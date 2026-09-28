ত্বকের যত্নে ঘরোয়া উপায় ? পুজোর সামনে মুখ উজ্জ্বল রাখতে কী করবেন অভিনেত্রীর টিপস

ত্বকের যত্নে ঘরোয়া উপায় ? পুজোর সামনে মুখ উজ্জ্বল রাখতে কী করবেন অভিনেত্রীর টিপস
Skincare: পুজোর আগে ত্বককে উজ্জ্বল করুন কিছু ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করে ৷ টিপস দিলেন অভিনেত্রী মৌলি দত্ত ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : September 28, 2026 at 3:13 PM IST
রুপোলি পর্দার নায়িকাদের ত্বক কীভাবে উজ্জ্বল থাকে ৷ এই প্রশ্ম সবার কাছেই থাকে ৷ বাংলা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী মৌলি দত্ত ৷ তিনি শেয়ার করেছেন কীভাবে ঘরোয়া উপায়ে ত্বককে উজ্জ্বল রাখা য়ায় ?
ঘাম, ধুলো-ময়লা, আর্দ্রতার কারণে গরমের সময়ে ত্বকের অবস্থা বেহাল হয়ে যায় । বিশেষ করে ত্বক যদি খুব স্পর্শকাতর হয়, তা হলে সঠিক ভাবে যত্ন না নিলে ব্রণ-ফুস্কুড়ি বেরিয়ে যেতে পারে । র্যাশের সমস্যাও দেখা দিতে পারে । পুজোর আগে ত্বকের যত্ন নিতে হবে বিশেষ উপায়ে ।
অভিনেত্রী মৌলি দত্ত বলেন, "পুজোর সময় আমরা সবাই চাই একটু স্পেশালভাবে সাজতে ৷ সারাবছর তো অনেক মেকআপ ব্যবহার করতে হয় ৷ তাই চেষ্টা করি এইসময় ত্বককে একটু বিশ্রাম দেওয়ার ৷ পুজোর সময় একটু লাইট মেকআপেই থাকি ৷ রোদে যখন বার হই সান্সস্ক্রিনটা ব্যবহার করি ৷ পুজোর আগে পার্লারে গিয়ে ক্লিনআপ করিয়ে নিই "
"পুজোর পর ডিট্যান করাই কারণ এই সময় ডে লাইটে ঘুরি ফলে ট্যান পরে ৷ তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মেকআপটাকে তোলা ৷ রাতে বাড়ি ফিরে ক্লনজিংটা করি ৷ আমি বেসিরভাগটাই বাড়ির জিনিস ব্যবহার করি ৷ যেমন- টমেটো, টকদই ও ড্রাই স্কিন বলে মধু ৷ এইগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে একটা প্যাক ব্যবহার করি ৷ মুলতানি মাটিও লাগাই ৷"
"চুলের জন্য ও আমি ঘরোয়া প্যাকই ব্যবহার করি ৷ যেমন- দই, ডিম ইত্যাদি ৷ চুলের জন্য ছাঁঁচি পেঁয়াজ ভালো ফলে এটা ব্যবহার করি ৷ আর একটা আমার স্বভাব আছে যে ফল আমি খাই সেই ফলটাই একটু করে মুখে ঘষে নিই ৷ এটা আমি মা-কে দেখে শিখেছি ৷ আরও একটা ভালো টোনার হিসাবে কাজ করে রাইস ওয়াটার ৷ আমরা যে চাল ধুয়ে জলটা ফেলি ওটা মুখ ধোয়ার সময় লাগিয়ে নিই ৷"
তিনি আরও বলেন, "দুর্গাপুজো মানে বাঙালির কাছে একটা আবেগ ৷ ফলে অষ্টমী ও দশমী আমি শাড়ি পরি ৷"