । প্রয়োজন অনুযায়ী গাছে জল দিন এবং টবে জল জমে থাকার সমস্যা থাকলে তা দূর করুন ।
ছত্রাকের আক্রমণ পুনরায় হওয়া থেকে কীভাবে রোধ করবেন ?
মাটিতে সরাসরি জল দিন, বারবার পাতা ভেজানো এড়িয়ে চলুন । নিয়মিত গাছ পর্যবেক্ষণ করুন যাতে নতুন কোনও দাগ দেখা দিলে তা দ্রুত শনাক্ত করা যায় । যদি সংক্রমণ থেকেই যায়, তবে নির্দিষ্ট রোগটি শনাক্ত করুন এবং সেই গাছ ও পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (fungicide) বেছে নিন । পণ্যের লেবেলে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় তা ব্যবহার করুন । গাছের সঠিক পরিচর্যার জন্য সমস্যার সঠিক শনাক্তকরণ এবং উপযুক্ত পরিবেশ উভয়ই প্রয়োজন ।