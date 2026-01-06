শীতকালে ঠোঁট কেন বেশি ফেটে যায় ? গোলাপি আভা পেতে মেনে চলুন এই টিপস

শীতকালে ঠোঁট কেন বেশি ফেটে যায় ? গোলাপি আভা পেতে মেনে চলুন এই টিপস
শীতের শুরুতেই কি আপনার ঠোঁট ফেটে কালো হয়ে যাচ্ছে ? আমরা প্রায়শই এর জন্য শুধুমাত্র ঠান্ডা বাতাসকেই দায়ী করি ৷
Published : January 6, 2026 at 3:55 PM IST
শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক সমস্যা দেখা দেয় । শুষ্ক হাত-পা থেকে শুরু করে রুক্ষ মুখ, আমরা সবকিছুর মুখোমুখি হই, তবে ঠোঁট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ঠান্ডার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফেটে যেতে শুরু করে ৷ শুষ্ক হতে শুরু করে এবং কালো হতে শুরু করে ।
প্রশ্ন হল, শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় শীতকালে ঠোঁট কেন এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ? তাহলে জেনে নেওয়া দরকার এর পিছনের কিছু কারণ এবং এটি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ।
ঠান্ডা বাতাস এবং কম আর্দ্রতা: শীতকালে, ঠান্ডা এবং শুষ্ক বাতাস দ্রুত বায়ুমণ্ডল থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে । বাইরের ঠান্ডা বাতাস এবং হিটার বা ব্লোয়ার থেকে উষ্ণ ঘরের বাতাসের সংমিশ্রণ ঠোঁটের আর্দ্রতা আরও কমিয়ে দেয় । এটি সরাসরি ঠোঁটের নরম ত্বকের উপর প্রভাব ফেলে, যারফলে ঠোঁট প্রসারিত হয় এবং ফেটে যায় ।
ডিহাইড্রেশন: শীতকালে, মানুষ কম তৃষ্ণার্ত বোধ করে, যারফলে কম জল পান করতে হয় । ডিহাইড্রেশনের প্রভাব সরাসরি ঠোঁটে দেখা যায় । ডিহাইড্রেশনের ফলে ঠোঁট শুষ্ক এবং ফাটাও হয় ।
লিপস্টিক চাটার অভ্যাস: শীতকালে ঘন ঘন ঠোঁট চাটলে, এটি সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু লালা শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট আরও শুষ্ক হয়ে যায় । লালার এনজাইম ঠোঁটের আর্দ্রতা নষ্ট করে, ঠোঁট ফাটার ঝুঁকি বাড়ায় ।
ভিটামিনের অভাব: এটি লক্ষ করা উচিত যে আয়রন এবং ভিটামিন বি এর ঘাটতিও শুষ্ক এবং ফাটা ঠোঁটের কারণ হয়, কারণ এই ভিটামিনগুলি ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য । এমন পরিস্থিতিতে, ঠোঁট নরম রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করুন ।
ঠোঁট ফাটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী ?
শীতকালে ঠোঁটের বিশেষ যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যদি আপনার ঠোঁটের সঠিকভাবে যত্ন এবং পুষ্টি না থাকে, তাহলে মাঝে মাঝে ঠোঁট থেকে রক্ত পড়তে পারে । নিম্নলিখিত টিপসগুলি অনুসরণ করে আপনি ঠোঁটকে নরম এবং সুস্থ রাখতে পারেন:
প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন ।
সঠিক লিপ বাম ব্যবহার করুন ।
বারবার ঠোঁটে গাম লাগাবেন না ।
মধু এবং ঘি দিয়ে গভীর যত্নের চেষ্টা করুন ।
সপ্তাহে দু'বার হালকাভাবে এক্সফোলিয়েট করুন ।
হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8060673/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)