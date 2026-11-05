শুভ ধনত্রয়োদশী: কুবের ও লক্ষ্মীর কৃপা পেতে ধনতেরাসে কী করবেন, আর কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন ?
Dhanteras 2026: ধনতেরাসের দিন বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখুন । অন্যথায় মা লক্ষ্মী এই দিন রুষ্ট হতে পারেন । কী কী কিনবেন জানুন বিস্তারিত ৷
Published : November 5, 2026 at 2:15 PM IST
প্রতিবছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে ধনতেরাসের উৎসব পালিত হয় । ধনতেরাসের মাধ্যমে পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয় । এই বছর ধনতেরাস শুক্রবার 6 নভেম্বর পালিত হবে । জ্যোতিষী রাহুল দে-এর মতে, এইবছর ত্রয়োদশী তিথি শুক্রবার 6 নভেম্বর সকাল 10.30 মিনিটে এবং 7 নভেম্বর সকাল 10.47 মিনিটে এই তিথি শেষ হচ্ছে ৷
ধনতেরাসের দিন দেবী লক্ষ্মী এবং সম্পদের দেবতা কুবেরের পূজার মাধ্যমে নিয়ম পালণ করা হয় । বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে কিছু জিনিস কিনলে শুভ বলে বিবেচনা করা হয় ৷ ফলে এই দিন সোনা, রুপো, ঝাড়ু ও ধনেপাতা ইত্যাদি এইসব জিনিস কিনলে সুখ শান্তি নিয়ে আসে বলে মনে করা হয় ৷
জ্যোতিষশাস্ত্রতেও ধনতেরাসের কিছু কাজ অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় ৷ এছাড়াও কিছু জিনিস করা বা কেনা উচিত নয় ৷ কিছু কিছু কাজ করলে এইদিন দেবী লক্ষ্ণী অসন্তুষ্ট হন ৷ তাই এমন কিছু কাজ করা উচিত যেতে লক্ষ্ণীমাতার আশীর্বাদ পাওয়া যায় ৷
জ্যোতিষী রাহুল দে'র মতে, ধনতেরাসে কারও সঙ্গে তর্ক বা রাগ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন । বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে দেবী লক্ষ্মী ক্রোধান্বিত হতে পারেন । এইদিনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা উচিত ৷ কোনও চিৎকার এইদিন করা উচিত নয় ৷ এই দিনে, যে কোনও দরিদ্র বা অভাবী ব্যক্তিকে তার সাধ্যমতো সাহায্য করা উচিত । এইদিন একদমই বাজে ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ ধনতেরাসের সন্ধ্যায় দেবী লক্ষ্মীর পূজা করার রীতি রয়েছে । এইদিন সূর্যাস্তের পরে ঘর ঝাড়ু দেওয়া উচিত নয় । ঝাড়ু দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয় । বিশ্বাস করা হয় এটি করলে দেবী লক্ষ্মী ক্রোধান্বিত হতে পারেন ।
এছাড়াও জ্যোতিষী জানান, ধনতেরসে সোনা-রুপো ছাড়াও কেনা যায় একাধিক শুভ জিনিস ।
ধনতেরাসে ঠাকুরের মূর্তি ও পুজোর সামগ্রী কেনা অত্যন্ত শুভ ।
আর্থিক সমৃদ্ধির কামনায় ধনতেরসে কিনুন গোটা ধনে ও কড়ি ।
ধনতেরসে ফ্রিজ, টিভি, মাইক্রোওয়েভের মতো বৈদ্যুতিন সামগ্রী কেনা যায় ।
নিজের পেশার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনলেও তা শুভ বলে মনে করা হয় ।
ধনতেরসে ঝাঁটা কিনলে সংসার থেকে দারিদ্র্য দূর হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস ।
ধন্বন্তরির স্মরণে এই দিনে কলসি কেনার বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে ।
ধনতেরস কথাটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই দিনটি ধন-সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত । কার্তিক মাসের অমাবস্যার 2 দিন আগে এই দিনটি পালন করা হয় । এই বছর 6 নভেম্বর শুক্রবার পালিত হবে ধনতেরস ।
রাহুল দে জানান, এই দিনটি ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই পবিত্র । এইদিনে অনেকেই সোনার কয়েন বা গয়না কিনে থাকেন । ধনলক্ষ্মীর পুজো দিয়ে বাড়িতে নতুন কিছু আনতে চান অনেকই । তবে শুধু ধাতু নয়, ধনতেরসে অন্য় অনেক কিছুই নতুন কিনতে পারেন । কেনাকাটা করার জন্য এটি বছরের সবচেয়ে শুভ দিন বলে মনে করা হয় ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)