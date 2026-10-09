বাঙালিদের দুর্গাপুজো একটি প্রধান উৎসব, বাংলার বাইরে থেকেও কীভাবে এটি উপভোগ করা যায় ?

বাঙালিদের দুর্গাপুজো একটি প্রধান উৎসব, বাংলার বাইরে থেকেও কীভাবে এটি উপভোগ করা যায় ?
Durga Puja 2026: বাঙালির দুর্গা পুজো শুধু বাঙালিদের কাছেই নয়, বাঙলার বুকে থাকা সমস্ত জাতির মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ । প্রবাসী হয়েও উপভোগ করুন এইভাবে ৷
Published : October 9, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:47 AM IST
দুর্গাপুজো হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব ৷ যা ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু পঞ্জিকার সপ্তম মাস আশ্বিন মাসে পালিত হয় । বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ভারতের অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে এই উৎসবটি ধুমধাম করে উদযাপিত হয় ।
পৌরাণিক পটভূমি
হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দুর্গাপূজার সঙ্গে একাধিক উপাখ্যান বা কিংবদন্তি জড়িত । এই উৎসবের মূল উপাখ্যানটি হল মহিষাসুর নামক মহিষ-রূপী অসুরের বিনাশ । এই কাহিনীটি সর্বপ্রথম ‘দেবীমাহাত্ম্য’-এ পাওয়া যায়, যা মার্কণ্ডেয় পুরাণের (পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী) অন্তর্ভুক্ত । সেই আখ্যান অনুযায়ী, মহিষাসুর দেবতাদের বিরুদ্ধে এক মহাজাগতিক যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং জয়লাভ করেন ৷ কারণ তিনি এমন এক বর পেয়েছিলেন যার ফলে কোনও পুরুষ প্রতিপক্ষের হাতে তাঁর পরাজয় অসম্ভব ছিল । নিজেদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রিমূর্তির নেতৃত্বে দেবতারা তাঁদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে দুর্গা নামক এক রণরঙ্গিণী দেবীর সৃষ্টি করেন ।
আনন্দ প্রিয় বাঙালিরা সবসময় আনন্দ করতে ভালবাসে । পুজোর দিনগুলি তাঁদের কাছে এত তাড়াতাড়ি চলে যায় যে, অনেকেই মনে মনে ভাবেন- 'সাধ মিটিলো না । আরও কিছুদিন যদি দুর্গা পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম, তবে খুবই ভালো হত ।' মহালয়া থেকেই সকলের মনের মধ্যে একটা পুজো পুজো ব্যাপার চলে আসে । মনটা আনন্দে ভরে ওঠে সকলের । সারা বছর আপামর বাঙালিরা এই দিনগুলির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন । ছোট থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সকলেই এই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে । মাঠে মাঠে কাঁশফুল শরৎকালে মা দুর্গার আগমন বার্তা নিয়ে আসে । এই কাঁশফুলও বাঙালির মনে আনন্দ এনে দেয় ।
ভারতের বিভিন্ন বড় শহর (যেমন- দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই, হায়দরাবাদ) কিংবা দেশের বাইরে প্রবাসী বাঙালিরা ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজার আয়োজন করেন । স্থানীয় কোনও মণ্ডপে গিয়ে অঞ্জলি দেওয়া, ঢাকের আওয়াজ শোনা ও প্রসাদ বা ভোগ নেওয়ার মধ্য দিয়ে বাড়ির টান কিছুটা মেটানো যায় ।
কলকাতা-সহ মফস্বল এলাকায় যেখানে বড় বড় পুজো হয়, সেখানে চতুর্থি - পঞ্চমীর দিন থেকেই মানুষের ঢল নামে । শুধু রাত্রিবেলা নয়, দিনের বেলাতেও পুজোর প্যান্ডেল ও প্রতিমা দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করেন তাঁরা । তবে আনন্দ উপভোগের বিষয়টা এক একজনের কাছে এক এক রকম । কেউ ঠাকুর ও প্যান্ডেল দেখে আনন্দ পায়, কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক দেখে আনন্দ পায়, কেউবা কোন একটা মন্ডপে গিয়ে ওই কদিন বসে থেকে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন ।
দুর্গাপুজো মানেই আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া । বাড়ির বাইরে থাকলেও এই সময়ে ঘরে খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুন ভাজা, চাটনি, পায়েস কিংবা মিষ্টির মতো ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পদের রান্না করতে পারেন বা কাছের কোনও বাঙালি রেস্তোরাঁ থেকে প্রিয় খাবার আনিয়ে নিতে পারেন ।
প্রবাসী বাঙালি রাহুল নন্দী যিনি হায়দরাবাদের একটি বাঙালি ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারি তিনি বলেন, "আগাম শারদের শুভেচ্ছা ৷ প্রবাসের পুজো মানে শুধুই পুজো নয়, নিজেদের শিকড়কে ছুঁয়ে দেখা ৷ হায়দরাবদের মতো বহু ভাষী শহরে আমরা যখন বাঙালি উৎসব করি তখন মণ্ডপের আলোয় শুধু প্রতিমাই জ্বলে ওঠে না এর সঙ্গে থাকে স্মৃতি গান আড্ডা সঙ্গে শৈশবে কলকাতা বাঙালিয়ানায় বেড়ে ওঠার গল্প ৷ সংস্কতি কখনও আটকে থাকে না ৷ নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে নতুন দিশা পায় ৷ তারমধ্যে বাঙালির প্রবাহমানতা বজায় থাকে ৷ বাংলার বাইরে থেকে বাঙালিয়ানাকে বজায় রাখা দিন রাত এক করে একটা উৎসবকে দাড় করানো সবটা থাকে ৷ এই পথচলার একটা আমাদের আপন ঠিকানা উত্তরায়ণ ৷"