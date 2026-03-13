ETV Bharat / lifestyle

শহরে গ্যাসের সংকট; বাড়ির সিলিন্ডার কি ফুরিয়ে আসছে ? এই কৌশলে যাচাই করে নিন

আপনিও যদি এই ভেবে চিন্তিত থাকেন যে, রান্নার মাঝপথেই হঠাৎ করে আপনার গ্যাসের সিলিন্ডার ফুরিয়ে যেতে পারে তবে জানুন বিস্তারিত ৷

easy-tricks-to-check-lpg-gas-left-in-cylinder-at-home
বাড়ির সিলিন্ডার কি ফুরিয়ে আসছে ? এই কৌশলে যাচাই করে নিন (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 13, 2026 at 12:30 PM IST

4 Min Read
দিল্লি থেকে কলকাতা সর্বত্রই বর্তমানে গ্যাস সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে ৷ যার মূল কারণ হল যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাত । গ্যাসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, গ্যাস সংকটের কারণে হোটেল ও ধাবা (রাস্তার ধারের খাবারের দোকান) বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এমনকি রাস্তার ধারের চায়ের দোকানগুলিতেও চায়ের দাম বেড়ে যাওয়ার খবর প্রতিনিয়ত সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ও সংবাদ চ্যানেলগুলিতে উঠে আসছে । এর ফলে, এলপিজি (LPG) সিলিন্ডার সরবরাহের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন ।

অনেক এলাকায়ই সিলিন্ডার পেতে বিলম্ব হচ্ছে; এমতাবস্থায়, যদি রান্নাঘরের গ্যাস হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিতভাবে ফুরিয়ে যায়, তবে তা এক বড় বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে ৷ বিশেষ করে যখন বাড়িতে অতিথি থাকে কিংবা যখন তাড়াহুড়ো করে কোনো খাবার রান্না করার প্রয়োজন হয় । অনেক সময় মানুষ কেবল তখনই বুঝতে পারেন যে গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে, যখন রান্নার ঠিক মাঝপথে গ্যাস হঠাৎ করে নিভে যায় । তবে কেউ যদি আগে থেকেই সঠিকভাবে জানতে পারতেন যে সিলিন্ডারে ঠিক কতটা গ্যাস অবশিষ্ট আছে, তবে তিনি সময়মতো নতুন সিলিন্ডার বুক করতে পারতেন এবং এর ফলে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হতো ।

আপনার হয়তো মনে হতে পারে যে, এই কাজটি করার জন্য কোনও বিশেষ মিটার বা যন্ত্রের প্রয়োজন হবে; কিন্তু বিষয়টি মোটেও তেমন নয় । রান্নাঘরের কিছু সাধারণ ও সহজ কৌশলের সাহায্যেই আপনি ঘরের আরামদায়ক পরিবেশেই খুব সহজে সিলিন্ডারে অবশিষ্ট গ্যাসের পরিমাণ পরীক্ষা করে নিতে পারেন ৷গ্যাস পুরোপুরি ফুরিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই ।

Water Trick ব্যবহার করে মুহূর্তেই গ্যাসের পরিমাণ যাচাই করুন: সিলিন্ডারে ঠিক কতটা গ্যাস অবশিষ্ট আছে, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল জল ব্যবহার করা । এই কাজটি করার জন্য, এক গ্লাস বা মগ ভর্তি জল নিন এবং সিলিন্ডারের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সেই জল ঢালুন । কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর, সিলিন্ডারের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে এর উপরিভাগ স্পর্শ করে দেখুন ।

সিলিন্ডারটি স্পর্শ করার সময় আপনি লক্ষ্য করবেন এর একটি অংশ বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে, আর অন্য অংশটি কিছুটা উষ্ণ বা গরম লাগছে । সিলিন্ডারের যে অংশটি ঠান্ডা অনুভূত হবে, ঠিক সেই পর্যন্তই বর্তমানে গ্যাস অবশিষ্ট আছে বলে ধরে নেওয়া যায় । এমনটি ঘটার কারণ হল, সিলিন্ডারের ভিতরে থাকা তরল এলপিজি (LPG) খুব দ্রুত তাপ শোষণ করে নেয়; ফলে সিলিন্ডারের সেই নির্দিষ্ট অংশের উপরিভাগ ঠান্ডা হয়ে যায় । যদি সিলিন্ডারের নীচের দিকের অনেকটা অংশ জুড়ে ঠান্ডা অনুভূত হয়, তবে এটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আপনার গ্যাসের সরবরাহ খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে যেতে চলেছে ।

সিলিন্ডারের ওজনের ওপর ভিত্তি করেও আপনি ধারণা করতে পারেন: আপনি যদি মোটামুটি নির্ভুল একটি ধারণা পেতে চান, তবে সিলিন্ডারের ওজন পরীক্ষা করা একটি কার্যকর পদ্ধতি । প্রতিটি এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের বাইরের অংশে সেটির খালি অবস্থার ওজন বা 'খালি ওজন' (empty weight) লেখা থাকে। আপনার বাড়িতে যদি ওজন মাপার যন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা থাকে, তবে আপনি সিলিন্ডারটিকে সেটির ওপর রেখে বর্তমান ওজনটি মেপে নিতে পারেন । এরপর, মোট ওজন থেকে সিলিন্ডারের খালি ওজনটি বিয়োগ করুন ।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যাক: যদি সিলিন্ডারের মোট ওজন 28.5 কেজি হয় এবং সিলিন্ডারের গায়ে লেখা খালি ওজন 15.5 কেজি হয়, তবে আপনি সহজেই হিসাব করে বের করতে পারবেন যে সিলিন্ডারের ভেতরে আনুমানিক 13 কেজি গ্যাস অবশিষ্ট আছে ।

গ্যাসের শিখাও আপনাকে একটি ইঙ্গিত দিতে পারে: সিলিন্ডারে গ্যাসের সরবরাহ যখন কমতে শুরু করে, তখন চুলার শিখার ওপর তার প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে । আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে, আগের তুলনায় গ্যাসের শিখার তীব্রতা বা তেজ কমে গিয়েছে অথবা শিখাটি ফ্যাকাশে হলুদ রঙের দেখাচ্ছে তবে এটি একটি ইঙ্গিত হতে পারে যে সিলিন্ডারের গ্যাস শীঘ্রই শেষ হয়ে আসছে ।

অনেক সময়, এমন পরিস্থিতিতে খাবার রান্না করতেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগতে শুরু করে ৷ আপনি যদি এই লক্ষণগুলি দেখতে পান, তবে অবিলম্বে একটি নতুন সিলিন্ডার বুক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।

