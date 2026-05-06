সাদামাটার রাজনীতি ! সুতির শাড়ি-হাওয়াই চটিই মমতার স্বাক্ষর শৈলী

সাদামাটার রাজনীতি ! সুতির শাড়ি-হাওয়াই চটিই মমতার স্বাক্ষর শৈলী
সাদা তাঁতের শাড়ি প্রায়শই দৃশ্যমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সারল্যের পিছনের আসল কারণ জানুন ৷
Published : May 6, 2026 at 1:53 PM IST
ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় যেখানে চাকচিক্য ও শৈলী প্রায়শই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনাড়ম্বর সরলতার মাধ্যমেই নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন । তাঁর সাদা তাঁতের শাড়ি এবং সাধারণ চপ্পল কেবল পোশাকের একটি পছন্দমাত্র নয়, বরং এগুলি তাঁর মানসিকতা ও জীবনদর্শনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে । এর বিপরীতে, জয়ললিতার সঙ্গে তুলনা করলে এমন এক শৈলী ফুটে ওঠে, যা ছিল জমকালো শাড়ি, গাঢ় বর্ণচ্ছটা এবং এক রাজকীয় আভিজাত্যের মধ্যে মণ্ডিত ৷ এটি তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিল ।
পক্ষান্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সংযত সাদা বেশভূষা তাঁকে একজন মাটির মানুষ এবং সাধারণের নাগালের মধ্যে থাকা নেত্রী হিসাবেই চিত্রিত করেন । আসল বিষয় হল, এই সরলতাই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্টবাদী স্বভাবের সঙ্গে এক তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে । একদিকে তাঁর সাধারণ বেশভূষা অন্যদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ ও অকপট রাজনৈতিক অবস্থান । এই অনন্য সংমিশ্রণই তাঁর জনমানসের ভাবমূর্তিকে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক করে তোলে ৷ যা তাঁকে ভিড়ের মাঝেও স্বতন্ত্র করে রাখে এবং এক বিশেষ পরিচিতি প্রদান করে ।
তাঁত শাড়ি: ঐতিহ্য ও সারল্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচ্ছদ বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে প্রোথিত । তিনি সচরাচর সুতির বা তাঁত শাড়ি পরিধান করেন ৷ যা ধনেখালি অঞ্চলে বোনা হয় ৷ এছাড়াও যার ওজনে হালকা, আরামদায়ক ও উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী । এই শাড়িগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সাদামাটা সাদা রঙ ৷ যার পাড় জুড়ে প্রায়শই থাকে হালকা সবুজ কিংবা রঙিন নকশার ছোঁয়া । মাঝেমধ্যে এই শাড়িগুলিতে সূক্ষ্ম ডোরাকাটা নকশাও দেখা যায় যা শাড়িকে সহজাত সারল্যের মাঝে এক অনন্য নান্দনিকতা যুক্ত করে ।
তিনি সাধারণত প্রচলিত মাপের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ শাড়ি পরতেই বেশি পছন্দ করেন ৷ শৈলীর এই বিশেষ পছন্দটি তাঁর ঐতিহ্যবাহী রূপকে আরও স্বতন্ত্র করে তোলে । দামী বা নামী ডিজাইনার শাড়ির পিছনে না ছুটে, তিনি বরং সাধারণ ও সাশ্রয়ী শাড়িগুলিকেই বেছে নেন ৷ তাঁর এই নির্বাচন তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা ও সত্যনিষ্ঠাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে ।
শৈশবের কঠোর সংগ্রাম: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারল্য কেবল কোনও বাহ্যিক বা শৈল্পিক পছন্দ নয়, বরং জীবনের অভিজ্ঞতার গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া একটি অভ্যাসমাত্র । অল্প বয়সেই পিতার অকাল প্রয়াণের পর তাঁর পরিবারকে চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল । এমন এক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুবাদে, তিনি জীবনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রয়োজন ও সারল্যকে অগ্রাধিকার দিতে শিখেছিলেন । ঠিক এই কারণেই, আজও তিনি কেবল ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়েই জীবনযাপনে অবিচল রয়েছেন ।
জীবনের প্রতি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পরিচ্ছদেও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় । সম্ভবত ঠিক এই কারণেই, দীর্ঘ এতগুলি বছর ধরে বাংলার ক্ষমতার মসনদ থেকে তাঁকে টলিয়ে দেওয়ার সাধ্য কারও হয়নি । সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর যে অটল ও বিশ্বস্ত ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, তার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হল তাঁর পরিচ্ছদের সারল্য যা তাঁকে এক অতি সাধারণ নারী হিসাবেই তুলে ধরে ৷
সাদা রঙ: গণ্ডি বা সীমাবদ্ধতা-মুক্ত সারল্য
সাদা রঙ সম্পর্কে সমাজে প্রায়শই নানা ধরনের পূর্বধারণা বা প্রথাগত বিশ্বাস প্রচলিত থাকে ৷ বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে । তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচ্ছদ এই চিরাচরিত বিশ্বাসগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানায় । তাঁর কাছে সাদা রঙ হল শান্তি, সারল্য এবং স্বচ্ছতার প্রতীক । ঠিক তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মতোই ৷ এই রঙটিও তাঁর মাঝে পবিত্র ও অকৃত্রিম রূপে প্রতিভাত হয় । ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির গণ্ডি পেরিয়ে তিনি নিজের শর্তেই এই রঙকে আপন করে নিয়েছেন এবং একে নিজের এক অনন্য 'স্বাক্ষর-পরিচয়ে' (signature identity) রূপান্তরিত করেছেন । এর মাধ্যমে একটি অত্যন্ত জোরালো বার্তাও পৌঁছে যায় ৷ আর তা হল পোশাকের রঙের ক্ষেত্রে মানুষের পছন্দ বা নির্বাচন হওয়া উচিত একান্তই ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর ভিত্তি করে ৷ সমাজের বেঁধে দেওয়া কঠোর বা অনমনীয় গণ্ডির দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয় ।
পোশাক হয়ে ওঠে রাজনৈতিক পরিচয়
সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর ভাবমূর্তি এত বলিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হল তাঁর অনাড়ম্বর পোশাক-পরিচ্ছদ ৷ যা তাঁকে পাড়া-পড়শিরই একজন সাধারণ মহিলা হিসাবে তুলে ধরেন । সাদা শাড়ি ও সাধারণ চপ্পল এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্ব আজ এক অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছে । যখন তিনি মিছিলের ভিড়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেন, তখন তাঁর এই নিরহংকার বেশভূষা তাঁকে ভিড়ের মাঝেও স্বতন্ত্র করে তোলে । সুতির শাড়ি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াকু ভাবমূর্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ যা তাঁর দীর্ঘ ও কঠিন রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি জনগণের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকারেরই প্রতীক ।
এই ধারাবাহিকতা মানুষের মনে তাঁর এক চিরস্থায়ী ভাবমূর্তি গেঁথে দিয়েছে ৷ এমন একজন নেত্রীর ভাবমূর্তি, যিনি সর্বদা মাটির কাছাকাছি থাকেন এবং আড়ম্বরকে বর্জন করেন । ঠিক এই সরলতাই তাঁকে অনন্য করে তুলেছে এবং আজও তা তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে অটুট রয়েছে ।