দুর্গাপুজো মানেই ভূরিভোজ, ঐতিহ্য বজায় রেখে বাঙালির প্রিয় থালি সাজাবেন কীভাবে ?

দুর্গাপুজো মানেই ভূরিভোজ, ঐতিহ্য বজায় রেখে বাঙালির প্রিয় থালি সাজাবেন কীভাবে ?
রোজকার রান্নার থেকে পুজোর ভোগের স্বাদ অনেকটাই আলাদা । কিন্তু ভাবছেন কীভাবে রাঁধবেন ? দেখুন উপায়
Published : September 12, 2026 at 4:11 PM IST
পেটপুজো ছাড়া দুর্গাপুজো ভাবাই যায় না । তাই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরার পাশাপাশি জমিয়ে খাওয়া দাওয়াটাও মাস্ট । আগে থেকে তাই প্ল্যান সেরে ফেলা দরকার । পুজো মানেই অনেক কিছু, হইহই, আড্ডা, প্রিয়জনদের বাড়ি ফেরা । আর পুজোর খাওয়া দাওয়া মানেই ভোগ । রোজকার রান্নার থেকে পুজোর ভোগের স্বাদ অনেকটাই আলাদা । কিন্তু ভাবছেন কীভাবে রাঁধবেন ? দেখুন সহজ উপায় ।
হিন্দু রান্নার ঐতিহ্য অনুসারে, ব্যক্তি বসার পরেই খাবার পরিবেশন করা উচিত । থালি রাখার পর, থালির মাঝখানে ভাত বা পোলাও পরিবেশন করা শুরু করুন । ভাজা, ফল, শুকনো সবজি বা ভাজির মতো শুকনো খাবার থালির নীচের ডানদিকে । প্লেটের উপরের ডানদিকে সমস্ত তরকারি, গ্রেভি-সহ পরিবেশন করা উচিত । যেসব মিষ্টান্নে রস আছে সেগুলিও প্লেটের ডান পাশে রাখতে হবে ।
ভাতের উপরের বাম দিকে, চাটনি, দই পাপড় বা স্য়ালাড পরিবেশন করুন । তা ছাড়া গুড় দিয়ে তৈরি খাবার, আচার বা হালুয়ার মতো মিষ্টান্ন ভাতের সামনে পরিবেশন করতে হবে । আরেকটি অপরিহার্য জিনিস যা ভাতের সামনে অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে তা হল লেবু এবং নুন ।
ভাতের উপরের বাম দিকে, চাটনি, দই-সহ পাপড় বা স্যালাড পরিবেশন করুন । তাছাড়া গুড় দিয়ে তৈরি খাবার, আচার বা হালুয়ার মতো মিষ্টান্ন ভাতের সামনে পরিবেশন করতে হবে । আরেকটি অপরিহার্য জিনিস যা ভাতের সামনে অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে তা হল লেবু এবং নুন ।
এটা বিশ্বাস করা হয় স্নানের পরে খাওয়া উচিত, সুগন্ধ যোগ করা, ধোয়া এবং পরিষ্কার কাপড় পরা এবং খাওয়ার আগে হাত, অনুভূতি এবং মুখ ধুয়ে নেওয়া উচিত ।
বাড়ির পশু-পাখিদের খাওয়ানোর পরই খাবার পরিবেশন করতে হবে । খাওয়ার আগে সর্বশক্তিমান দেবতা এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি ছোট প্রার্থনা অবশ্যই করা উচিত ।
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