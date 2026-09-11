মাত্র 5 মিনিটে তৈরি করে ফেলুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই ব্রেকফাস্টগুলি, গ্যাসের প্রয়োজন হবে না

মাত্র 5 মিনিটে তৈরি করে ফেলুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই ব্রেকফাস্টগুলি, গ্যাসের প্রয়োজন হবে না
সকালে যদি আপনার হাতে সময় কম থাকে, তবে এমন সব ব্রেকফাস্ট বেছে নিতে পারেন যা তৈরি করতে কম সময় লাগে ।
Published : September 11, 2026 at 11:58 AM IST
প্রোটিন-সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট সারাদিন ধরে শরীরে শক্তির জোগান বজায় রাখে এবং খিদে নিয়ন্ত্রণ করে । তবে সময়ের অভাবে অনেকেই স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে উঠতে পারেন না ।
এমন পরিস্থিতিতে, গ্যাস ব্যবহার না করেই সহজে তৈরি করা যায় এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণসম্পন্ন এমন কিছু ব্রেকফাস্টের বিকল্প সম্পর্কে জানা অত্যন্ত উপকারী । জেনে নেওয়া দরকার, প্রোটিন-সমৃদ্ধ ও সহজ কয়েকটি ব্রেকফাস্টের রেসিপি সম্পর্কে ।
স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের কিছু বিকল্প:
ইয়োগার্ট ও ফল: ইয়োগার্ট প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস । এক বাটি ইয়োগার্ট নিয়ে তাতে আপেল, কলা, পেঁপে বা বেরির মতো ফল মিশিয়ে নিন । এর ওপর চিয়া সিড, তিসি (flaxseeds) এবং সামান্য মধু ছড়িয়ে দিন । এই ব্রেকফাস্টটি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতেও সাহায্য করে ।
ঝাল মুড়ি বা চিঁড়ের পোলাও (Instant Poha/Muri)হালকা ও মুখরোচক ব্রেকফাস্টের জন্য এটি দারুণ ।
উপকরণ: চিঁড়ে বা মুড়ি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালঙ্কা, বাদাম এবং ধনেপাতা ।
প্রস্তুত প্রণালী: চিঁড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন (মুড়ি হলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই)। এবার চিঁড়ে বা মুড়ি দিয়ে সামান্য নুন ও সব মিশ্রন মিশিয়ে লেবুর রস দিয়ে মিশ্রণ মিশিয়ে নিন ৷
পিনাট বাটার ও কলার স্যান্ডউইচ: হোল-হুইট বা লাল আটার রুটিতে পিনাট বাটার লাগিয়ে তার ওপর কলার পাতলা টুকরো সাজিয়ে দিন । চাইলে এর উপর চিয়া সিড বা কুচি করা কাঠবাদামও ছড়িয়ে দিতে পারেন ।
চিয়া সিড পুডিং: এক গ্লাস দুধে দুই চামচ চিয়া সিড মিশিয়ে সারারাত ফ্রিজে রেখে দিন । সকালের মধ্যে এটি ঘন পুডিংয়ে পরিণত হবে । পরিবেশনের সময় এর সঙ্গে কুচি করা ফল, কিসমিস বা ড্রাই ফ্রুটস যোগ করুন ।
অঙ্কুরিত শস্যের স্যালাড (Sprouts Salad): অঙ্কুরিত মুগ ডাল, ছোলা বা বিভিন্ন শস্যের মিশ্রণ প্রোটিনে ভরপুর থাকে । একটি পাত্রে অঙ্কুরিত শস্য নিয়ে তাতে শসা, টমেটো, পেঁয়াজ ও গাজর মেশান । স্বাদ বাড়াতে লেবুর রস, বিট নুন ও চাট মশলা যোগ করুন ।
ওটস ও দইয়ের মিশ্রণ: রোলড ওটসের সঙ্গে সাধারণ দই বা ইয়োগার্ট মেশান এবং এতে কাঠবাদাম, আখরোট, কিসমিস ও সামান্য মধু যোগ করুন । এই মিশ্রণটি প্রোটিন ও ফাইবারসমৃদ্ধ ৷ যা শরীরকে দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি জোগায় ।
পনির ও সবজির স্যালাড: কাঁচা পনির ছোট কিউব করে কেটে একটি পাত্রে নিন । এতে শসা, টমেটো, ক্যাপসিকাম ও গাজর মেশান । স্বাদ বাড়াতে লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়ো ও সামান্য নুন যোগ করুন ।
প্রোটিন স্মুদি: দুধ, কলা, পিনাট বাটার, ওটস ও কয়েকটি কাঠবাদাম ব্লেন্ড করে স্মুদি তৈরি করুন । এটি একটি ক্রিমি এবং পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট ।
বাদাম ও বীজের মিশ্রণ: কাঠবাদাম, আখরোট, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম ও মিষ্টি কুমড়ার বীজ মিশিয়ে একটি স্বাস্থ্যকর মিশ্রণ তৈরি করুন । চাইলে এর সঙ্গে কিছুটা দই ও ফলও যোগ করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)