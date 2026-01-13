মকর সংক্রান্তিতে করুন এই কাজ, সংসারে সমৃদ্ধি আসবে
Published : January 13, 2026 at 3:47 PM IST
14 জানুয়ারি 2026 বুধবার মকর সংক্রান্তি ৷ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মোট 12টা সংক্রান্তি হয় । তার মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সংক্রান্তি হল মকর সংক্রান্তি । এই সংক্রান্তির বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে । দেশের নানা প্রান্তে এই দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয় । মনে করা হয়, এই দিন যদি বিশেষ কিছু উপায় করা হয়, তা হলে জীবনে নানা দিক থেকে উপকার পাওয়া যায় ।
বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম । তবে কেবল বাংলা নয় । গোটা ভারত জুড়েই বিভিন্ন নামে পালিত হয় এই অনুষ্ঠান ।
পৌষ সংক্রান্তির দিনটিকে মকর সংক্রান্তি নামেও অভিহিত করা হয় । পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন । এই দিনই গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল ।
এইদিনে জ্যোতিষী মতে নানান নিয়ম পালণ করা হয় ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, কিছু নিয়ম পালণ করলে সংসারে অশান্তি দূর হয় ৷ জীবনে টাকা পয়সার কোনও অভাব হয় না ৷
এইদি গঙ্গাস্নান করা প্রয়োজন ৷ ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করতে পারলে ভালো । সূর্যোদয় হলে জল অর্পণ করুন সূর্যদেবকে । এইদিনে সকালে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দেওয়া খুবই শুভ বলে মনে করা হয় ৷ অর্ঘ্য দেওয়ার সময় গঙ্গাজলে লাল ফুল, লাল চন্দন, আতপ চাল দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করুন । এছাড়া এই দিন গঙ্গাজলে কালো তিল দিয়েও সূর্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেওয়া খুব ভালো ।
নিজের সার্মথ্য মতো গরীবকে কিছু দান করাও অত্যন্ত শুভ ৷ এছাড়াও বাড়ি বা অফিসের অশান্তি এড়িয়ে যাওয়া ভালো ৷ পোশাকও দেখেই পড়া ভালো ৷ জ্যোতিষী জানান কালো বা নীল রঙের পোশাক এড়িয়ে যাওয়া ভালো ৷ এইদিন বাড়িতে শান্তি বজায় রাখতে নিরামিষ খাবার গ্রহণ করুন।
এছাড়াও মকড় সংক্রান্তির দিন এই মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত শুভ ৷ মন্ত্রটি হল 'ওঁম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়ো নমঃ' ৷
কী কী ভুল কাজ একদমই করবেন না ? মকর সংক্রান্তিতে ভুলেও মদ্যপান করবেন না । কোনও খারাপ চিন্তা মনে আনা উচিত নয় । কেউ যদি আপনার বাড়ি আসে তাহলে তাঁকে খালি হাতে বা না খাইয়ে ফেরত পাঠাবেন না ।
