রাতের বেঁচে যাওয়া রুটি সকালে একদম তাজা থাকবে, মেনে চলুন এই সহজ টিপস
How to Keep Leftover Roti Fresh: বেঁচে যাওয়া রুটি কীভাবে সংরক্ষণ করবেন ? ফ্রিজে রুটি রাখার সঠিক পদ্ধতি ও সহজ উপায়গুলো জানুন ৷
Published : November 17, 2026 at 4:15 PM IST
ভারতীয় পরিবারগুলিতে রাতের খাবারের পর প্রায়শই এক-দুটি রুটি বেঁচে যায় । কখনও কখনও এগুলো পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট হিসেবে খাওয়া হয়, আবার কখনও নতুন কোনও খাবার তৈরিতে ব্যবহার করা হয় । তবে রুটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি । খোলা অবস্থায় রেখে দিলে সকালে রুটি শক্ত ও শুষ্ক হয়ে যেতে পারে । আবার ভুলভাবে সংরক্ষণ করলে রুটিতে আর্দ্রতা জমে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে । বেঁচে যাওয়া রুটি কীভাবে সংরক্ষণ করবেন, যাতে পরের সকাল পর্যন্ত সেগুলোর গুণমান অটুট থাকে, তা নিচে দেওয়া হল ।
বেঁচে যাওয়া রুটি যেভাবে সংরক্ষণ করবেন
প্রথমে বেঁচে যাওয়া রুটিগুলোকে পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিন । গরম রুটি সরাসরি কোনও পাত্রে রাখবেন না, এতে ভিতরে ভাপ আটকে যায়, যার ফলে রুটিতে আর্দ্রতা জমতে পারে । রুটিগুলি ঘরের তাপমাত্রায় চলে এলে সেগুলিকে একটি পরিষ্কার, শুকনো ও বায়ুরোধী (এয়ারটাইট) পাত্রে রাখুন ৷ খেয়াল রাখবেন যেন পাত্রের ভিতরে কোনও জল বা আর্দ্রতা না থাকে । সবশেষে, পাত্রটির মুখ ভালোভাবে আটকে ফ্রিজে রেখে দিন ।
রুটি কি ফ্রিজে রাখা জরুরি ?
যদিপরের দিন সকালে রুটিগুলি ব্যবহার করতে চান, তবে সেগুলিকে রান্নাঘরে বাইরে ফেলে না রেখে ফ্রিজে রাখাই ভালো । গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঘরের তাপমাত্রায় রাখা রুটি খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
রেফ্রিজারেটরে দীর্ঘ সময় রুটি রেখে দিলে তা কিছুটা শক্ত হয়ে যেতে পারে ৷ তবে সঠিকভাবে পুনরায় গরম করলে এর আগের কোমলতা অনেকটাই ফিরিয়ে আনা সম্ভব ।
রুটি সংরক্ষণের সময় নীচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন:
সব সময় পরিষ্কার ও শুকনো হাতে রুটি ধরুন ।
গরম রুটি সরাসরি বায়ুরোধী (এয়ারটাইট) পাত্রে রাখবেন না ।
রুটিগুলো যেন একে অপরের সঙ্গে লেগে না যায়, সেজন্য সেগুলোর মাঝে পরিষ্কার বাটার পেপার রাখতে পারেন ।
রেফ্রিজারেটরে রুটি রাখার জন্য পরিষ্কার ও শুকনো পাত্র ব্যবহার করুন ।
বারবার ফ্রিজ থেকে রুটি বের করা এবং আবার ভিতরে রাখা থেকে বিরত থাকুন ।
যদি রুটিতে ছত্রাক (মোল্ড) দেখা দেয়, অস্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায় বা রুটি আঠালো হয়ে যায়, তবে তা খাবেন না ।
ফ্রিজ থেকে বের করার পর রুটি যেভাবে নরম করবেন:
রুটি খাওয়ার সময় তা তাওয়ায় অল্প আঁচে গরম করে নিতে পারেন । অথবা, রুটির উপর সামান্য জল ছিটিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঢেকে রাখতে পারেন ৷ এতে রুটির আর্দ্রতা ফিরে আসে । মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করলে, রুটিগুলি একটি পরিষ্কার ও সামান্য ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে অল্প সময়ের জন্য গরম করে নিন ।
বেঁচে যাওয়া রুটি অনেক দিন সংরক্ষণ না করে পরের দিনই খেয়ে ফেলা সবচেয়ে ভালো । সঠিকভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি, খাওয়ার আগে সবসময় রুটির গন্ধ ও গঠন (টেক্সচার) পরীক্ষা করে নিন । সামান্য বাড়তি সতর্কতা খাবার অপচয় কমাতে সাহায্য করবে এবং আপনার সকালের রান্নাঘরের কাজকে আরও সহজ করে তুলবে ।