মহালয়ার স্মৃতির আঙিনায় পুজোর আড্ডা, পেটপুজোর নতুন ঠিকানায় জমবে কোন কোন খাবারে ?

মহালয়ার স্মৃতির আঙিনায় পুজোর আড্ডা, পেটপুজোর নতুন ঠিকানায় জমবে কোন কোন খাবারে ?
Durga Puja Food: কিংবদন্তি শিল্পীর স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতেই তৈরি হয়েছে পেটপুজোর এক নতুন ঠিকানা—‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি ক্যাফে’।
Published : October 7, 2026 at 3:10 PM IST
বাঙালির মহালয়া মানেই রেডিয়োর ‘মহিষাসুরমর্দিনী’, আর আপামর বাঙালির সেই সাংস্কৃতিক স্মৃতির সঙ্গে পঙ্কজ মল্লিকের নাম বিশেষভাবে জড়িত । তাঁর সুরের জাদুতেই আজও রেডিয়োতে মহালয়ার ভোরে বাজে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। একসময় আকাশবাণী কলকাতার এই প্রভাতী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হত । পরবর্তীকালে তা রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শোনার রীতি চালু হয় । আজও মহালয়ার ভোরে সেই অনুষ্ঠান শুনেই বহু বাঙালির শারদোৎসবের সূচনা হয় ।
এহেন পঙ্কজ মল্লিকের বাড়ির অন্দরেই এবার পাওয়া যাবে পুজোর আড্ডা, খাওয়াদাওয়া এবং হেরিটেজের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ । কারণ কিংবদন্তি শিল্পীর স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতেই তৈরি হয়েছে পেটপুজোর এক নতুন ঠিকানা- ‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি ক্যাফে’।
দক্ষিণ কলকাতার সেবক বৈদ্য স্ট্রিটে, হাজরা রোড সংলগ্ন পঙ্কজ মল্লিকের বালিগঞ্জের বাসভবনের একটি অংশে চলতি বছরের 11 মে পথচলা শুরু করে ‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি’। পঙ্কজ মল্লিকের জন্মদিনের ঠিক পরের দিন উদ্বোধন হওয়া এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ক্যাফে একইসঙ্গে শিল্পীর স্মৃতি সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর শিল্পসত্তাকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ ।
প্রায় শতবর্ষের পুরনো আর্ট ডেকো শৈলীর এই বাড়ির অন্দরসজ্জাতেও রয়েছে তাঁর জীবন ও কর্মের নানা স্মারক । শিল্পীর ব্যবহৃত অর্গান ও তানপুরা, বিভিন্ন রেকর্ডের কভার, আকাশবাণীর অনুষ্ঠান সংক্রান্ত স্মৃতি, চলচ্চিত্রের বুকলেট, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ছবি, তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত নানা লেখা, ভারতীয় ডাক বিভাগের প্রকাশিত ডাকটিকিট এবং বিভিন্ন পুরস্কারের স্মারক এখানে সংরক্ষিত । পাশাপাশি রয়েছে তাঁর গান শোনার ব্যবস্থাও ।
ক্যাফের মেনুতেও রয়েছে পঙ্কজ মল্লিকের স্মৃতির ছোঁয়া । তাঁর পছন্দের কিছু খাবার বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । ফলে এখানে খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে এক কিংবদন্তি শিল্পীর জীবন ও সময়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অভিজ্ঞতাও ।
এই উদ্যোগের কর্ণধার পঙ্কজ মল্লিকের দৌহিত্র রাজীব গুপ্ত ও দৌহিত্রবধূ ঝিনুক গুপ্ত । 2005 সালে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক অ্যান্ড আর্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিতে নিয়মিত কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা কর্মকাণ্ডও আয়োজন করা হয় ।
‘লেজেন্ড অ্যান্ড লেগ্যাসি’ তাই শুধুমাত্র একটি ক্যাফে নয় । মহালয়ার রেডিয়ো-স্মৃতি, পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত-ঐতিহ্য, পুরনো কলকাতার স্থাপত্য এবং পুজোর আড্ডা সবকিছুকে এক ছাদের নীচে মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস । এবার দুর্গাপুজোয় শহরের মানুষ সেই ইতিহাসের আবহে বসেই উপভোগ করতে পারবেন পেটপুজো ।