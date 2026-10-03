নবমীর রাতে লুচির সঙ্গে মাংস রাখবেন ? নামমাত্র উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন ভিন্ন স্বাদের মটন কষা

নবমীর রাতে লুচির সঙ্গে মাংস রাখবেন ? নামমাত্র উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন ভিন্ন স্বাদের মটন কষা
Durga Puja Recipe: পুজোর ভোজে লুচির সঙ্গে মাংস রাখবেন ? খুব অল্প উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন বাঙালি কায়দার মটন কষা ৷
Published : October 3, 2026 at 9:32 AM IST
পুজোর দিনগুলিতে দুপুরে লুচির পাতে যদি থাকে ধোঁয়া ওঠা কষা মাংস তাহলে তো মজাটাই আলাদা ৷ এবার বিষয় হল মটন রান্না তো ঝামেলা অনেক, সময়েরও ব্যাপার ৷ না একেবারেই নয় যদি রেঁধে ফেলেন ভিন্ন স্বাদের কষা ৷ বাঙালির পাতে জমে উঠবে ৷ গরম গরম ফুলকো লুচির সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা মটন কষা ৷
এই রান্নাটি করতে খুব উপকরণ লাগবে না ৷ অল্প কিছু উপকরণেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই কষা ৷ যা বাঙালি হাত চেটে খাবে ৷ পুজোর আগে ডায়েট করলেও পুজোর দিনগুলি বাঙালির কাছে ঘোরা আর মজা করা ৷ ষষ্ঠী থেকে দশমীতে চলবে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া । আর সেই খাওয়াদাওয়ায় মটন থাকবে না, তা কখনও হয় না ৷ নবমীর রাতে বাঙালি বাড়িতে লুচি আর মাংস থাকবেই ৷ তবে কষা মাংসের স্বাদট ভিন্ন ও চটজলদি হলে কেমন হয় ? পুজোর দিনগুলিতে বাড়ির হেঁশেলে খুব বেশিক্ষণ থাকতে হলে মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে যায় । তাই সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে অল্প সময়ে বানিয়ে নিন এই ভিন্ন স্বাদের কষা ৷
প্রথমে নুন, গোলমরিচ আর সর্ষে তেল দিয়ে মাংস মেখে ঢাকা দিয়ে রাখুন দুই ঘণ্টা । একটু গরমজলে শুকনো লঙ্কা মিনিট পনেরো ভিজিয়ে রেখে মিক্সিতে বেটে নিন । কড়াইয়ে তেল ও ঘি গরম করে সামান্য চিনি, গোটা গরমমশলা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে বেটে রাখা শুকনো লঙ্কা মিশিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন । তার পর মিহি করে কুচোনো পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে ভাজুন । পেঁয়াজ বাদামি হয়ে এলে মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন । সঙ্গে জিরে গুড়ো ধনে গুড়ো ও লঙ্কা গুড়ো হলুদ ও নুন যোগ করুন ৷ স্বাদ অনুযায়ী সামান্য চিনিও যোগ করতে পারেন ৷ মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাংসটি কুকারে সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন । প্রেসারের ঢাকনা খুলে একটু ঝোল থাকলে ফুটিয়ে নিন ৷ ঝোল একেবারে শুকিয়ে গেলে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন । গরম গরম পরিবেশন করুন বাঙালি কায়দার ভিন্ন স্বাদের মটন কষা ৷