ভুলেও ধনতেরাসের দিন এই কাজগুলি করবেন না ! জানুন জ্যোতিষীর পরামর্শ
ধনতেরাসের দিন বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখুন । অন্যথায় মা লক্ষ্মী এই দিন রুষ্ট হতে পারেন ।
Published : October 16, 2025 at 4:22 PM IST
প্রতিবছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ তিথিতে ধনতেরাসের উৎসব পালিত হয় । ধনতেরাসের মাধ্যমে পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয় । এই বছর ধনতেরাস শনিবার অর্থাৎ 18 অক্টোবর পালিত হবে । জ্যোতিষী রাহুল দে-এর মতে, এইবছর ত্রয়োদশী তিথি 18 অক্টোবরে দুপুর 12:18 তে শুরু এবং 19 অক্টোবর দুপুর 1:51 তে এই তিথি শেষ হচ্ছে ৷
ধনতেরাসের দিন দেবী লক্ষ্মী এবং সম্পদের দেবতা কুবেরের পূজার মাধ্যমে নিয়ম পালণ করা হয় । বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে কিছু জিনিস কিনলে শুভ বলে বিবেচনা করা হয় ৷ ফলে এই দিন সোনা, রুপো, ঝাড়ু ও ধনেপাতা ইত্যাদি এইসব জিনিস কিনলে সুখ শান্তি নিয়ে আসে বলে মনে করা হয় ৷
জ্যোতিষশাস্ত্রতেও ধনতেরাসের কিছু কাজ অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় ৷ এছাড়াও কিছু জিনিস করা বা কেনা উচিত নয় ৷ কিছু কিছু কাজ করলে এইদিন দেবী লক্ষ্ণী অসন্তুষ্ট হন ৷ তাই এমন কিছু কাজ করা উচিত যেতে লক্ষ্ণীমাতার আশীর্বাদ পাওয়া যায় ৷
জ্যোতিষী মতে, ধনতেরাসে কারও সঙ্গে তর্ক বা রাগ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন । বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে দেবী লক্ষ্মী ক্রোধান্বিত হতে পারেন । এইদিনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা উচিত ৷ কোনও চিৎকার এইদিন করা উচিত নয় ৷ এই দিনে, যে কোনও দরিদ্র বা অভাবী ব্যক্তিকে তার সাধ্যমতো সাহায্য করা উচিত । এইদিন একদমই বাজে ব্যবহার করা উচিত নয় ৷ ধনতেরাসের সন্ধ্যায় দেবী লক্ষ্মীর পূজা করার রীতি রয়েছে । এইদিন সূর্যাস্তের পরে ঘর ঝাড়ু দেওয়া উচিত নয় । ঝাড়ু দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয় । বিশ্বাস করা হয় এটি করলে দেবী লক্ষ্মী ক্রোধান্বিত হতে পারেন ।
এছাড়াও রাহুল দে জানান, এইদিন কাঁচের বা লোহার জিনিস ও কালো কোনও ড্রেস কেনা উচিত নয় ৷ এইসব জিনিস আপনার জীবনে অন্ধকার নামাতে পারে ৷
এইদিন কী কী করা উচিত ?
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, এইদিন সোনা বা রুপো কিনলে শুভ ৷ গোটা হলুদও কিনতে পারেন ৷ এছাড়াও নুন বা ঝাড়ুও অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচনা করা হয় ৷ মা লক্ষ্ণীকে পদ্মফুল নিবেদন করা ভালো ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)