প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন এই পানীয়গুলি, শরীর সুস্থ থাকবে

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন এই পানীয়গুলি, শরীর সুস্থ থাকবে
নির্দিষ্ট কিছু ফলের রস শরীরকে পুষ্ট করতে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বেশ সহায়ক হতে পারে ৷
Published : April 8, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 3:00 PM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায়, দূষণ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের সম্মিলিত প্রভাব সরাসরি আমাদের চেহারা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রতিফলিত হয় । যদিও দামি প্রসাধনী সামগ্রী হয়তো ত্বকে কেবল বাহ্যিক বা ওপর-ওপরের উজ্জ্বলতা এনে দিতে পারে, কিন্তু ত্বকের প্রকৃত দীপ্তি বা লাবণ্য আসে শরীরের অভ্যন্তরীণ পুষ্টি থেকেই ।
তবে, এই নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই । ফলমূল ও শাকসবজি দিয়ে তৈরি বিশেষ কিছু জুস বা রস শরীরকে বিষমুক্ত করতে, প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে এবং ত্বকে এক প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দিতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলোর সম্পর্কে ৷
ABC জুস: আপেল (Apple), বিট (Beetroot) এবং গাজরের (Carrot) সংমিশ্রণে তৈরি এই পানীয়টি সাধারণত জাদুকরী পানীয় হিসাবেই অধিক পরিচিত । ভিটামিন 'এ' ও 'সি' এবং আয়রনে ভরপুর এই জুস রক্তকে পরিশুদ্ধ করে এবং ত্বকে এক গোলাপি আভা বা দীপ্তি এনে দেয় । এছাড়াও, এটি শরীরের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতেও সহায়তা করে ।
প্রস্তুত প্রণালী: একটি আপেল, একটি বিট, দুটি গাজর এবং আধা ইঞ্চি আদার টুকরো এই সব উপকরণ সামান্য জল দিয়ে একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন; এরপর মিশ্রণটি ছেঁকে পান করুন ।
অ্যালোভেরা জুস: আপনি যদি ব্রণ বা হজমজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে অ্যালোভেরা জুস আপনার জন্য একটি চমৎকার পছন্দ । এটি হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়, অ্যাসিডিটি কমায় এবং ব্রণ কমাতে সহায়তা করে ।
কীভাবে প্রস্তুত করবেন ?
2 টেবিল চামচ ফ্রেস অ্যালোভেরা জেল, 1 কাপ জল এবং সামান্য লেবুর রস একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন । অ্যালোভেরা জেল বের করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন এর হলুদ রঙের কষ বা রসটি এর সঙ্গে মিশে না যায় ।
বিট এবং লেবুর রস: যাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাদের জন্য এটি শক্তির এক চমৎকার উৎস হিসাবে কাজ করে । বিটে বিদ্যমান নাইট্রেট রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, যার ফলে মুখে প্রাকৃতিকভাবেই এক ধরণের উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে ।
কীভাবে প্রস্তুত করবেন ?
একটি বিট, অর্ধেকটি লেবু এবং অর্ধেকটি আপেল একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন, এরপর মিশ্রণটি পান করুন ।
আমলকি ও আদার ইমিউনিটি শট: কমলার তুলনায় আমলকিতে 20 গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' থাকে । আদার সঙ্গে আমলকি খেলে তা কেবল ত্বকের উজ্জ্বলতাই বাড়ায় না, বরং চুল পড়া কমাতেও সহায়তা করে । সপ্তাহে 3-4 বার এটি 'শট' হিসেবে পান করুন ।
কীভাবে প্রস্তুত করবেন ?
বীজ ফেলে দেওয়া দুটি আমলকি, আধা ইঞ্চি আদা এবং আধা কাপ জল একসাথে ব্লেন্ড করে নিন, এরপর মিশ্রণটি পান করুন ।
গাজর এবং কমলার রস: সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব এবং বার্ধক্যের ছাপ কমাতে এই রসটি একটি জাদুকরী প্রতিকার হিসেবে কাজ করে । গাজরের বিটা-ক্যারোটিন এবং কমলার ভিটামিন 'সি' কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে, যা ত্বককে টানটান ও তারুণ্যদীপ্ত রাখতে সাহায্য করে ।
কীভাবে প্রস্তুত করবেন ?
দুটি গাজর এবং খোসা ছাড়ানো একটি কমলা একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন, এরপর মিশ্রণটি পান করুন ।
হলুদের গ্লো টনিক: হলুদে বিদ্যমান 'কারকিউমিন'-এর মধ্যে প্রদাহ-বিরোধী বা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাগুণ রয়েছে । এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং ব্রণ নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে ।
কীভাবে প্রস্তুত করবেন ?
এক গ্লাস হালকা গরম জলে তাজা হলুদ (অথবা হলুদের গুঁড়ো), লেবু এবং মধু মিশিয়ে নিন, এরপর মিশ্রণটি পান করুন ।
এই বিষয়গুলো মনে রাখবেন:
সতেজ অবস্থায় পান করুন: রস বের করার 15-20 মিনিটের মধ্যেই তা পান করা উচিত, যাতে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট না হয়ে যায় ।
ছাঁকা এড়িয়ে চলুন: যথাসম্ভব, রস অতিরিক্ত ছাঁকা বা ছেঁকে নেওয়া থেকে বিরত থাকুন । রসে সামান্য শাঁস (pulp) রেখে দিলে শরীর প্রয়োজনীয় আঁশ বা ফাইবার পায় ।
খালি পেটে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে এবং ত্বকে উজ্জ্বল আভা ফুটিয়ে তুলতে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে রস পান করা সবচেয়ে বেশি উপকারী ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)