উৎসবে ঘর হোক রঙিন, কিন্তু সুস্থ থাকুন ! বাড়ি রং করার সময় এই ভুলগুলি একদম নয়

উৎসবে ঘর হোক রঙিন, কিন্তু সুস্থ থাকুন ! বাড়ি রং করার সময় এই ভুলগুলি একদম নয়
Safe House Painting Tips: রং করার সময় ঘরের জানালা ও দরজা খোলা রাখুন, যাতে রঙের গন্ধ এবং রাসায়নিকযুক্ত বাতাস বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে ।
Published : November 4, 2026 at 11:13 AM IST
দীপাবলি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘর পরিষ্কার ও রং করার কাজ জোরদার হয়ে ওঠে । দেওয়ালে নতুন রঙের প্রলেপ বাড়ির চেহারাই পুরোপুরি বদলে দেয় । তবে, এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রং, থিনার এবং অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
এগুলির তীব্র গন্ধের কারণে মাথাব্যথা, চোখে জ্বালাপোড়া, মাথা ঘোরা এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাঁদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । তাই বাড়ি রং করানোর সময় কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি ।
কম গন্ধযুক্ত এবং কম রাসায়নিক উপাদান রয়েছে এমন রং বেছে নিন:
রং কেনার সময় তাতে ভিওসি (VOC - Volatile Organic Compounds বা উদ্বায়ী জৈব যৌগ)-এর মাত্রা কতটুকু আছে তা দেখে নিন । এগুলি এমন এক ধরনের রাসায়নিক যা বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে । তাই কম ভিওসি (VOC) যুক্ত রং বেছে নেওয়াই ভালো । রংয়ের পাত্রের গায়ে দেওয়া তথ্যগুলি অবশ্যই পড়ুন, যার মধ্যে ব্যবহারের নির্দেশাবলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে ।
পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন
রং করার সময় ঘরের জানালা ও দরজা খোলা রাখুন, যাতে রঙের ঝাঁঝালো গন্ধ এবং রাসায়নিক উপাদানযুক্ত বাতাস বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে । প্রয়োজনে ফ্যান ব্যবহার করে বাতাস বাইরের দিকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন । তীব্র গন্ধ চলে গেলেই যে বাতাস পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে গিয়েছে এমনটি ভাবার কারণ নেই ৷ তাই রং শুকিয়ে যাওয়ার পরও কিছু সময় পর্যন্ত ঘরে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা বজায় রাখুন ।
শিশু ও বয়স্কদের দূরে রাখুন
রং করার সময় শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সেই ঘর থেকে দূরে রাখুন যেখানে কাজ চলছে । ছোট শিশুরা মেঝে বা দেয়ালে হাত দিতে পারে এবং অসাবধানতাবশত তাদের মুখে রং চলে যেতে পারে । রঙের পাত্র, থিনার এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য তাদের নাগালের বাইরে রাখুন । এছাড়া, পোষা প্রাণীদেরও রং করা হচ্ছে এমন জায়গায় প্রবেশ করতে দেবেন না ।
পুরোনো রং তোলার সময় সতর্ক থাকুন
দেয়াল থেকে যদি পুরনো রং উঠে আসতে থাকে, তবে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে তা ঘষে বা চেঁছে তোলার চেষ্টা করবেন না । পুরনো রঙে সিসার (lead) মতো ক্ষতিকারক উপাদান থাকতে পারে । শুকনো অবস্থায় ঘষলে বা চেঁছে তুললে বাতাসে ধুলো ছড়িয়ে পড়তে পারে । এই ধরনের কাজের জন্য প্রশিক্ষিত পেশাদারদের সহায়তা নিন এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করুন ।
সবসময় মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করুন
যাঁরা রং করার কাজে যুক্ত থাকেন, তাঁদের উপযুক্ত মাস্ক, গ্লাভস এবং চোখের সুরক্ষার জন্য গগলস বা চশমা পরা উচিত । সাধারণ কাপড়ের মাস্ক হয়তো কিছু ধরনের রং থেকে নির্গত ধোঁয়া বা বাষ্পের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারে না । এছাড়া, রং ও থিনারের গায়ে দেওয়া ব্যবহারের নির্দেশাবলি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি ।
রং ও থিনার আগুন থেকে দূরে রাখুন
রং ও থিনার হল রাসায়নিক পদার্থ এবং এর মধ্যে কিছু পণ্য অত্যন্ত দাহ্য হতে পারে । এগুলিকে গ্যাস স্টোভ, ল্যাম্প, মোমবাতি বা আগুন উৎপন্ন করতে পারে এমন যেকোনও উৎস থেকে দূরে রাখুন । খালি পাত্র বা অবশিষ্ট রং খোলা জায়গায় বা ড্রেনে ফেলে দেবেন না, বরং পণ্যের মোড়কে দেওয়া বর্জ্য অপসারণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন ।
সবসময় মনে রাখবেন, দীপাবলির জন্য ঘরকে সুন্দর করে তোলা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নিজের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে তা করা মোটেও উচিত নয় । সঠিক পণ্য নির্বাচন, পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সতর্কতা মেনে চলার মাধ্যমে আপনি রং করার সময় সৃষ্ট ঝুঁকি ও সমস্যাগুলি কমিয়ে আনতে পারেন ।