ETV Bharat / lifestyle

রাতের খাবারে রাখুন এই বিশেষ পদ, ডিনার জমে যাবে ! রইল সহজ রেসিপি

রাতের খাবারের জন্য বিশেষ কিছু বানাতে চাইলে পনির মাখানি বিরিয়ানি চেষ্টা করে দেখুন ৷

lIFESTYLE
পনির মাখানি বিরিয়ানি (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 13, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আপনি কি একই পুরনো খাবার খেতে খেতে বিরক্ত এবং নতুন এবং সুস্বাদু কিছু চেষ্টা করতে চান ? যদি তাই হয়, তাহলে এবার আপনার রাতের খাবারের মেনুতে পনির মাখানি বিরিয়ানি যোগ করার কথা বিবেচনা করুন । এটি কেবল একটি খাবার নয়, বরং স্বাদ, সুগন্ধ এবং হৃদয়গ্রাহী মশলার একটি সুন্দর সংমিশ্রণ । পনির মাখানির ক্রিমি গ্রেভি এবং বিরিয়ানির সুগন্ধি জাদু এটিকে প্রিয় করে তোলে ।

উপকরণ:

টমেটো: 4টি

পেঁয়াজ: 2টি

আদা ও রসুন বাটা: 1 চা চামচ

পনির 200 গ্রাম

কাজু: 15-20টি

মাখন: 2 টেবিল চামচ

তেল: 1 টেবিল চামচ

লাল লঙ্কার গুঁড়ো: 1 চা চামচ

ধনে গুঁড়ো: 1 চা চামচ

গরম মশলা: হাফ চা চামচ

কাসুরি মেথি: 1 চা চামচ

মধু বা চিনি: 1 চা চামচ

নুন: স্বাদমতো

বাসমতি চাল: 1.5 কাপ

জল: 3 কাপ

তেজপাতা: 1টি

দারুচিনি: 1 টুকরো

সবুজ এলাচ: 2টি

লবঙ্গ: 2টি

জাফরান: 1 চিমটি (দুধে ভেজানো)

পুদিনা এবং ধনে পাতা: মিহি করে কাটা

ঘি: 2 টেবিল চামচ

পেঁয়াজ: 1টি (ভাজা)

পদ্ধতি:

একটি প্যানে তেল এবং মাখন গরম করুন । পেঁয়াজ, টমেটো, কাজুবাদাম, আদা-রসুন বাটা এবং সামান্য নুন দিন এবং নরম না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন ।

মিশ্রণটি ঠান্ডা হতে দিন এবং তারপর ভালো করে পেষ্ট করে নিন যাতে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি হয় ।

একই প্যানে আরও কিছু মাখন যোগ করুন এবং পেস্টটি আবার দিন । লাল লঙ্কা, ধনেপাতা এবং গরম মশলা যোগ করুন এবং ভালো করে মেশান ।

এবার পনিরের টুকরো, কসুরি মেথি এবং মধু বা চিনি যোগ করুন ৷ ভালো করে মেশান এবং 2-3 মিনিট রান্না করুন । আপনার মাখানি গ্রেভি প্রস্তুত ।

চাল 30 মিনিট ভিজিয়ে রাখুন । একটি বড় পাত্রে ঘি গরম করুন । তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ এবং লবঙ্গ যোগ করুন এবং ভাজুন ।

এবার চাল এবং জল যোগ করুন । নুন যোগ করুন, মিশিয়ে নিন এবং 80% সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভাত রান্না করুন ।

একটি বড় পাত্র বা হান্ডির নীচে মাখানি গ্রেভির একটি স্তর ছড়িয়ে দিন ।

এবার উপরে হাফ সিদ্ধ ভাতের একটি স্তর দিন ।

উপরে কিছু ভাজা পেঁয়াজ, পুদিনা এবং ধনেপাতা ছিটিয়ে দিন ।

মাখানি গ্রেভির আরেকটি স্তর দিন এবং বাকি চাল উপরে ছড়িয়ে দিন।

সবশেষে, জাফরান দুধ, ভাজা পেঁয়াজ, পুদিনা ও ধনে পাতা যোগ করুন এবং পাত্রটি ঢেকে দিন ।

হালকা আঁচে 15-20 মিনিট ধরে সিদ্ধ করুন যাতে সমস্ত স্বাদ মিশে যায় ।

পরিবেশনের আগে, বিরিয়ানি আলতো করে নাড়ুন যাতে গ্রেভি এবং ভাত ভালোভাবে মিশে যায় । রায়তা বা স্যালাডের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ।

  1. 30 বছর বয়সের পর কোলাজেন দ্রুত হ্রাস পায়, খাদ্যতালিকায় যোগ করুন এই খাবার
  2. জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নিরামিষভোজী হওয়ার উপকারিতা প্রকাশ করেছেন, মাছ ও মাংস ছাড়াও শরীরে প্রোটিন কীভাবে বজায় রাখা যাবে ?
  3. এই শীতে গরম বাঙালি ডিপ-ফ্রাইড খাবার খেয়ে দেখুন, এক কাপ চায়ের সঙ্গে সন্ধ্যে জমে যাবে

TAGGED:

DINNER RECIPE
পনির মাখানি বিরিয়ানি
PANNER MAKHANI BIRIYANI RECIPE
PANNER MAKHANI BIRIYANI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.