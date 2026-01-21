অসমের এই নৃত্যকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ! জানুন বিস্তারিত
অসমের মাটিতে জন্ম নেওয়া বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্য এখন বিশ্বব্যাপী খবরের শিরোনাম । এই লোকনৃত্য এখন একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা হয়ে উঠেছে ৷
Published : January 21, 2026 at 5:13 PM IST
কখনও কখনও, একটি সংস্কৃতির স্বীকৃতি পেতে বড় মঞ্চ বা দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন হয় না; কেবল একটি প্রকৃত সংযোগই যথেষ্ট । অসমের ঐতিহ্যবাহী বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্য এমনই একটি উদাহরণ । বছরের পর বছর ধরে, এই নৃত্য বোড়ো সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ কিন্তু সম্প্রতি, যখন এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সোশাল মিডিয়া উপস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তখন এর বিস্তার জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় এই নৃত্যের ভিডিয়ো লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই লোকনৃত্য দ্রুত বিশ্বব্যাপী আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । এই গল্পটি কেবল একটি নৃত্য সম্পর্কে নয়, বরং এমন একটি পরিচয় সম্পর্কে যা সঠিক প্ল্যাটফর্ম পেলে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয় ।
বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্য কী ?
বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্য হল অসমের বোড়ো সম্প্রদায়ের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য, যা প্রায়শই প্রজাপতি নৃত্য নামে পরিচিত । মহিলাদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য, ছন্দবদ্ধ হাতের নৃত্য এবং রঙিন ঐতিহ্যবাহী পোশাক দেখার মতো । এই নৃত্য সাধারণত বসন্ত এবং বোড়ো উৎসবে পরিবেশিত হয় । বাগুরুম্বা কেবল বিনোদন নয়, বরং প্রকৃতি, আনন্দ এবং সম্প্রদায়ের ঐক্যের প্রতীকও ।
প্রধানমন্ত্রী মোদি কীভাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিলেন ?
সম্প্রতি, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্য সম্পর্কিত বিষয়বস্তু শেয়ার করেন, তখন এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত হয়ে ওঠে । এই নৃত্যের ভিডিয়োটি প্রধানমন্ত্রী মোদির সোশাল মিডিয়া নেটওয়ার্কগুলিতে 20 কোটিরও বেশি ভিউ পেয়েছে । এই বিশাল সংখ্যাটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং দেখায় যে কীভাবে একটি লোকনৃত্য মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে পারে । প্রধানমন্ত্রী মোদির এই পদক্ষেপকে অসমের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং দেশের বৈচিত্র্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়েছিল ।
সোশাল মিডিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে: আজকের সময়ে, সোশাল মিডিয়া যেকোনও শিল্প বা সংস্কৃতির জন্য সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে । বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই । পূর্বে, এই নৃত্য স্থানীয় অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ফোরামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এর উত্থান এর পরিচয় বদলে দিয়েছে । মানুষ কেবল এটি দেখেনি, বরং এটি শেয়ারও করেছে ৷ এটি সম্পর্কে পড়েছে এবং আরও জানতে চেয়েছে । এই কারণেই এই লোকনৃত্য এখন আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছেছে ।
অসমীয়া সংস্কৃতি নতুন স্বীকৃতি পেয়েছে: বাগুরুম্বা নৃত্যের এই স্বীকৃতি কেবল একটি শিল্পের জন্য একটি বিজয় নয়, বরং সমগ্র অসমীয়া এবং বোড়ো সম্প্রদায়ের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত । এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ভারতের লোকসংস্কৃতি আজও প্রাসঙ্গিক, তাদের কেবল সঠিক প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই নৃত্যের প্রচার একটি বার্তাও দেয় যে স্থানীয় সংস্কৃতিগুলিও বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠতে পারে যদি সম্মান এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।
এখন বাগুরুম্বা ধুউ নৃত্য আর কেবল একটি লোকনৃত্য নয় বরং সঠিক সময় এবং সঠিক প্ল্যাটফর্ম পেলে কীভাবে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বজুড়ে তার স্থান তৈরি করতে পারে তার একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছে ।