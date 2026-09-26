শাড়ির ফ্যাশন তো করবেনই, নখকেও করুন একেবারে দেখার মতো, রইল কিছু ডিজাইনের টিপস
Durga Puja Nail Style: পুজোয় নখেও আনুন সৌন্দর্য ৷ নতুন ধারার সঙ্গে তাল মেলাতে চাইলে এই ধরনের নখে সাজতে পারেন ।
Published : September 26, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 3:14 PM IST
পুজোর সাজে নতুন পোশাক, শাড়ি, গয়না, মেকআপ তো আছেই । তবে এখন একটা ট্রেন্ডিং বিষয় আলোচনায় ৷ তা হল 'নখ'। এখন নখের ডিজাইনেও নজর কেড়েছে ৷ এই পুজোয় সাজিয়ে ফেলুন আপনার নখকে । কখনও সূক্ষ্ম নকশা আবার কখনও আলোর আভা নখের সঠিক নকশা বদলে দিতে পারে আপনার পুরো ব্যক্তিত্বই ।
বেশ কয়েকবছর আগেও নখ নিয়ে মানুষ এত ভাবিত ছিল না ৷ সুন্দর ভাবে ম্যানিকিউর ও নেলপলিশ লাগালেই হয়ে যেতো ৷ কিন্তু এখন দেখা গিয়েছে নেল এক্সটেনশনের ঢল তাও আবার নিজের পছন্দ মতো ৷ তবে নখ সাজানোর ক্ষেত্রেও রয়েছে বেশ কিছু নতুন ধারা । কোন নকশা বেছে নেবেন ? রইল তালিকা ৷
গোল্ডেন গ্লিটার ও লাল বা মেরুন: লাল, মেরুন বা গাঢ় বাদামি রঙের বেস দিয়ে তার ওপর সোনালি গ্লিটারের ছোঁয়া পুজোর শাড়ি বা লেহেঙ্গার সঙ্গে দারুণ মানায় এই ডিজাইন ।
ট্র্যাডিশনাল ফ্রেঞ্চ টিপস: ক্লাসিক ফ্রেঞ্চ ম্যানিকিওর-এর সঙ্গে সাদা বা রূপালি রঙের পরিবর্তে সোনালি বা উজ্জ্বল রঙের বর্ডার ব্যবহার করতে পারেন ।
ফেস্টিভ ভাইবস ও রঙিন ডান্ডিয়া আর্ট: নবমী বা ডান্ডিয়া নাইটের জন্য রঙিন এবং ফিউশন আর্ট বেছে নিতে পারেন । গাঢ় রঙের উপর বহু রঙের জ্যামিতিক নকশা কিংবা উজ্জ্বল মিরর ওয়ার্কের কারুকাজ উৎসবের আনন্দকে নখে ফুটিয়ে তোলে ।
থ্রি-ডি ফ্লোরাল ডিজাইন: শরতের শিউলি ফুলের আমেজ নখে ফুটিয়ে তুলতে ফ্লোরাল আর্টের জুড়ি নেই । হালকা রঙের বেসের ওপর থ্রি-ডি (3D) ফুলের ডিজাইন পুজোয় আপনাকে দেবে এক স্নিগ্ধ ও আধুনিক লুক ।
ট্রাডিশনাল লাল সাদা আলপনা ডিজাইন: বাঙালির পুজোয় লাল-সাদা শাড়ির আবেদন চিরন্তন । অষ্টমীর অঞ্জলি বা দশমীর সিঁদুরখেলার সাজের সঙ্গে এই ধরনের নেল আর্ট দারুণ মানায় ।
আপনার যদি পার্লারে গিয়ে নেল এক্সটেনশন করার সময় না থাকে, তবে পুজোর ঝটপট ফ্যাশনের জন্য উৎসবের মরশুমে বাজারে বিভিন্ন ধরণের রেডিমেড প্রেস-অন নেলস (Press-on Nails) ব্যবহার করতে পারেন, যা খুব সহজেই বাড়িতে বসানো যায় । আপনি খুব কম খরচেই এই স্টাইল করে নিতে পারবেন ৷
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