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কৌশিকী অমাবস্যায় এই কাজগুলি করলে জীবন উন্নতি হবে, কী জানালেন জ্যোতিষী ?

জ্যোতিষ মতে, নিজের ইচ্ছামতো ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক শক্তি নিজের সাধনার মধ্যে আত্মস্থ করে ও সিদ্ধি লাভ করা হয় কৌশিকী অমাবস্যার দিন ।

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কৌশিকী অমাবস্যায় কী করবেন ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2026 at 9:48 AM IST

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নাতন ধর্মে কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । দেবী কৌশিকী মহামায়ারই অন্যতম রূপ । পার্বতীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম কৌশিকী ৷ জানেন কী, এই ঘোর অমানিশায় কয়েকটি কাজ করলেই দেবী কৌশিকীর আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হবে সারাবছর ৷

কৌশিকী অমাবস্যা, তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসের এই তিথিটি একটি বিশেষ তিথি । এই দিনে সাধনা করলে সাধক কুলকুণ্ডলিনী চক্রকে জয় করে ৷ কথিত আছে, সাধক বামাখ্যাপা এই কৌশিকী অমাবস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রে এদিনের এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে ৷

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জ্যোতিষী রাহুল দে (ফাইল চিত্র)

কথিত আছে, বামাখ্যাপা কৌশিকী অমাবস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । এটি অন্য সব অমাবস্যার থেকে একটু আলাদা । কারণ, তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসের এই তিথিটি একটু বিশেষভাবে পালন করা হয় । তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনেক কঠিন ও গুপ্ত সাধনা আজকের দিনে করলে আশাতীত ফল মেলে । বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে এই দিনের এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে । তন্ত্র মতে এই অমাবস্যার রাতকে তারা রাত্রিও বলা হয় ।

এবছর 10 সেপ্টেম্বর কৌশিকী অমাবস্যা তিথি ৷ জ্যোতিষ মতে, এই বিশেষ তিথিতে সামান্য কয়েকটি কাজ করলেই দেবী কৌশিকীর আশীর্বাদ আপনার উপর সারাবছর থাকবে ৷ কী করবেন এদিন ? জানালেন জ্যোতিষী রাহুল দে ৷

এই দিনে গঙ্গাস্নান করুন ৷ স্নান করে সূর্য দেবতাকে প্রণাম করুন ৷

উপোস রাখতে পারলে খুবই ভালো হয় ৷ সেটা না-পারলে এইদিন ভুলেও আমিষ খাবেন না ৷

তারা মায়ের পায়ে সিঁদুর ও লাল রক্তজবা নিবেদন করুন ৷

এই অমাবস্যা তিথিতে সন্ধের পর বাড়ির সদর দরজার সামনে দু'টি তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালান ৷

এই তিথি চলাকালীন ঘরে এঁটো বাসন রেখে দেবেন না । ঘর পরিষ্কার রাখুন ৷

দরিদ্র মানুষকে সামর্থ্য মতো কিছু দান করুন ৷

জ্যোতিষ মতে, কৌশিকী অমাবস্যা চলাকালীন এই কাজগুলি করলেই প্রসন্ন হবেন দেবী কৌশিকী ৷ কথিত রয়েছে, এই তিথিতে উপবাস রেখে দেবীর পুজো করলে মনের ইচ্ছেপূরণ হয় ৷

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

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