দীপাবলি হোক নিরাপদের, আলো জ্বালানোর আগে এই অগ্নি নিরাপত্তা টিপস অবশ্যই জানুন
Diwali 2026: যেকোনও উৎসবের সময় সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা উচিত নয় ৷ তবে সতর্কতা অবলম্বনে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতে পারে ।
Published : November 2, 2026 at 2:41 PM IST
দীপাবলির সময় ঘরবাড়ি মাটির প্রদীপ, ফেয়ারি লাইটস এবং নানা ধরনের আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে । তবে উৎসবের আনন্দের মাঝে অনেকেই নিরাপত্তার সাধারণ বিষয়গুলি উপেক্ষা করে ফেলেন ৷ যার ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বেড়ে যায় । তাই এই উৎসবের মরশুমে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে এবং নিজের ঘরকে নিরাপদ রাখতে কিছু অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি ।
উৎসবের সময় সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে কেউ ভাবতে চান না ঠিকই, তবে সামান্য সতর্কতা বড় ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করতে সাহায্য করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পদক্ষেপ সম্পর্কে ৷
বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো পরীক্ষা করুন
দীপাবলির সময় আলোকসজ্জা, প্রদীপ এবং এক্সটেনশন বোর্ডের ব্যবহার বেড়ে যায়, যা বাড়ির বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে । তাই উৎসবের আগেই বাড়ির ওয়্যারিং এবং বৈদ্যুতিক সংযোগগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়ে নিন । কোনও তার ক্ষতিগ্রস্ত বা ছেঁড়া আছে কি না, সকেট ঢিলে হয়ে গিয়েছে কি না এসব দেখে নিন এবং খেয়াল রাখুন যেন এক্সটেনশন বোর্ডে অতিরিক্ত লোড না পড়ে । যদি কোনও সকেট থেকে পোড়া গন্ধ আসে অথবা বারবার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন (ট্রিপ) হয়ে যায়, তবে দ্রুত একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে তা পরীক্ষা করান এবং প্রয়োজনে বদলে ফেলুন ।
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করুন
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি সবসময় এমন জায়গায় রাখুন, যেখানে প্রয়োজনে দ্রুত ও সহজে পৌঁছনো যায় । বাড়ির প্রতিটি সদস্যের জানা থাকা উচিত যে এগুলি কোথায় রাখা আছে । এছাড়া, সেগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত করুন এবং সর্বশেষ কবে সার্ভিসিং করা হয়েছিল, তা যাচাই করে নিন ।
স্মোক অ্যালার্ম পরীক্ষা করুন
উৎসবের ব্যস্ততা শুরুর আগেই বাড়ির স্মোক অ্যালার্ম ও ফায়ার ডিটেক্টরগুলি পরীক্ষা করে নিন । ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না, তা দেখে নিন । এছাড়া, সাজসজ্জা বা আলোকসজ্জার সামগ্রী এমনভাবে স্থাপন করবেন না যাতে ডিটেক্টরগুলি ঢাকা পড়ে যায় ।
প্রদীপ ও মোমবাতি নিরাপদ দূরত্বে রাখুন
প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানোর সময় খেয়াল রাখুন যেন সেগুলি উল্টে যাওয়ার মতো জায়গায় না থাকে । পর্দা, কাপড়, কাগজ, প্লাস্টিক বা অন্য যেকোনও দাহ্য বস্তু থেকে এগুলিকে নিরাপদ দূরত্বে রাখুন । বাড়িতে ছোট শিশু বা পোষা প্রাণী থাকলে, প্রদীপ বা মোমবাতি রাখার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন ।
'এমন পরিস্থিতি হলে কী করবেন'—এই বিষয়ে একটি মহড়া করুন
উৎসব শুরুর আগেই ভেবে দেখুন, হঠাৎ আগুন লাগলে কী হতে পারে । এমন জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবারের প্রতিটি সদস্য কী পদক্ষেপ নেবেন, তা নিয়ে আগে থেকেই আলোচনা করে রাখুন ।
নিশ্চিত করুন বাড়ির সব দরজা, বের হওয়ার পথ এবং সিঁড়ি সবসময় পরিষ্কার ও চলাচলের উপযোগী থাকে ৷ কোনও কিছু দিয়ে যেন এগুলো অবরুদ্ধ না হয় । সাজসজ্জার সামগ্রী এমনভাবে রাখবেন না যাতে চলাচলের প্রধান পথ বা বের হওয়ার পথ ঢাকা পড়ে যায় । সামান্য সচেতনতা ও সতর্কতার মাধ্যমেই পরিবারের জন্য একটি নিরাপদ ও আনন্দময় দীপাবলি নিশ্চিত করতে পারেন ।