প্রাইমার থেকে মাস্কারা, আই মেকআপ করার সঠিক নিয়ম জানেন ?

প্রাইমার থেকে মাস্কারা, আই মেকআপ করার সঠিক নিয়ম জানেন ?
আপনার চোখকে আরও সুন্দর করে তুলতে সঠিক ও কার্যকর আই মেকআপ ব্যবহার করা উচিত ৷
Published : March 26, 2026 at 11:39 AM IST
মুখের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল চোখ । মেকআপের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় আই মেকআপকে ৷ কারণ চোখার মেকআপই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ চোখ ঠিকঠাক দেখলে মুখের 80 % ডান ৷
চোখ অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারে; আর সঠিক আই মেকআপ এই অভিব্যক্তিকে আরও অনেক বেশি প্রভাবশালী করে তুলতে পারে । আপনি কোনও পার্টির জন্য প্রস্তুত হোন কিংবা অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিন আই মেকআপের রয়েছে আপনার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে আমূল বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে । তবে নিখুঁত আই মেকআপ করাটা এক ধরণের শিল্প । তাই আপনার চোখগুলিকে আরও বেশি সুন্দর ও মোহনীয় করে তুলতে আই মেকআপ করার সময় কিছু নির্দিষ্ট বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন ।
বেস প্রস্তুত করা: আই মেকআপ শুরু করার আগে, চোখের পাতায় অবশ্যই একটি 'আই প্রাইমার' অথবা কনসিলারের একটি হালকা স্তর লাগিয়ে নিন । এটি চোখের চারপাশের ত্বকের রঙের অসামঞ্জস্য দূর করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে এবং আইশ্যাডোকে দীর্ঘক্ষণ ধরে চোখের পাতায় স্থির রাখতে সহায়তা করে । এছাড়া, এটি আইশ্যাডোর রঙগুলিকে আরও বেশি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তোলে ।
সঠিক আইশ্যাডো ও ব্লেন্ডিং: আইশ্যাডো ব্যবহারের সময় এমন রঙ বেছে নিন, যা আপনার পোশাক ও ত্বকের রঙের সঙ্গে মানানসই । চোখের ক্রিজ বা ভাঁজের রেখায় সবসময় হালকা বাদামি কিংবা 'নিউড' শেডের রঙ ব্যবহার করুন । চোখের সাজের ক্ষেত্রে 'ব্লেন্ডিং' বা রঙের মিশ্রণ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ৷ ব্রাশ ব্যবহার করে রঙগুলি এমন নিপুণভাবে মিশিয়ে দিন, যাতে কোথাও কোনো অস্পষ্ট বা কড়া রেখা দৃশ্যমান না হয় ৷
আইলাইনার লাগানোর সঠিক নিয়ম: আইলাইনার আপনার চোখের আকৃতি ফুটিয়ে তোলে । আপনার চোখ যদি ছোট হয়, তবে খুব মোটা করে আইলাইনার টানা থেকে বিরত থাকুন ৷ কারণ এতে আপনার চোখ আরও ছোট দেখানোর সম্ভাবনা থাকে । 'উইংড আইলাইনার' (Winged eyeliner) চোখের আকারকে কিছুটা বড় এবং ওপরের দিকে তোলা বা 'লিফটেড' দেখায় । চোখের পাপড়িগুলি ঘন ও ভরাট দেখাতে ওপরের পাপড়ির রেখা বরাবর কাজল বা জেল লাইনার ব্যবহার করুন ।
মাস্কারা দিয়ে দিন শেষ স্পর্শ: মাস্কারা ছাড়া চোখের সাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায় । মাস্কারা লাগানোর আগে 'আইল্যাশ কার্লার' ব্যবহার করে পাপড়িগুলো কার্ল করে নিন ৷ এরপর দুই কোট মাস্কারা লাগান ৷ প্রথম কোটটি পাপড়ির দৈর্ঘ্য বাড়াতে এবং দ্বিতীয় কোটটি পাপড়ি ঘন বা ভরাট দেখাতেস । খেয়াল রাখবেন যেন মাস্কারা দলা বেঁধে না যায় ।
ভ্রু-এর সাজের কথা ভুলবেন না: আপনার ভ্রু হল চোখের জন্য একটি ফ্রেম বা কাঠামোস্বরূপ । সুবিন্যস্ত ও নিখুঁতভাবে সাজানো ভ্রু আপনার পুরো সাজকে পরিপাটি করে তোলে । ভ্রু সাজানোর জন্য এমন একটি আইব্রো পেন্সিল বা পাউডার ব্যবহার করুন, যার রঙ আপনার চুলের স্বাভাবিক রঙের চেয়ে এক শেড হালকা ।
চোখের ভিতরের কোণগুলি ফুটিয়ে তুলুন: চোখের ভিতরের কোণায় এবং ভ্রু-এর হাড়ের (brow bone) ওপর সামান্য হাইলাইটার বা শিমার শেড লাগিয়ে নিন । এই সহজ কৌশলটি মুহূর্তের মধ্যেই আপনার চোখকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় করে তোলে ।
এই সতর্কতাগুলি অবশ্যই মনে রাখবেন:
মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ: চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গ । তাই, কখনওই পুরনো বা মেয়াদোত্তীর্ণ মাস্কারা এবং আইলাইনার ব্যবহার করবেন না ৷ কারণ এর ফলে চোখে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে ।
মেকআপ রিমুভ করা: ঘুমোতে যাওয়ার আগে কোনও উন্নত মানের মেকআপ রিমুভার বা মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে চোখের মেকআপ পরিষ্কার করতে ভুলবেন না এবং চোখ খুব জোরে ঘষা থেকে বিরত থাকুন ।
