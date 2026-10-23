পরিষ্কারের জন্য বাড়িতেই তৈরি করে নিন ক্লিনার, মাত্র 3টি উপাদেনেই দীপাবলিতে বাড়ি হবে ঝকঝকে

পরিষ্কারের জন্য বাড়িতেই তৈরি করে নিন ক্লিনার, মাত্র 3টি উপাদেনেই দীপাবলিতে বাড়ি হবে ঝকঝকে
Homemade Room Cleaner: দীপাবলির পরিচ্ছন্নতার জন্য বাড়ির মাত্র 3টি উপকরণ ব্যবহার করে নিজেই তৈরি করে নিন ক্লিনার ।
Published : October 23, 2026 at 9:25 AM IST
দীপাবলির আগে ঘর পরিষ্কার করাটা কোনও বড় কাজের চেয়ে কম কিছু নয় । রান্নাঘরের তেলচিটে ভাব দূর করা, বাথরুমের কল থেকে জলের দাগ তোলা কিংবা টাইলসের ওপর জমে থাকা সাদা আস্তরণ পরিষ্কার করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় । অনেক সময় দামি ক্লিনিং পণ্য ব্যবহার করেও ঝকঝকে ভাব পাওয়া যায় না । তবে আপনি কি জানেন, রান্নাঘরে থাকা মাত্র তিনটি সাধারণ উপকরণ দিয়েই এমন একটি ক্লিনার তৈরি করতে পারেন, যা বিভিন্ন পৃষ্ঠতল থেকে হালকা ময়লা ও জলের দাগ দূর করতে সাহায্য করবে ৷ সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এটি তৈরি করতে দুই মিনিটেরও কম সময় লাগে । তবে মনে রাখবেন, সব ধরনের পৃষ্ঠতলে এটি ব্যবহার করা যাবে না ।
দীপাবলি জন্য বাড়িতেই কীভাবে তৈরি করবেন ক্লিনার ?
এই ঘরোয়া ক্লিনারটি তৈরির জন্য বাজার থেকে বিশেষ কিছু কেনার প্রয়োজন নেই । আপনার কেবল তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হবে:
সাদা ভিনিগার – হাফ কাপ
জল – হাফ কাপ
লিকুইড ডিশ সোপ (বাসন ধোয়ার তরল সাবান) – 4 থেকে 5 ফোঁটা
প্রস্তুতি: প্রথমে একটি পরিষ্কার স্প্রে বোতলে জল এবং সাদা ভিনিগার মিশিয়ে নিন । এতে কয়েক ফোঁটা ডিশওয়াশিং লিকুইড (বাসন মাজার তরল সাবান) যোগ করুন । বোতলের মুখ বন্ধ করে আলতো করে ঝাঁকিয়ে উপাদানগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । আপনার ঘরোয়া ক্লিনারটি এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ।
রান্নাঘরের সিঙ্ক ও কল চকচকে করার উপায়
স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কলে জল শুকিয়ে গেলে প্রায়ই দাগ পড়ে যায় । ভিনিগারে থাকা অ্যাসিটিক অ্যাসিড খনিজ উপাদানের হালকা দাগ দূর করতে সাহায্য করে । পুরো পৃষ্ঠে ব্যবহারের আগে, কোনও একটি ছোট ও কম দৃশ্যমান জায়গায় ক্লিনারটি পরীক্ষা করে দেখুন । যদি ভালো কাজ করে, তবে একটি পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে এটি প্রয়োগ করুন । এক-দু মিনিট পর একটি নরম স্পঞ্জ দিয়ে জায়গাটি মুছে ফেলুন, পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং সবশেষে একটি শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে ফেলুন ।
বাথরুমের টাইলস থেকে জলের দাগ দূর করার উপায়
এই মিশ্রণটি বাথরুমের গ্লেজড সিরামিক টাইলসে পড়া জলের হালকা দাগ পরিষ্কার করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে । ক্লিনারটি লাগিয়ে একটি নরম কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন এবং তারপর জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন ।
তবে, মার্বেল, গ্রানাইট, প্রাকৃতিক পাথর বা অ্যাসিডের প্রতি সংবেদনশীল গ্রাউট (টাইলসের জোড়ার অংশ)-এর উপর ভিনিগার ব্যবহার করবেন না, কারণ এতে এসব পৃষ্ঠের ক্ষতি হতে পারে ।
দীপাবলির পরিচ্ছন্নতার কাজ সহজ করার একটি কার্যকর টিপস
পরিষ্কার করার সময় অনেকেই পুরো বাড়িতে একসঙ্গে ক্লিনার লাগিয়ে ফেলেন, যা একটি ভুল পদ্ধতি । তার বদলে ছোট ছোট অংশে কাজ করা ভালো ৷ প্রথমে ধুলোবালি পরিষ্কার করুন, তারপর ক্লিনার প্রয়োগ করুন এবং সবশেষে একটি মাইক্রোফাইবার কাপড় দিয়ে পৃষ্ঠটি মুছে শুকিয়ে নিন । এতে নতুন করে জলের দাগ পড়ার সম্ভাবনা কমে যায় ।
এই মিশ্রণটি কেবল হালকা ময়লা এবং জলের দাগ দূর করার জন্য উপযুক্ত । অনেক পুরনো বা জেদি গ্রিজ (তেলচিটে দাগ) কিংবা জমে থাকা কঠিন ময়লার ক্ষেত্রে অন্য কোনও শক্তিশালী ক্লিনার ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে ।
এই ঘরোয়া ক্লিনার ব্যবহারের সময় কিছু জরুরি সতর্কতা
ভিনিগারযুক্ত এই ক্লিনারটি কখনোই ব্লিচ, টয়লেট ক্লিনার বা অন্য কোনও রাসায়নিক পরিষ্কারক উপাদানের সঙ্গে মেশাবেন না । বিশেষ করে, ভিনিগারের সঙ্গে ব্লিচ মিশলে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হতে পারে । এছাড়া, এটি কোনও স্ক্রিন (যেমন টিভি বা মনিটরের পর্দা), কাঠের পালিশ করা আসবাব, প্রাকৃতিক পাথর বা সূক্ষ্ম ধাতব প্রলেপযুক্ত জিনিসের ওপর ব্যবহার করবেন না ।