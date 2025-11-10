এই শীতে গরম বাঙালি ডিপ-ফ্রাইড খাবার খেয়ে দেখুন, এক কাপ চায়ের সঙ্গে সন্ধ্যে জমে যাবে

এই শীতে গরম বাঙালি ডিপ-ফ্রাইড খাবার খেয়ে দেখুন, এক কাপ চায়ের সঙ্গে সন্ধ্যে জমে যাবে
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, গরম এবং মুচমুচে কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায় ৷ বাঙালি রান্নাঘরে এই ঋতুর জন্য উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা থাকে ।
Published : November 10, 2025 at 9:00 AM IST
শীতকাল হালকা কুয়াশা, ঠান্ডা বাতাস এবং গরম, মুচমুচে ও সুস্বাদু কিছু খাওয়ার জন্য আকুলতা নিয়ে আসে । বিশেষকরে যখন বাঙালি খাবারের কথা আসে, তখন ঐতিহ্যবাহী কড়া ভাজা খাবার শীতকে আরও সুস্বাদু করে তোলে ।
সর্ষের তেলে ভাজা মশলাদার খাবার, বেসন বা মুসুর ডালের বাটা দিয়ে তৈরি মুচমুচে খাবার, প্রতিটি বাঙালি পরিবারের বৈশিষ্ট্য । চায়ের সঙ্গে খাওয়া হোক বা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশিত হোক, এই খাবারগুলি সকলের কাছেই জনপ্রিয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ কিছু বাঙালি ভাজা খাবারগুলি সম্পর্কে যা আপনার স্বাদে এক অনন্য বাঙালি স্পর্শ যোগ করবে ।
বেগুনি: বেগুনের পাতলা টুকরোগুলো মশলাদার বেসনের ব্যাটারে ডুবিয়ে মুচমুচে ভাজা হয় । খিচুড়ি বা চায়ের সঙ্গে এটি দারুন স্বাদের হয় ।
ডিমের ডেভিল: এটি একটি বাঙালি ধাঁচের ডিমের চপ । সেদ্ধ ডিম মশলাদার আলুর বাটারের একটি স্তর করে দেওয়া হয় এবং তারপর ব্রেডক্রাম্ব দিয়ে ডুবিয়ে ভাজা হয় ।
মুগের ডালের পকোড়া: মুগ ডাল পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা এবং মশলার সঙ্গে মিশিয়ে মুচমুচে বল তৈরি করা হয় । এটি একটি জনপ্রিয় স্ন্যাক্স ।
ফুলুরি: বেসন, মশলা এবং বেকিং সোডা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট বল ডুবো তেলে ভাজা হয় । চাটনি বা টক তেঁতুলের সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ।
মোচার চপ: কাঁচা কলা ফুল (মোচা) মশলা এবং নারকেল দিয়ে ভাজা হয় ৷ আলুর সঙ্গে মিশিয়ে চপ তৈরি করা হয় । এর একটি অনন্য স্বাদ রয়েছে ।
আলুর চপ: মশলাদার সেদ্ধ আলুর বল বেসন বা ব্রেডক্রাম্বে লেপে মুচমুচে না হওয়া পর্যন্ত ভাজা হয় । এটি একটি জনপ্রিয় মরশুমি রাস্তার খাবার ।
পিঁয়াজি: পাতলা করে কাটা পেঁয়াজ বেসন এবং মশলার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় মুচমুচে ডাম্পলিং, যা প্রতি বর্ষার সন্ধ্যায় একটি প্রধান খাবার ।
পোস্তোর বড়া: পোস্ত বীজ নারকেল এবং মশলা দিয়ে টিক্কি তৈরি করে তেলে ভাজা হয় । শীতকালে গরম ভাতের সঙ্গে এর অনন্য স্বাদ জনপ্রিয় ।
ভেজিটেবল চপ: গাজর, বিট, ফুলকপি এবং আলু দিয়ে তৈরি এই চপগুলি মশলার সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করা হয় । এগুলি স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু উভয়ই ।
ফুলকপির চপ: বড় বড় পিস করে ফুলকপি করে কেটে সেটা নুন হলুদ দিয়ে ফুটিয়ে সেদ্ধ করে নিন ৷ এরপর বেসন ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ব্যাটার বানিয়ে ফুলকপির পিসগুলি ডুবিয়ে তেলে ভেজে তুলে নিলেই তৈরি ফুলকপির চপ ৷
বাঁধাকপির পকোড়া: বাঁধাকপি কুচি করে কেটে নুন ও হলুদ দিয়ে হালকা ভাপিয়ে নিতে হবে ৷ তারপর বেসনে গুলে ছোট ছোট পকোড়া বানিয়ে ভেজে তুলে নিলেই রেডি বাঁধাকপির পকোড়া ৷