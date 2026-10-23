উৎসবে ভিড়েও অনন্যা ! চটজলদি খোঁপার এই সহজ স্টাইলগুলো ট্রাই করেছেন কি ?

উৎসবে ভিড়েও অনন্যা ! চটজলদি খোঁপার এই সহজ স্টাইলগুলো ট্রাই করেছেন কি ?
Easy Bun Hairstyles: উৎসবের এই মরশুমে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ বা লেহেঙ্গার সঙ্গে মানানসই এই সহজ 'বান' বা খোঁপার হেয়ারস্টাইল তৈরি করুন ।
Published : October 23, 2026 at 2:32 PM IST
উৎসবের মরশুমে সুন্দর দেখানোর জন্য কেবল ভালো পোশাক বা মেকআপই যথেষ্ট নয়, আপনার চুলের ধরণ বা হেয়ারস্টাইল সামগ্রিক সাজপোশাককে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে । শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, আনারকলি বা লেহেঙ্গা যেকোনও পোশাকের সঙ্গে মানানসই হেয়ারস্টাইল বেছে নিলে তা আপনার সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে । তবে, প্রতিবার পার্লারে যাওয়া সবসময় সুবিধাজনক বা প্রয়োজনীয় নয় । আপনি যদি চুল খোলা না রেখে বেঁধে রাখতে পছন্দ করেন, তবে বিভিন্ন হেয়ার-স্টাইলিং ও খোঁপা বাঁধার পদ্ধতি জানুন, যা সামান্য অনুশীলনের মাধ্যমেই বাড়িতে বসে অনায়াসে তৈরি করতে পারবেন । সবচেয়ে ভালো বিষয় হল, এই হেয়ারস্টাইলগুলি যেকোনও অনুষ্ঠানের জন্যই উপযুক্ত ৷ অফিস পার্টি থেকে শুরু করে দীপাবলি বা ভাইফোঁটার মতো উৎসব, এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানেও এগুলো দারুণ মানিয়ে যায় ।
বেণী করা খোঁপা (Braided Bun) তৈরির পদ্ধতি: আপনি যদি এমন একটি হেয়ারস্টাইল খুঁজছেন যা একই সঙ্গে সাধারণ ও মার্জিত, তবে 'বেণী করা খোঁপা' একটি দারুণ পছন্দ হতে পারে । এটি তৈরি করতে প্রথমে চুল ভালোভাবে আঁচড়ে জট ছাড়িয়ে নিন এবং একটি পনিটেইল ( ponytail) করে নিন । এরপর পনিটেইলের চুলগুলিকে তিনটি সমান ভাগে ভাগ করে একটি বেণী তৈরি করুন ।
এবার, এই বেণীটিকে পনিটেইলের গোড়ার চারপাশে (যেখানে রাবার ব্যান্ড লাগানো আছে) জড়িয়ে নিন । খোঁপাটিকে ভালোভাবে আটকে রাখার জন্য ববি পিন ব্যবহার করুন । ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল আপনার বেণী করা খোঁপা ৷ এই হেয়ারস্টাইলটির সঙ্গে সিল্কের শাড়ি বা কোনও এথনিক পোশাক দারুণ মানাবে । উৎসবের অনুষ্ঠানে খোঁপার এক পাশে ছোট একটি গাজরা (ফুলের মালা) জড়িয়ে নিলে সাজটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ।
ডোনাট বান হেয়ারস্টাইলের মাধ্যমে পান একটি পরিপাটি লুক: যাঁদের চুলে ঘনত্বের অভাব রয়েছে, তাদের জন্য 'ডোনাট বান' একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে । এই হেয়ারস্টাইলটি তৈরির জন্য একটি 'হেয়ার ডোনাট' ব্যবহার করুন ৷ এটি একটি গোলাকার হেয়ার অ্যাক্সেসরি, যা অনলাইনে বা স্থানীয় কসমেটিক্সের দোকানে সহজেই পাওয়া যায় ।
প্রথমে চুলগুলো টেনে একটি পনিটেইল বা ঝুঁটি বেঁধে নিন এবং তার ভিতর দিয়ে হেয়ার ডোনাটটি ঢুকিয়ে দিন । এবার ডোনাটের চারপাশে চুলগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে দিন যেন সেটি পুরোপুরি ঢেকে যায়, এরপর একটি সরু রাবার ব্যান্ড দিয়ে চুলগুলো আটকে নিন । বাকি থাকা চুলগুলো পেঁচিয়ে বা টুইস্ট করে বানের গোড়ার চারপাশে জড়িয়ে দিন এবং হেয়ারপিন দিয়ে ভালো করে আটকে নিন ।
যেকোনও অনুষ্ঠানে একদম পরিপাটি ও গোল আকৃতির থাকবে ৷ তখন এই হেয়ারস্টাইলটি দারুণ মানানসই । বেনারসি শাড়ি বা কারুকাজ করা সালোয়ার কামিজের সঙ্গে এটি চমৎকার দেখায় ।
টুইস্টেড বান তৈরির পদ্ধতি: যদি আপনার কাছে বেণি করা কঠিন মনে হয়, তবে 'টুইস্টেড বান' ট্রাই করে দেখতে পারেন । এই হেয়ারস্টাইলের বিশেষত্ব হল, এখানে বেণি না করে চুলগুলিকে পেঁচিয়ে বা টুইস্ট করে বান তৈরি করা হয় ।
প্রথমে চুলগুলি নিয়ে একটি পনিটেইল বাঁধুন এবং সেটিকে দুটি ভাগে ভাগ করুন । প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে পেঁচিয়ে নিন (টুইস্ট করুন), তারপর এই টুইস্ট করা চুলগুলি পনিটেইলের গোড়ার চারপাশে জড়িয়ে দিন এবং ববি পিন দিয়ে আটকে নিন ।
এই স্টাইলে চুলের টুইস্ট করা স্তরগুলো দৃশ্যমান থাকে, যা একটি সাধারণ বানকেও বেশ আকর্ষণীয় বা 'ডিজাইনার' লুক দেয় । দীপাবলির পার্টিতে শারারা বা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক পরলে এই হেয়ারস্টাইলটি দারুণ মানাবে । চাইলে বাড়তি সৌন্দর্যের জন্য ছোট মুক্তো বসানো পিনও ব্যবহার করতে পারেন ।
4) র্যাপড বান (Wrapped Bun) দিয়ে পান পার্টি-রেডি লুক: উৎসবের মরশুমে চুলগুলিকে আলাদা আলাদা ভাগে পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে যে বান তৈরি করা হয়, তা-ও একটি চমৎকার বিকল্প । এটি করার জন্য প্রথমে চুলগুলি নিয়ে একটি পনিটেইল বাঁধুন । এরপর চুলের ছোট ছোট অংশ নিন, সেগুলি হালকা পেঁচিয়ে পনিটেইলের গোড়ার চারপাশে জড়িয়ে দিন ।
প্রতিটি অংশ ববি পিন দিয়ে আটকে নিন যাতে বানটি ঠিকঠাক থাকে । বাকি চুলগুলির ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন । এই পদ্ধতিতে চুলে অনেকগুলি স্তর তৈরি হয়, যা বানটিকে একটি অনন্য টেক্সচার দেয় ।
আপনার চুল যদি লম্বা হয়, তবে এই হেয়ারস্টাইলটি আরও বেশি আকর্ষণীয় দেখাবে । এটি উৎসবের উপযোগী কুর্তা সেট, আনারকলি বা লেহেঙ্গার সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায় ।
5) বেণি দিয়ে তৈরি ক্লাসিক খোঁপা (Braid-Wrapped Bun): ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে বেণী দিয়ে তৈরি খোঁপা সবসময়ই বেশ আকর্ষণীয় দেখায় । এটি করার জন্য, চুলগুলো মাথার পিছনে নিয়ে একটি পনিটেইল বা ঝুঁটি বেঁধে নিন । এরপর পুরো পনিটেইলটিকে একটি বেণীতে রূপান্তর করুন ।
বেণী করা হয়ে গেলে, সেটিকে গোল করে পেঁচিয়ে একটি খোঁপার আকার দিন । বেণীর শেষ অংশটি খোঁপার নীচে গুঁজে দিন এবং হেয়ারপিন দিয়ে ভালোভাবে আটকে নিন । এই হেয়ারস্টাইলের বিশেষত্ব হল, খোঁপার ওপর বেণির গঠন বা টেক্সচারটি স্পষ্ট বোঝা যায় ।
আপনি চাইলে খোঁপাটিকে সাজাতে তাতে 'গজরা' (জুঁই ফুলের মালা) জড়িয়ে নিতে পারেন । এই সাজটি কাঞ্জিভরম বা বেনারসি শাড়ি কিংবা ঐতিহ্যবাহী সিল্কের পোশাকের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যায় ।
খোঁপা করার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন
সঠিকভাবে তৈরি করলেই কেবল খোঁপা সুন্দর দেখায় ৷ তাই খোঁপা বাঁধার আগে চুল ভালোভাবে আঁচড়ে জট ছাড়িয়ে নিন । চুলে অতিরিক্ত তেল থাকলে খোঁপাটি দেখতে অনেকটা চ্যাপ্টা বা নিস্তেজ লাগতে পারে । আবার, চুল খুব বেশি টেনে শক্ত করে বাঁধলে মাথার ত্বকে টান পড়তে পারে, যার ফলে মাথাব্যথা হতে পারে ।
আপনার চুল যদি খুব মসৃণ বা সিল্কি হয় এবং বারবার খুলে যায়, তবে আপনি হালকা টেক্সচারাইজিং স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন । হেয়ারপিন বা ববি পিন এমনভাবে লাগান যেন তা চুলকে শক্তভাবে ধরে রাখতে পারে । এছাড়া, হেয়ারস্টাইলটি দীর্ঘক্ষণ ঠিকঠাক রাখতে আপনি হালকা হেয়ার স্প্রেও ব্যবহার করতে পারেন ।