শীতের খুশকি তাড়াতে তেল মাখছেন ? অজানা এই অভ্যাসই বিপদ বাড়াচ্ছে, জানুন মুক্তির ঘরোয়া উপায়
Dandruff Problem: মাথায় ক্রমাগত চুলকানি, সাদা আঁশ ঝরে পড়া, চুলের দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং দ্রুত হারে চুল পড়ে যাওয়া যা জরুরি পরিচর্যা প্রয়োজন ।
Published : November 24, 2026 at 9:01 AM IST
শীতকালের শীতল বাতাস আমাদের সবারই ভালো লাগে, তবে এই ঋতু আমাদের চুল ও মাথার ত্বকের জন্য বেশ কিছু সমস্যাও নিয়ে আসে । এই সময়ে প্রায় সবার ক্ষেত্রেই যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, তা হল খুশকি ।
মাথার ত্বকে ক্রমাগত চুলকানি, কাপড়ের ওপর সাদা আঁশ বা খোসা পড়ে যাওয়া, চুলের দুর্বলতা এবং চুল পড়ে যাওয়ার হার বেড়ে যাওয়া এ সবই খুশকির লক্ষণ । সময়মতো এর প্রতিকার না করলে মাথার ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে ৷ এমনকি তা চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে । জেনে নেওয়া যাক, শীতকালে কেন খুশকির সমস্যা বেড়ে যায় এবং এটি দূর করার কিছু সহজ ও কার্যকর ঘরোয়া উপায় সম্পর্কে ।
শীতকালে খুশকির সমস্যা কেন বেড়ে যায় ?
মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া: শীতের ঠান্ডা বাতাস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকায় মাথার ত্বক তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে, যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং চামড়া উঠতে শুরু করে ।
গরম জল দিয়ে স্নান করা: শীত থেকে বাঁচতে আমরা প্রায়ই খুব গরম জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলি । এতে মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল ধুয়ে যায়, যা খুশকির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।
সূর্যের আলোর অভাব: শীতকালে সূর্যের আলো কম পাওয়া যায় । পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর অভাবে মাথার ত্বকে ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা খুশকির অন্যতম প্রধান কারণ ।
সারাক্ষণ টুপি পরে থাকা: উষ্ণ থাকার জন্য সবসময় টুপি বা ক্যাপ পরে থাকলে মাথার ত্বকে ঘাম ও ময়লা জমে যায়, যা ত্বকে অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং খুশকি বাড়িয়ে তোলে ।
রাসায়নিকযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার: ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান রয়েছে এমন শ্যাম্পু, হেয়ার জেল বা স্প্রে ঘনঘন ব্যবহার করলে মাথার ত্বক শুষ্ক ও সংবেদনশীল হয়ে পড়তে পারে ।
পর্যাপ্ত জল পান না করা: শীতকালে আমাদের তৃষ্ণা কম পায় । শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাব দেখা দিলে শরীর ও মাথার ত্বক উভয়ই জলশূন্য হয়ে পড়ে ।
মানসিক চাপ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সরাসরি খুশকি সৃষ্টির কারণ হতে পারে ।
খুশকি দূর করার কার্যকর ঘরোয়া উপায়
যদি খুশকির সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে সহজ ও প্রাকৃতিক উপায়গুলো অবলম্বন করে দেখতে পারেন:
নারকেল তেল ও লেবুর জাদু: 2 টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে 1 টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি মাথার ত্বকে ভালোভাবে মালিশ করুন । 30 মিনিট পর মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি মাথার ত্বক থেকে ছত্রাককে একেবারে গোড়া থেকে দূর করতে সাহায্য করে ।
অ্যালোভেরার ব্যবহার: মাথার ত্বকে তাজা অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে 20 থেকে 30 মিনিট রেখে দিন । এরপর চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি মাথার ত্বকের শুষ্কতা দূর করে এবং চুলকানি থেকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেয় ।
টক দই ও মধুর পুষ্টিগুণ: হাফ কাপ টক দইয়ের সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি চুলের গোড়ায় ভালোভাবে লাগিয়ে 30 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন । এটি মাথার ত্বকে চমৎকার পুষ্টি জোগায় ।
মেথি দানার গুণাবলি: সারা রাত জলে মেথি ভিজিয়ে রাখুন । সকালে সেগুলি বেটে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন । এটি মাথার ত্বকে 20 মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন । খুশকি ও চুল পড়া উভয় সমস্যা কমাতেই এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ।
টি ট্রি অয়েল: নিয়মিত শ্যাম্পুর সঙ্গে 2-3 ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে চুল ধুয়ে নিন । এর ছত্রাকরোধী (অ্যান্টি-ফাঙ্গাল) উপাদান দ্রুত খুশকি কমাতে সাহায্য করে ।
অ্যাপল সিডার ভিনিগার: সমপরিমাণ জল ও অ্যাপল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে নিন । এটি মাথার ত্বকে স্প্রে করুন এবং 10 মিনিট পর চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি মাথার ত্বকের পিএইচ (pH) ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
সঠিক পুষ্টিও জরুরি
বাহ্যিক যত্নের পাশাপাশি শরীরের ভিতর থেকে পুষ্টি জোগানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ । খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, বাদাম এবং তাজা ফল অন্তর্ভুক্ত করুন । এছাড়া, মাথার ত্বককে ভিতর থেকে সুস্থ ও আর্দ্র রাখতে সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন । শীতকালে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং এই প্রাকৃতিক ঘরোয়া উপায়গুলি মেনে চললে খুশকি সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় । তবে, খুশকির সমস্যা যদি খুব বেড়ে যায় বা চুলকানি অসহনীয় হয়ে ওঠে, তবে অবশ্যই দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)