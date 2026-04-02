উজ্জ্বল ত্বকের জন্য দামি ক্রিম এড়িয়ে চলুন ! রোজের তালিকায় রাখুন এই পানীয়গুলি

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য দামি ক্রিম এড়িয়ে চলুন ! রোজের তালিকায় রাখুন এই পানীয়গুলি
আপনার খাদ্যাভ্যাসে নির্দিষ্ট কিছু ধরণের ফলের রস অন্তর্ভুক্ত করা আপনার ত্বককে উজ্জ্বল ও সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী ৷
Published : April 2, 2026 at 10:41 AM IST
সুন্দর ও উজ্জ্বল ত্বক কেবল দামী প্রসাধনী ব্যবহার কিংবা বিউটি পার্লারে ঘন ঘন যাতায়াতের মাধ্যমেই পাওয়া যায় না; বরং এর আসল রহস্য লুকিয়ে থাকে আপনার খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেই । তাই দীপ্তিময় ত্বক লাভের জন্য আপনার খাদ্যাভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি ।
আপনার খাদ্যতালিকায় নির্দিষ্ট কিছু ফলের রস বা জুস অন্তর্ভুক্ত করা ত্বকের সুস্থ ও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত উপকারী হতে পারে । এই রসগুলিতে বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিনসমূহ ত্বকে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু জুস সম্পর্কে যা ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং একে করে তোলে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বল ।
গাজর ও বিটের রস: ত্বকের বর্ণ উন্নত করা এবং এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে, গাজর ও বিটের সংমিশ্রণটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম । বিটে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন 'সি' থাকে, যা রক্ত পরিশোধনে সহায়তা করে । অন্যদিকে গাজরে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন এবং ভিটামিন 'এ', যা ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং অকাল বার্ধক্যের ছাপ বা বলিরেখা পড়া প্রতিরোধ করে । এই রস মুখমণ্ডলে একটি প্রাকৃতিক ও গোলাপি আভা এনে দেয় ।
অ্যালোভেরা রস: অ্যালোভেরাকে ত্বকের জন্য অমৃতসম মনে করা হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় উপাদান থাকে এবং এটি নিরাময়কারী গুণাবলিতে সমৃদ্ধ । অ্যালোভেরা রস পান করলে শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা পাওয়া যায় এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে । আপনি যদি ব্রণ, ফুসকুড়ি কিংবা ত্বকের শুষ্কতা নিয়ে সমস্যায় থাকেন, তবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে অ্যালোভেরা রস পান করুন । এটি আপনার ত্বককে কোমল ও সজীব রাখতে সাহায্য করবে ।
শসার রস: গ্রীষ্মকালে কিংবা যাদের ত্বক তৈলাক্ত প্রকৃতির তাঁদের জন্য শসার রস আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয় । শসায় 'সিলিকা' এবং প্রচুর পরিমাণে জলীয় উপাদান থাকে, যা ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং ত্বককে শীতল রাখতে সহায়তা করে । এটি শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বা বিষাক্ত উপাদান বের করে দিয়ে ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে ৷ ফলে ত্বকের সজীবতা বজায় থাকে এবং চোখের নিচের কালো দাগ (ডার্ক সার্কেল) দূর হয় ।
বেদানার রস: বেদানায় বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট 'ফ্রি র্যাডিকেল'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বার্ধক্যের ছাপ কমাতে সহায়তা করে । বেদানার রস পান করলে মুখের ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ৷ যার ফলে ত্বক দেখতে আরও তরুণ ও টানটান মনে হয় । এটি প্রাকৃতিকভাবেই কোষ পুনর্গঠনে সহায়তা করে, যারফলে ত্বকের দাগ ও ছোপগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় ।
টমেটোর রস: টমেটোতে 'লাইকোপিন' নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন হিসেবে কাজ করে । টমেটোর রস ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে সাহায্য করে, যার ফলে বার্ধক্যের লক্ষণগুলি অনেকটাই কমে আসে ।
এই বিষয়গুলো মনে রাখুন:
সতেজতাই মূল কথা: সর্বদা সদ্য প্রস্তুত করা রস পান করুন । প্যাকেটজাত রসগুলিতে প্রায়শই অতিরিক্ত চিনি এবং প্রিজারভেটিভ মেশানো থাকে, যা উপকার করার পরিবর্তে বরং ক্ষতিই বেশি করে ।
অতিরিক্ত চিনি পরিহার করুন: আপনার রসে বাড়তি চিনি মেশানো থেকে বিরত থাকুন । একান্তই প্রয়োজন হলে, আপনি সামান্য বিট নুন বা কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন ।
সঠিক সময়: রস পান করার সবচেয়ে উপকারী সময় হল সকালবেলা ৷ তা খালি পেটে হোক কিংবা ব্রেকফাস্টের সঙ্গে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)