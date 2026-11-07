উৎসবের বাড়তি ড্রাই ফ্রুটস ফেলে দেবেন না, রইল জিভে জল আনা ঘরোয়াভাবে শাহী রেসিপি

উৎসবের বাড়তি ড্রাই ফ্রুটস ফেলে দেবেন না, রইল জিভে জল আনা ঘরোয়াভাবে শাহী রেসিপি
Diwali Homemade Sweets: দীপাবলির সময় কিছু ড্রাই ফ্রুটস বেঁচে গিয়েছে ? এগুলি দিয়ে চমৎকার খাবার তৈরি করে দেখুন ৷
Published : November 7, 2026 at 2:57 PM IST
দীপাবলির সময় বাড়িতে মিষ্টির পাশাপাশি নানা ধরনের ড্রাই ফ্রুট যেমন- কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তা, আখরোট এবং কিসমিস মজুত থাকে । অতিথি আপ্যায়ন বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহারের পরও অনেক সময় এগুলি বাড়তি থেকে যায় । তখন এগুলি নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় পড়তে হতে পারে । কেবল কোনও পাত্রে দীর্ঘদিনের জন্য জমিয়ে রাখা বা প্রতিদিন অল্প অল্প করে খেয়ে শেষ করার পরিবর্তে, আপনি এগুলি দিয়ে নতুন কোনও পদ তৈরি করে দেখতে পারেন । এগুলি ব্যবহার করে সুস্বাদু জলখাবার থেকে শুরু করে মিষ্টি ডেজার্ট এমন নানা ধরনের খাবার অনায়াসেই তৈরি করা সম্ভব ।
দীপাবলির সময় বাড়িতে মিষ্টির পাশাপাশি নানা ধরনের ড্রাই ফ্রুট যেমন- কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তা, আখরোট এবং কিসমিস মজুত থাকে । অতিথি আপ্যায়ন বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহারের পরও অনেক সময় এগুলো বাড়তি থেকে যায় । তখন এগুলো নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় পড়তে হতে পারে । কেবল কোনও পাত্রে দীর্ঘদিনের জন্য জমিয়ে রাখা বা প্রতিদিন অল্প অল্প করে খেয়ে শেষ করার পরিবর্তে, আপনি এগুলি দিয়ে নতুন কোনও পদ তৈরি করে দেখতে পারেন । এগুলি ব্যবহার করে সুস্বাদু জলখাবার থেকে শুরু করে মিষ্টি ডেজার্ট এমন নানা ধরনের খাবার অনায়াসেই তৈরি করা সম্ভব ।
বাড়িতেই তৈরি করুন স্বাস্থ্যকর গ্রানোলা বার: এর জন্য ব্যবহার করতে পারেন বাড়িতে থাকা বাড়তি কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট এবং কিসমিস । প্রথমে বাদামগুলি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন, তারপর তাতে ওটস এবং মধু অথবা খেজুরের পেস্ট মিশিয়ে নিন । মিশ্রণটি একটি ট্রে-তে ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে চেপে বসিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিন । ভালোভাবে জমে গেলে বার-এর আকারে কেটে নিন । ব্রেকফাস্ট বা হালকা জলখাবারের জন্য এটি একটি দারুণ বিকল্প ।
কাজু ও আখরোট ব্যবহার করে একটি ক্রিমি ডিপ তৈরি করুন । যদি কাজু ও আখরোট থাকে, তবে সেগুলি দিয়ে দারুণ সুস্বাদু একটি ডিপ বানিয়ে ফেলতে পারেন । বাদামগুলিকে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন, তারপর রসুন, লেবুর রস, নুন ও কিছু হার্বস (ভেষজ উপাদান) মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিন । প্রয়োজনমতো জল দিয়ে এর ঘনত্ব ঠিক করে নিন । এই ডিপটি টোস্ট, স্যান্ডউইচ এবং বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাকসের সঙ্গে পরিবেশন করা যেতে পারে ।
আপনি যদি একটু অন্যরকম এবং মিষ্টি কিছু খাওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে ‘স্টাফড ডেটস’ (পুর ভরা খেজুর) তৈরি করে দেখতে পারেন । খেজুরের ভিতর থেকে বীজগুলি বের করে নিন এবং সেখানে কুচি করা কাঠবাদাম, পেস্তা ও আখরোট ভরে দিন । এছাড়া খেজুরের উপর সামান্য শুকনো নারকেল কোরা বা গলানো চকলেটও ছড়িয়ে দিতে পারেন । এগুলি তৈরি করতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য এটি একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে ।
চকলেট বার্ক তৈরি করুন
বাড়িতে চকলেট বার্ক তৈরির মাধ্যমে আপনি বেঁচে যাওয়া শুকনো ফলগুলো (ড্রাই ফ্রুটস) কাজে লাগাতে পারেন । প্রথমে ডার্ক চকলেট বা মিল্ক চকলেট গলিয়ে নিন এবং তা একটি বাটার পেপারের ওপর ছড়িয়ে দিন । এর উপর কুচি করা কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তা এবং কিসমিস ছড়িয়ে দিন, তারপর সেট হওয়ার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন । চকলেট জমে শক্ত হয়ে গেলে তা ছোট ছোট টুকরো করে ভেঙে নিন । এটি এমন একটি খাবার যা শিশু থেকে বড় সবাই নিশ্চয়ই উপভোগ করবে ।
তৈরি করুন মিষ্টি ড্রাই ফ্রুট পরোটা: ড্রাই ফ্রুট বা শুকনো ফল শুধু ডেজার্টেই নয়, ব্রেকফাস্টেও ব্যবহার করা যেতে পারে । কিছু কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট এবং কিসমিস মিহি করে কুচি করে নিন । এর সঙ্গে সামান্য গুড় ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন । এবার এই মিশ্রণটি আটার লেচির ভিতরে পুর হিসাবে ভরে বেলে পরোটা তৈরি করুন । তাওয়ায় সামান্য ঘি দিয়ে পরোটাটি ভালোভাবে ভেজে নিন । শীতের সকালের জন্য এটি একটি দারুণ সুস্বাদু খাবার হতে পারে ।
বেক করা আপেল দিয়ে একটি বিশেষ ডেজার্ট তৈরি করুন: বাড়িতে আপেল থাকলে শুকনো ফল ব্যবহার করে আপনি একটি অনন্য ডেজার্ট বানিয়ে ফেলতে পারেন । আপেলের মাঝখানের অংশটি বের করে নিন এবং সেই ফাঁকা জায়গায় কুচি করা আখরোট, কাঠবাদাম, কিশমিশ, সামান্য দারুচিনির গুঁড়ো ও মধু ভরে দিন । ওভেনে ভালোমতো বেক করে নিন এবং গরম গরম পরিবেশন করুন । এর স্বাদ সাধারণ ফলের ডেজার্ট থেকে একেবারেই আলাদা হবে ।
শুকনো ফল ব্যবহার করে 'মশলা দুধ'-এর গুঁড়ো তৈরি করুন: কিছু কাঠবাদাম, কাজুবাদাম এবং পেস্তা হালকা ভেজে নিন, তারপর সেগুলি ঠান্ডা হতে দিন । এলাচ ও সামান্য দারুচিনির সঙ্গে এগুলোকে একসঙ্গে গুঁড়ো করে নিন । এই মিশ্রণটি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে গরম গরম পান করুন । বাড়তি স্বাদের জন্য এতে সামান্য কেশরও যোগ করতে পারেন । গুঁড়োটি একটি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনমতো ব্যবহার করুন ।