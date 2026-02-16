মাথার ত্বকে চুলকানি বেড়ে যাচ্ছে ? খুশকি ভেবে বড় ভুল করছেন
Published : February 16, 2026 at 8:01 AM IST
প্রায়শই, যখন আমাদের মাথার ত্বকে চুলকানি বা খুশকি দেখা দেয়, তখন আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তেল বা ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করি । কিন্তু যদি সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সমস্যাটি অব্যাহত থাকে, তাহলে আপনার বন্ধ করা উচিত । এটা সম্ভব যে আপনি যাকে সাধারণ খুশকি বলে উপেক্ষা করছেন তা আসলে মাথার ত্বকের সমস্যা হতে পারে ।
খুশকি একটি সাধারণ সমস্যা যা যে কোনও সময় যে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে । এর ফলে চুলে চুলকানি এবং সাদা আঁশ দেখা দেয় । আমরা প্রায়শই এটিকে ছোটখাটো বলে উড়িয়ে দিই, অথবা কখনও কখনও, এটি শুষ্ক মাথার ত্বকের সমস্যা বলে ভেবে শ্যাম্পু, তেল বা ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্যে আমরা সাহায্য নিই । কিন্তু আপনি কি জানেন এটি সবসময় কেবল শুষ্কতা নয় ? যদি সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই সমস্যাটি অব্যাহত থাকে, তাহলে আপনার মাথার ত্বক একটি গুরুতর সংকেত দিতে পারে ।
শুষ্কতা এবং খুশকি কীভাবে চিহ্নিত করবেন ?
আমরা প্রায়শই মাথার ত্বকে চুলকানি এবং আঁশের দাগ খুশকি বলে ভুল করি, তবে এটি শুষ্ক মাথার ত্বকও হতে পারে । অতএব, চিকিৎসার জন্য দুটির মধ্যে পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নলিখিত কিছু লক্ষণ রয়েছে যা আপনাকে সহজেই এগুলি শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে ।
শুষ্ক মাথার ত্বক: শুষ্ক মাথার ত্বকে ছোট, শুষ্ক সাদা আঁশ দেখা যায় ।
আর্দ্রতার অভাবে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় ।
শীতকালে বা অতিরিক্ত চুল ধোয়ার কারণে এটি প্রায়শই ঘটে ।
খুশকি
খুশকির খোসা বড়, আঠালো এবং হলুদ রঙের হয় ।
এগুলি মাথার ত্বকে চুলকানি এবং লালচেভাবও সৃষ্টি করতে পারে ।
ম্যালাসেজিয়া নামক একটি ইস্ট এবং মাথার ত্বকে অতিরিক্ত তেলের কারণে খুশকি হয় ।
খুশকির মূল কারণ কী ?
আপনি যদি আপনার খুশকির সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে না পারেন, তাহলে এর পিছনে তিনটি প্রধান কারণ থাকতে পারে ।
সেবোরিক ডার্মাটাইটিস: পুনরাবৃত্ত খুশকি সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের কারণে হতে পারে । এটি এমন একটি ত্বকের অবস্থা যা মাথার ত্বকে, সেইসঙ্গে ভ্রু, নাক এবং কানের চারপাশে খোসা, লালভাব, চুলকানি এবং কখনও কখনও আঠালো অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন জেনেটিক্স, কিছু ওষুধ, অতিরিক্ত তৈলাক্ত ত্বক, বা দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ।
মানসিক চাপ, ঠান্ডা আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত রাসায়নিকযুক্ত পণ্যগুলিও এটিকে আরও খারাপ করতে পারে । এই সমস্যা পুরুষ, শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সাধারণ । যদি আপনি এই সমস্যাটি অনুভব করেন, তাহলে এটিকে উপেক্ষা করবেন না, ভেবে যে এটি কেবল খুশকি ।
ছত্রাকের বৃদ্ধি: খুশকির আসল কারণ হল ম্যালাসেজিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র যা আপনার মাথার ত্বকে থাকে । এই ছত্রাক সকলের মাথার ত্বকে থাকে, কিন্তু সমস্যাটি শুরু হয় যখন এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় । এটি মাথার ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে । খুশকি হলে আমরা প্রায়শই প্রচুর তেল প্রয়োগ করি, কিন্তু অতিরিক্ত তেল কেবল এই ছত্রাককে উৎসাহিত করে ।
এরফলে মাথার ত্বকের মৃত ত্বক দ্রুত ঝরে পড়ে, যাকে আমরা খুশকি বলি । অতএব, খুশকি-বিরোধী শ্যাম্পুতে প্রায়শই ময়েশ্চারাইজারের পরিবর্তে ছত্রাক-বিরোধী উপাদান থাকে । উপশম পেতে, আপনি ঔষধযুক্ত শ্যাম্পু, লোশন বা ফোম ব্যবহার করতে পারেন । মনে রাখবেন যে সঠিক চুলের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা এই ছত্রাক প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় ।
সোরিয়াসিস: কখনও কখনও, আমরা যাকে খুশকি বলে ভুল করি তা আসলে মাথার ত্বকের সোরিয়াসিস হতে পারে । এই অবস্থার ফলে মাথার ত্বকে একটি ঘন, রূপালী স্তর তৈরি হয়, যার ফলে চুলকানি হয় । কখনও কখনও, এই অবস্থা কপালের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে । যদিও এই অবস্থার কোনও স্থায়ী প্রতিকার নেই, আপনি সময়মতো একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে এর লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)