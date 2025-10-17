দীপাবলিতে স্বাদ ও স্বাস্থ্যের দ্বিগুণ মাত্রা পেতে অতিথিদের এই পানীয় পরিবেশন করুন
এই দীপাবলিতে আপনার অতিথিদের জন্য আপনি কিছু সুস্বাদু, অ্যালকোহল-মুক্ত পানীয়ও তৈরি করতে পারেন ।
Published : October 17, 2025 at 3:13 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 3:21 PM IST
বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করা খুবই আনন্দের । এই সময় বাড়িতে প্রায়শই অতিথিদের আগমন ঘটে । তাই তাঁদের স্বাগত জানাতে বাড়িতে অনেক সুস্বাদু খাবার এবং পানীয় প্রস্তুত করা হয় ।
তবে উৎসবের মরশুমে অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা সবসময়ই উপকারী । তাছাড়া এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । আপনি যদি এই দীপাবলিতে আপনার অতিথিদের অ্যালকোহল-মুক্ত পানীয় দিয়ে চমকে দিতে চান, তাহলে এখানে পাঁচটি সহজ এবং সুস্বাদু বিকল্পের কথা বলা হল । যা শরীরের জন্যও ভালো হবে ৷
বেদানার শরবত: তাজা বেদানার বীজ থেকে রস বের করে নিন, অথবা বাজার থেকে 100% খাঁটি বেদানার রস ব্যবহার করুন । একটি জগে বেদানার রসে সামান্য চিনি, এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়ো এবং এক চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন । ভালো করে নাড়ুন ও কিছু সময়ের জন্য ফ্রিজে রেখে দিন ৷ এরপর ঠান্ডা হেয় গেলে পরিবেশন করুন । বেদানার কিছু দানা ও পুদিনা পাতা দিয়ে গ্লাসটি সাজিয়ে নিন । এই পানীয়টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং হজমে সহায়তা করে ৷
মশলা বাটারমিল্ক: দীপাবলিতে ভাজা খাবারের সঙ্গে বাটারমিল্কের চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না । এটি কেবল সুস্বাদুই নয়, পেটের জন্যও ভালো । একটি বড় পাত্রে তাজা বাটারমিল্ক ঢেলে দিন । ভাজা জিরের গুঁড়ো, বিটনুন, কাঁচালঙ্কা এবং তাজা পুদিনা পাতা যোগ করুন । ভালো করে ফেটিয়ে নিন । ইচ্ছা করলে, আপনি কিছু মিহি করে কাটা ধনেপাতাও যোগ করতে পারেন । ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন । এই পানীয়টি শরীরকে ঠান্ডা করে এবং ভারী খাবার হজম করতে সাহায্য করে ।
রোজ ফালুদা মিল্ক শেক: যদি আপনি অনন্য এবং দৃষ্টিনন্দন কিছু খুঁজছেন, তাহলে গোলাপ ফালুদা মিল্কশেকের চেয়ে ভালো বিকল্প আর কিছু হতে পারে না । ঠান্ডা দুধ, গোলাপের শরবত, ভ্যানিলা আইসক্রিম এবং সামান্য চিনি একটি ব্লেন্ডারে মিশিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন । ফালুদা একটি সার্ভিং গ্লাসে রাখুন, তারপর তার উপর মিশ্রিত মিল্কশেক ঢেলে দিন । পেস্তা, বাদাম কুঁচি এবং গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাজিয়ে নিন ।
কিউই মিন্ট কুলার ড্রিঙ্ক: এই পানীয়টি সতেজ স্বাদে ভরপুর । 2-3টি পাকা কিউই খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন । কিউই এক মুঠো পুদিনা পাতা, লেবুর রস, এবং চিনি বা মধু একটি পাত্রে রাখুন এবং ভালো করে চটকে নিন বা ব্লেন্ড করুন । ঠান্ডা সোডা বা জল যোগ করুন । বরফের টুকরো দিয়ে পরিবেশন করুন । এর সবুজ রঙ এবং তাজা স্বাদ আপনার পার্টিতে ফ্রেশ ফিল করাবে ।
বাদাম খেজুর শেক: এই পানীয়টি কেবল সুস্বাদুই নয়, স্বাস্থ্যকর টনিক হিসেবেও কাজ করে । রাতভর জলে ভিজিয়ে রাখা বাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিন । 2-3 টি বীজবিহীন খেজুর নিন । বাদাম, খেজুর, একটি কলা, এক চিমটি এলাচ গুঁড়ো এবং ঠান্ডা দুধ ব্লেন্ডারে মিশিয়ে একটি ক্রিমি এবং মসৃণ শেক তৈরি করুন । এটি একটি গ্লাসে ঢেলে বাদামের কুঁচি দিয়ে পরিবেশন করুন ।