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পরিষ্কারের জন্য বাড়িতেই তৈরি করে নিন ক্লিনার, মাত্র 3টি উপাদেনেই দীপাবলিতে বাড়ি হবে ঝকঝকে

Homemade Room Cleaner: দীপাবলির পরিচ্ছন্নতার জন্য বাড়ির মাত্র 3টি উপকরণ ব্যবহার করে নিজেই তৈরি করে নিন ক্লিনার ।

Diwali cleaning DIY
পরিষ্কারের জন্য বাড়িতেই তৈরি করে নিন ক্লিনার (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 23, 2026 at 9:25 AM IST

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দীপাবলির আগে ঘর পরিষ্কার করাটা কোনও বড় কাজের চেয়ে কম কিছু নয় । রান্নাঘরের তেলচিটে ভাব দূর করা, বাথরুমের কল থেকে জলের দাগ তোলা কিংবা টাইলসের ওপর জমে থাকা সাদা আস্তরণ পরিষ্কার করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় । অনেক সময় দামি ক্লিনিং পণ্য ব্যবহার করেও ঝকঝকে ভাব পাওয়া যায় না । তবে আপনি কি জানেন, রান্নাঘরে থাকা মাত্র তিনটি সাধারণ উপকরণ দিয়েই এমন একটি ক্লিনার তৈরি করতে পারেন, যা বিভিন্ন পৃষ্ঠতল থেকে হালকা ময়লা ও জলের দাগ দূর করতে সাহায্য করবে ৷ সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এটি তৈরি করতে দুই মিনিটেরও কম সময় লাগে । তবে মনে রাখবেন, সব ধরনের পৃষ্ঠতলে এটি ব্যবহার করা যাবে না ।

দীপাবলি জন্য বাড়িতেই কীভাবে তৈরি করবেন ক্লিনার ?

এই ঘরোয়া ক্লিনারটি তৈরির জন্য বাজার থেকে বিশেষ কিছু কেনার প্রয়োজন নেই । আপনার কেবল তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হবে:

সাদা ভিনিগার – হাফ কাপ

জল – হাফ কাপ

লিকুইড ডিশ সোপ (বাসন ধোয়ার তরল সাবান) – 4 থেকে 5 ফোঁটা

প্রস্তুতি: প্রথমে একটি পরিষ্কার স্প্রে বোতলে জল এবং সাদা ভিনিগার মিশিয়ে নিন । এতে কয়েক ফোঁটা ডিশওয়াশিং লিকুইড (বাসন মাজার তরল সাবান) যোগ করুন । বোতলের মুখ বন্ধ করে আলতো করে ঝাঁকিয়ে উপাদানগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । আপনার ঘরোয়া ক্লিনারটি এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।

রান্নাঘরের সিঙ্ক ও কল চকচকে করার উপায়

স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কলে জল শুকিয়ে গেলে প্রায়ই দাগ পড়ে যায় । ভিনিগারে থাকা অ্যাসিটিক অ্যাসিড খনিজ উপাদানের হালকা দাগ দূর করতে সাহায্য করে । পুরো পৃষ্ঠে ব্যবহারের আগে, কোনও একটি ছোট ও কম দৃশ্যমান জায়গায় ক্লিনারটি পরীক্ষা করে দেখুন । যদি ভালো কাজ করে, তবে একটি পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে এটি প্রয়োগ করুন । এক-দু মিনিট পর একটি নরম স্পঞ্জ দিয়ে জায়গাটি মুছে ফেলুন, পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং সবশেষে একটি শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে ফেলুন ।

বাথরুমের টাইলস থেকে জলের দাগ দূর করার উপায়

এই মিশ্রণটি বাথরুমের গ্লেজড সিরামিক টাইলসে পড়া জলের হালকা দাগ পরিষ্কার করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে । ক্লিনারটি লাগিয়ে একটি নরম কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন এবং তারপর জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন ।

তবে, মার্বেল, গ্রানাইট, প্রাকৃতিক পাথর বা অ্যাসিডের প্রতি সংবেদনশীল গ্রাউট (টাইলসের জোড়ার অংশ)-এর উপর ভিনিগার ব্যবহার করবেন না, কারণ এতে এসব পৃষ্ঠের ক্ষতি হতে পারে ।

দীপাবলির পরিচ্ছন্নতার কাজ সহজ করার একটি কার্যকর টিপস

পরিষ্কার করার সময় অনেকেই পুরো বাড়িতে একসঙ্গে ক্লিনার লাগিয়ে ফেলেন, যা একটি ভুল পদ্ধতি । তার বদলে ছোট ছোট অংশে কাজ করা ভালো ৷ প্রথমে ধুলোবালি পরিষ্কার করুন, তারপর ক্লিনার প্রয়োগ করুন এবং সবশেষে একটি মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে পৃষ্ঠটি মুছে শুকিয়ে নিন । এতে নতুন করে জলের দাগ পড়ার সম্ভাবনা কমে যায় ।

এই মিশ্রণটি কেবল হালকা ময়লা এবং জলের দাগ দূর করার জন্য উপযুক্ত । অনেক পুরনো বা জেদি গ্রিজ (তেলচিটে দাগ) কিংবা জমে থাকা কঠিন ময়লার ক্ষেত্রে অন্য কোনও শক্তিশালী ক্লিনার ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে ।

এই ঘরোয়া ক্লিনার ব্যবহারের সময় কিছু জরুরি সতর্কতা

ভিনিগারযুক্ত এই ক্লিনারটি কখনোই ব্লিচ, টয়লেট ক্লিনার বা অন্য কোনও রাসায়নিক পরিষ্কারক উপাদানের সঙ্গে মেশাবেন না । বিশেষ করে, ভিনিগারের সঙ্গে ব্লিচ মিশলে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হতে পারে । এছাড়া, এটি কোনও স্ক্রিন (যেমন টিভি বা মনিটরের পর্দা), কাঠের পালিশ করা আসবাব, প্রাকৃতিক পাথর বা সূক্ষ্ম ধাতব প্রলেপযুক্ত জিনিসের ওপর ব্যবহার করবেন না ।

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বাড়িতেই তৈরি করে নিন ক্লিনার
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