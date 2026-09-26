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পুজোর নতুন সাজ, নতুন গয়না আর একরাশ আনন্দ ! ষষ্ঠী থেকে দশমী কী কী কালেকশনে রাখবেন দেখুন একনজরে

DURGA PUJA EXCLUSIVE FASHION: পুজোর সাজপোশাক থেকে গয়নাতে আনুন নতুন সম্ভার ৷ অ্যালোরা বাই অনিন্দিতার এই কালেকশনগুলি হতে পারে সেরা ৷

Fashion TIPS
পুজোর ফ্যাশন (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 26, 2026 at 1:59 PM IST

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ঢাকের কাঠি, শিউলির গন্ধ আর শরতের নীল আকাশ জানান দিচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে । বছরের এই ক’টা দিন মানেই বাঙালির কাছে নিখাদ আনন্দ, আর সেই আনন্দের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল সাজগোজ ।

অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে নবমীর আড্ডা প্রতিটা দিন কীভাবে ফ্যাশনেবল অথচ আরামদায়ক লুকে ফুটিয়ে তুলবেন নিজেকে ? এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে এক্সক্লুসিভ কিছু কালেকশন শেয়ার করেছেন অ্য়ালোরা বাই অনিন্দিতার প্রতিষ্ঠাতা অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় ৷

Light Saree
হালকা শাড়ি (ETV Bharat)

ঐতিহ্যের এক অনন্য উদাহরণ হল শাড়ি ৷ অষ্টমীর সাজে ক্যাজুয়াল ড্রেপিং না করে একপ্যাঁচ বা ঐতিহ্যবাহী ভাজ ধরে পরুন, আর ব্লাউজে নিয়ে আসুন স্টেটমেন্ট কাট । এই হলুদ শাড়ির সঙ্গে লাল ব্লাউজ সেরা হতে পারে ৷

jewlarry
জুয়েলারি হাতের (ETV Bharat)

ষষ্ঠীর আড্ডা বা সপ্তমীর মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর ফিউশন পোশাক । ক্যাজুয়াল কিন্তু এলিগ্যান্ট লুকের জন্য এখন তরুণীদের প্রধান পছন্দ ফিউশন ওয়্যার । ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে দিনের বেলা অতিরিক্ত ভারী পোশাক না পরাই ভালো ।

White Saree
সাদা শাড়ি (ETV Bharat)

ইন্দো-ওয়েস্টার্ন কো-অর্ড সেট, লং কেপ ড্রেস বা আনারকলি কুর্তির সঙ্গে স্ট্রেট প্যান্টস এখন দারুণ ট্রেন্ডিং । যাতে আরামদায়ক হয় সেইদিকে নজর দেওয়া জরুরি ৷

Style Of Kaftan
কাফতানের স্টাইল (ETV Bharat)

খাঁটি সাদার ওপর লাল পাড় জামদানি বা কাঞ্জিভরম শাড়ি সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল খোঁপা ও আলতা । এরসঙ্গে এই ধরেনর জুয়েলারিগুলিও বেশ মানানসই ৷ সারাবছর ব্যস্ততার মাঝে আমরা সেভাবে গয়না পরতেই পারি না ৷

Different Saree Look
পুজোর সাজ (ETV BHARAT)

তারজন্য পুজোর দিন গুনতে থাকি আর অপেক্ষা ৷ এই দিনগুলির জন্য় এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের জুয়েলারি বেশ মানানসই ৷

Trendy Necklace
ট্রেন্ডি নেকলেশ (ETV Bharat)

এছাড়াও ন্যাচারাল গ্লো ও নো-মেকআপ লুকই এবার পুজোর মূল আকর্ষণ । ওয়াটারপ্রুফ বেস মেকআপ ব্যবহার করুন । চোখের সাজে আনুন বোল্ড ভাব ৷ উইংড আইলাইনার বা স্মোকি আইজ । ঠোঁটে নিউড বা গাঢ় মেরুন বা রেড শেড যা পুজো লুকে মাত্রা যোগ করবে ।

Durga Puja Fashion 2026
কাফতান (ETV Bharat)

পুজোর ফ্যাশনে সবচেয়ে বড় কথা হল আপনার আত্মবিশ্বাস । ট্রেন্ড যাই চলুক না কেন, যে পোশাকে আপনি নিজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন, সেটেই আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে ।

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TAGGED:

DURGA PUJA DRESS SHASHTI TO DASHAMI
ALORA BY ANINDITA FASHION DRESS
পুজোর সাজপোশাক
ফ্যাশন
DURGA PUJA DRESS COLLECTION 2026

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