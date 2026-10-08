Exclusive: পুজোর আগে মাত্র দশদিনেই কীভাবে পাবেন জেল্লাদার ত্বক ? টিপস দিলেন কেয়া শেঠ

Exclusive: পুজোর আগে মাত্র দশদিনেই কীভাবে পাবেন জেল্লাদার ত্বক ? টিপস দিলেন কেয়া শেঠ
Durga Puja Skin Care: পুজোর আগে একসপ্তাহের মধ্যে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে জেল্লা আনবেন ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বিউটিশিয়ান, অ্যারোমাথেরাপিস্ট কেয়া শেঠ ৷
Published : October 8, 2026 at 4:14 PM IST
দুর্গাপুজো আসতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি ৷ হাতে সময় একেবারেই কম । প্রস্তুতি তুঙ্গে । পুজোর কেনাকাটা ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন কেউ কেউ । তবে কেবল ভালো পোশাক পরলেই তো আর হল না । ত্বকের জেল্লা না থাকলে সবই বৃথা ৷
পুজোয় যতই মেকআপ করা হোক না কেন, ত্বক ভিতর থেকে সুস্থ না থাকলে জেল্লা কখনও আসবে না । ইটিভি ভারতকে জানালেন বিউটিশিয়ান, অ্যারোমাথেরাপিস্ট কেয়া শেঠ ।
তিনি জানান, পুজোয় সকলের নজর কাড়তে হলে ত্বক পরিচর্যার জন্য একটু সময় বার করে নিতেই হবে । পার্লারে যাওয়ার সময় নেই ? তা হলে ঘরোয়া উপাদান দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন ফেসপ্যাক ! পুজোর আগে চটজলদি জেল্লা আনতে ভরসা রাখতে পারেন প্রাকৃতিক উবটনের উপর ।
তিনি বলেন, "হাতে গোনা কয়েকটাদিন বাকি আছে ৷ সারাবছর যেভাবে আমরা ত্বককে পরিষ্কার করি সেটা যদি ঠিকঠাকভাবে ক্লিন করা হয় তাহলে আমাদের ত্বক গ্লো করতে শুরু করবে ৷ যদি পার্লারে যাওয়ার সময় হয় তাহলে হাইড্রা ফেসিয়াল করা যেতে পারে ৷ এছাড়াও বাড়িতে মুসুর ডাল ও মটর ডাল ডাবের জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে ৷ তারপর রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে ৷ তারপর চাইলে একটু কড়াইয়েতে ড্রাই রোস্ট করে নেওয়া যেতে পারে ৷ সেটার সঙ্গে দুধের স্বর মিশিয়ে স্ক্রাবিং করলে মুখের ধুলো ময়লা দূর হবে ৷"
"এরপর দই, টমেটো রস, ভার্জিন নারকেল তেল ও কেয়োলিন পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে নিতে হবে ৷ এটি সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ এটি ট্যান দুর করতে সাহায্য করবে ৷ এছাড়াও আমাদের ডি-ট্যান প্য়াক ও স্ক্যাবারও রয়েছে ৷"
"এইগুলি দিয়ে পরিষ্কার করার পর ডাবের যে পাতলা শ্বাস থাকে ওটা আমাদের ত্বকে গ্লো করতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও ত্বককে ঠান্ডা করতে সাহায্য করে ৷ এগুল্ ছাড়াও মুলাঠি ও মুলতানি মাটি একসঙ্গে লাগানো যেতে পারে ৷ এছাড়াও যাঁদের একটু বেশি ট্যান পরেছে বা একটু ডার্ক তাঁরা কস্তুরি হলুদ লাগাতে পারেন ৷"
অনেকেই এই ভুলটা করেন রান্না করার যে হলুদটা ব্যবহার করা হয় সেটা লাগিয়ে নেওয়া হয় ৷ তাতে কাজ হয় না ৷
চুলের যত্ন কীভাবে করা যাবে ?
কেয়া শেঠ বলেন, "যা সময় আছে তাতে চুলকে একটু নরম করা যেতে পারে ৷ তারজন্য জবাফুল, আমলকি ও মেথি একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে লাগানো যেতে পারে ৷ এছাড়াও কুঞ্জ ফল যা চুলের জন্য ভীষণ উপকারী এটিও ব্যবহার করা যেতে পারে ৷"