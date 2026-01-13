রাতের খাবারে রাখুন এই বিশেষ পদ, ডিনার জমে যাবে ! রইল সহজ রেসিপি
রাতের খাবারের জন্য বিশেষ কিছু বানাতে চাইলে পনির মাখানি বিরিয়ানি চেষ্টা করে দেখুন ৷
Published : January 13, 2026 at 10:22 AM IST
আপনি কি একই পুরনো খাবার খেতে খেতে বিরক্ত এবং নতুন এবং সুস্বাদু কিছু চেষ্টা করতে চান ? যদি তাই হয়, তাহলে এবার আপনার রাতের খাবারের মেনুতে পনির মাখানি বিরিয়ানি যোগ করার কথা বিবেচনা করুন । এটি কেবল একটি খাবার নয়, বরং স্বাদ, সুগন্ধ এবং হৃদয়গ্রাহী মশলার একটি সুন্দর সংমিশ্রণ । পনির মাখানির ক্রিমি গ্রেভি এবং বিরিয়ানির সুগন্ধি জাদু এটিকে প্রিয় করে তোলে ।
উপকরণ:
টমেটো: 4টি
পেঁয়াজ: 2টি
আদা ও রসুন বাটা: 1 চা চামচ
পনির 200 গ্রাম
কাজু: 15-20টি
মাখন: 2 টেবিল চামচ
তেল: 1 টেবিল চামচ
লাল লঙ্কার গুঁড়ো: 1 চা চামচ
ধনে গুঁড়ো: 1 চা চামচ
গরম মশলা: হাফ চা চামচ
কাসুরি মেথি: 1 চা চামচ
মধু বা চিনি: 1 চা চামচ
নুন: স্বাদমতো
বাসমতি চাল: 1.5 কাপ
জল: 3 কাপ
তেজপাতা: 1টি
দারুচিনি: 1 টুকরো
সবুজ এলাচ: 2টি
লবঙ্গ: 2টি
জাফরান: 1 চিমটি (দুধে ভেজানো)
পুদিনা এবং ধনে পাতা: মিহি করে কাটা
ঘি: 2 টেবিল চামচ
পেঁয়াজ: 1টি (ভাজা)
পদ্ধতি:
একটি প্যানে তেল এবং মাখন গরম করুন । পেঁয়াজ, টমেটো, কাজুবাদাম, আদা-রসুন বাটা এবং সামান্য নুন দিন এবং নরম না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন ।
মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন এবং তারপর ভালো করে পেষ্ট করে নিন যাতে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি হয় ।
একই প্যানে আরও কিছু মাখন যোগ করুন এবং পেস্টটি আবার দিন । লাল লঙ্কা, ধনেপাতা এবং গরম মশলা যোগ করুন এবং ভালো করে মেশান ।
এবার পনিরের টুকরো, কসুরি মেথি এবং মধু বা চিনি যোগ করুন ৷ ভালো করে মেশান এবং 2-3 মিনিট রান্না করুন । আপনার মাখানি গ্রেভি প্রস্তুত ।
চাল 30 মিনিট ভিজিয়ে রাখুন । একটি বড় পাত্রে ঘি গরম করুন । তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ এবং লবঙ্গ যোগ করুন এবং ভাজুন ।
এবার চাল এবং জল যোগ করুন । নুন যোগ করুন, মিশিয়ে নিন এবং 80% সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভাত রান্না করুন ।
একটি বড় পাত্র বা হান্ডির নীচে মাখানি গ্রেভির একটি স্তর ছড়িয়ে দিন ।
এবার উপরে হাফ সিদ্ধ ভাতের একটি স্তর দিন ।
উপরে কিছু ভাজা পেঁয়াজ, পুদিনা এবং ধনেপাতা ছিটিয়ে দিন ।
মাখানি গ্রেভির আরেকটি স্তর দিন এবং বাকি চাল উপরে ছড়িয়ে দিন।
সবশেষে, জাফরান দুধ, ভাজা পেঁয়াজ, পুদিনা ও ধনে পাতা যোগ করুন এবং পাত্রটি ঢেকে দিন ।
হালকা আঁচে 15-20 মিনিট ধরে সিদ্ধ করুন যাতে সমস্ত স্বাদ মিশে যায় ।
পরিবেশনের আগে, বিরিয়ানি আলতো করে নাড়ুন যাতে গ্রেভি এবং ভাত ভালোভাবে মিশে যায় । রায়তা বা স্যালাডের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ।