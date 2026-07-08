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SPF 30 ও SPF 50-এর মধ্যে পার্থক্য কী ? সানস্ক্রিন কেনার আগে জানুন আপনার ত্বকের জন্য কোনটি ভালো

SPF 30 এবং SPF 50 উভয়ই সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে সুরক্ষা দেয় । এদের মধ্যে পার্থক্য কেবল সুরক্ষার মাত্রা ৷

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SPF 30 ও SPF 50-এর মধ্যে পার্থক্য কী (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 8, 2026 at 2:21 PM IST

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গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা শীত যেকোনও ঋতুতেই সানস্ক্রিন এখন ত্বকের যত্নের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে । তবে নতুন সানস্ক্রিন কেনার সময় সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হল এসপিএফ (SPF) 30 নাকি 50 বেছে নেওয়া উচিত । অনেকের ধারণা, এসপিএফ 50 দ্বিগুণ সুরক্ষা দেয় ৷ আবার অন্যদের মতে, এসপিএফ 30-ই যথেষ্ট । এই দ্বিধায় পড়ে অনেকেই প্রায়শই ভুল সানস্ক্রিন কিনে ফেলেন অথবা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু কিনে বসেন ।

সত্যিটা হল, সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করার ক্ষেত্রে উভয়ই ভূমিকা রাখে ৷ তবে এদের ব্যবহারের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ভিন্ন হতে পারে । আপনিও যদি এসপিএফ (SPF) রেটিং নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন, তবে প্রথমেই এর অর্থ এবং আপনার ত্বকের জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত, তা বুঝে নেওয়া জরুরি ।

SPF-এর পূর্ণরূপ কী ?

SPF-এর পূর্ণরূপ হলো 'সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর' (Sun Protection Factor)। এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) থেকে ত্বককে সুরক্ষার মাত্রা নির্দেশ করে অর্থাৎ, SPF-এর মান যত বেশি হবে, সুরক্ষার মাত্রাও তত বেশি হবে । তবে এর অর্থ এই নয়, উচ্চ SPF-যুক্ত সানস্ক্রিন পুনরায় ব্যবহার না করেই সারাদিন কার্যকর থাকবে ।

SPF 30 এবং SPF 50-এর মধ্যে পার্থক্য কী ?

সাধারণ পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য SPF 30 উপযুক্ত বলে মনে করা হয় । অন্যদিকে, SPF 50 কিছুটা বেশি সুরক্ষা প্রদান করে এবং যারা দীর্ঘ সময় ধরে রোদে থাকেন, তাদের জন্য এটি একটি ভালো বিকল্প হতে পারে । এই দুটির মধ্যে সুরক্ষার পার্থক্য খুব একটা বড় নয়, তবে SPF 50 কিছুটা বেশি পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) প্রতিরোধ করতে সক্ষম ।

কোন SPF-টি আপনার বেছে নেওয়া উচিত ?

আপনি যদি দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়িতে, অফিসে বা এমন পরিবেশে কাটান যেখানে সূর্যের আলো খুব একটা পড়ে না, তবে SPF 30-ই যথেষ্ট হতে পারে । তবে দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে হলে, রোদের মধ্যে চলাফেরা করতে হলে কিংবা আপনার ত্বক যদি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়, সেক্ষেত্রে SPF 50 বেছে নেওয়াটাই শ্রেয় হতে পারে ।

সানস্ক্রিন কেনার সময় শুধুমাত্র এসপিএফ (SPF) নম্বরের ওপর গুরুত্ব দেবেন না, এটি 'ব্রড স্পেকট্রাম' (Broad Spectrum) কি না তা নিশ্চিত করুন, যাতে এটি ইউভিএ (UVA) এবং ইউভিবি (UVB) উভয় ধরনের রশ্মি থেকেই সুরক্ষা দেয় । এছাড়া, জেল, ক্রিম বা লোশনের মতো এমন কোনও ধরণ বা ফর্মুলা বেছে নিন যা আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত । বাইরে বেরোনোর ​​অন্তত 15-20 মিনিট আগে সানস্ক্রিন লাগানো উচিত । দীর্ঘ সময় ধরে রোদে থাকলে, অতিরিক্ত ঘামলে বা সাঁতার কাটলে প্রতি দুই থেকে তিন ঘণ্টা অন্তর এটি পুনরায় লাগানো ভালো । পর্যাপ্ত পরিমাণে সানস্ক্রিন না লাগালে এসপিএফ-এর পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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DIFFERENCE BETWEEN SPF 30 AND 50
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SPF 30 AND SPF 50

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