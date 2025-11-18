টমেটোর মতো গোলাপি গাল চান ? এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করে দেখুন
টমেটো খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী । এতে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বককে সতেজ করে ।
Published : November 18, 2025 at 2:57 PM IST
টমেটো কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে । আপনি কি জানেন যে টমেটো ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো ? টমেটোতে পাওয়া স্বাস্থ্যকর যৌগ লাইকোপিনের প্রসাধনী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ত্বকের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । টমেটো, একটি সাধারণ ঘরোয়া সবজি, ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এতে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে । এগুলি ত্বককেও সতেজ করে । যদি আপনার মুখ নিস্তেজ হয়, তাহলে টমেটো ব্যবহার করলে তা আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে ।
ত্বক ঝলমলে পরিষ্কার থাকে বিশেষ যত্নে । আর ত্বকের যত্ন নেওয়ার নানা উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতিতেই । রোজ যে খাবার আমরা খেয়ে থাকি, যা আপনার চারপাশে ছড়িয়ে আছে তা দিয়েই ত্বকের পরিচর্যা করা যায় এবং সম্ভব হলে কিছু বাড়তি যত্নও নেওয়া যায় । তেমনই এক উপকরণ হল টমেটো ।
টমেটো প্রতিটি রান্নাঘরে ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে এটি ত্বকের যত্নেও ব্যবহৃত হয় । টমেটো ত্বকের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । এতে লাইকোপিন, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে ৷ যা ত্বককে টোনিং করতে ও ব্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে । জেনে নিন, টমেটোর বিভিন্ন স্ক্রাব সম্পর্কে যা ত্বককে দাগহীন করতে সহায়তা করে ৷
টমেটোতে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা কেবল ত্বকের দৃঢ়তা উন্নত করে না বরং দাগ কমাতেও সাহায্য করে । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে, যা ত্বকের জন্য উপকারী । টমেটো আটকে থাকা ছিদ্র কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে, যা ত্বককে একটি স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বলতা দেয় । ভিটামিন সি এবং লাইকোপিন ত্বকের নিস্তেজতা কমাতে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে ।
ত্বকে টমেটোর ফেসপ্যাক লাগাতে, প্রথমে একটি টমেটো পিষে তার রস বের করে নিন । এতে সামান্য দই বা মধু যোগ করুন । মিশ্রণটি ভালো করে মিশিয়ে মুখে লাগান । 15 থেকে 20 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন । এই টমেটোর ফেসপ্যাকটি আপনার ত্বককে উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল করে তুলবে ।
টমেটো পেস্ট হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে । টমেটোর ফেস পেস্ট তৈরি করতে, টমেটো পেস্টের সঙ্গে বেসন অথবা সামান্য চিনি মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি আপনার মুখে মাসাজ করুন । বিশ মিনিট ধরে রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে ।
এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, ত্বকে ক্যারোটিনয়েডের জন্য ভীষণভাবে উপকারী টমেটো ৷ এছাড়াও এতে β-ক্যারোটিন এবং লাইকোপিনের প্রভাব ত্বককে গ্লোয়িং করে ৷ এছাড়াও সূর্যের ক্ষতিকারক দিক থেকে রক্ষা করে ৷
