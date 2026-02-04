দইয়ের ফেসপ্যাক শীতকালে হারানো আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনবে, ত্বককে নরম ও হাইড্রেটেড রাখবে
শুষ্ক এবং নিস্তেজ ত্বক হল শীতকালে আমাদের সকলের সবচেয়ে বড় সমস্যা । ঠান্ডা বাতাস আমাদের মুখের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয় ৷
Published : February 4, 2026 at 10:49 AM IST
দইয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং প্রাকৃতিক চর্বি থাকে, যা কেবল মৃত ত্বক দূর করে না বরং ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্রতা প্রদান করে । তাই, আজ আমরা আপনাকে পাঁচটি দই ফেসপ্যাক সম্পর্কে বলছি যা এই শীতে আপনার মুখকে মাখনের মতো নরম রাখবে ।
দই এবং মধু: যদি আপনার ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হয়, তাহলে এই প্যাকটি আপনার জন্য উপযুক্ত । মধু একটি প্রাকৃতিক আর্দ্রতা প্রদানকারী, অর্থাৎ এটি বাতাস থেকে আর্দ্রতা টেনে আপনার ত্বকে আটকে রাখে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? 1 চা চামচ মধুর সঙ্গে 2 চা চামচ ঘন দই মিশিয়ে মুখে লাগান এবং 20 মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । আপনার মুখ তাৎক্ষণিকভাবে নরম হয়ে যাবে ।
দই এবং বেসন: এটি একটি প্রাচীন প্রতিকার যা কখনও ব্যর্থ হয় না । বেসন ত্বকের ময়লা পরিষ্কার করে, অন্যদিকে দই আর্দ্রতা প্রদান করে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? 1 চা চামচ বেসন এবং এক চিমটি হলুদের সঙ্গে 2 চা চামচ দই মিশিয়ে নিন । এই পেস্টটি আপনার মুখে লাগান এবং শুকিয়ে গেলে আলতো করে ঘষুন । এটি ট্যানিংও দূর করে ।
দই এবং কলা: শীতকালে বলিরেখা বেশি দেখা যায় । কলা এবং দই একসঙ্গে ত্বককে টানটান করে এবং তারুণ্য ধরে রাখে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? একটি হাফ পাকা কলা ভালো করে পিষে নিন এবং এতে 1 চা চামচ দই যোগ করুন । 15-20 মিনিটের জন্য মুখে লাগান । এই প্যাকটি ত্বককে খুব মসৃণ করে তোলে ।
দই এবং ওটস: শীতকালে, প্রায়শই মৃত ত্বক জমে থাকে, যা মুখকে কালো করে তোলে । ওটস একটি দুর্দান্ত প্রাকৃতিক স্ক্রাব যা কোনও শুষ্কতা ছাড়াই পরিষ্কার করে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? 1 চা চামচ ওটসের সঙ্গে 2 চা চামচ দই মিশিয়ে মুখে লাগান, আলতো করে 2-3 মিনিট মাসাজ করুন এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন । আপনার ত্বক শ্বাস নিতে শুরু করবে ।
দই এবং অলিভ অয়েল: যদি আপনার ত্বক এতটাই শুষ্ক হয় যে এটি খোসা ছাড়তে শুরু করে, তাহলে তেলের সঙ্গে দই মিশিয়ে খেলে অসাধারণ কাজ হবে ।
কীভাবে তৈরি করবেন ? 1 চা চামচ দইয়ের সঙ্গে হাফ চা চামচ অলিভ অয়েল বা বাদাম তেল মিশিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে লাগান, আরও ভালো । এটি ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ।
সপ্তাহে অন্তত দু'বার এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি ব্যবহার করুন । শুধু মনে রাখবেন: যদি আপনার ত্বক সংবেদনশীল হয় বা দুগ্ধজাত পণ্যের প্রতি অ্যালার্জি থাকে, তাহলে ব্যবহারের আগে আপনার হাতে একটি প্যাচ পরীক্ষা করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
