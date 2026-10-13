এইসময় ফুলের গাছগুলি লাগান, দীপাবলির পর বাড়ি ঝলমল করে উঠবে

এইসময় ফুলের গাছগুলি লাগান, দীপাবলির পর বাড়ি ঝলমল করে উঠবে
Flower Garden: নবরাত্রিতে প্রকৃতির এই অমূল্য রঙগুলিকে আপনার ঘরে নিয়ে আসুন, দীপাবলির প্রদীপ জ্বলে ওঠার সময় প্রস্ফুটিত ফুল উৎসবের আনন্দে আরও শোভা যোগ করে ।
Published : October 13, 2026 at 2:47 PM IST
উৎসবের মরশুম শুরু হতেই সবাই ঘরবাড়ি সাজাতে ও পরিপাটি করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । শারদীয়া নবরাত্রির এই পবিত্র দিনগুলিতে প্রথাগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ঘরে গাছপালা বা সবুজের ছোঁয়া আনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । যদি এই নবরাত্রিতে আপনার বাগান, বারান্দা বা টবে নতুন চারাগাছ লাগানোর পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এমন কিছু বিশেষ ফুলের গাছ রয়েছে যা এখন রোপণ করলে দীপাবলির সময় চমৎকার ফুলে ভরে উঠবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু বাছাই করা গাছের কথা যা আপনার বাড়ির সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে ৷
গাঁদা ফুল: ভারতীয় সংস্কৃতি ও উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল গাঁদা ফুল । নবরাত্রি থেকে দীপাবলি পূজা-অর্চনা, মালা গাঁথা এবং ঘর সাজানোর কাজে গাঁদা ফুলের ব্যাপক চাহিদা থাকে । নবরাত্রির সময় টবে গাঁদা ফুলের চারা বা বীজ রোপণ করলে প্রায় 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যেই গাছগুলো পূর্ণতা পায় । দীপাবলি ও শীতের শুরুতে গাছে গাছে উজ্জ্বল হলুদ ও কমলা রঙের ফুলের সমাহার ঘটে, যা বাড়ির প্রবেশপথ ও বারান্দার সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে ।
চন্দ্রমল্লিকা: শীতকালীন ফুলের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা অন্যতম সুন্দর হিসাবে বিবেচিত হয় । এই ফুল রোপণ এবং এর ডাল বা কাটিং (Cuttings) প্রস্তুত করার জন্য এটিই উপযুক্ত সময় । নবরাত্রির সময় নার্সারি থেকে চন্দ্রমল্লিকার চারা এনে রোপণ করলে, দীপাবলির পর শীতের আমেজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো বাগান রঙিন ফুলে ভরে উঠবে । এই ফুলগুলি লাল, হলুদ, সাদা ও গোলাপি এমন নানা আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যায় ।
সালভিয়া এবং পিটুনিয়া: আপনি যদি বাড়ির টবে বিদেশি ও আধুনিক ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান, তবে সালভিয়া এবং পিটুনিয়া চমৎকার পছন্দ । সালভিয়ার লম্বা ডাঁটায় ফোটা লাল ও বেগুনি ফুলগুলি সত্যিই মনোমুগ্ধকর ৷ অন্যদিকে, পিটুনিয়ার রঙিন ও ট্রাম্পেট-আকৃতির ফুলগুলি পুরো টবকে ঢেকে রাখে । নবরাত্রির সময় এগুলি রোপণ করলে উৎসবের মরশুম শেষ হওয়ার ঠিক পরেই এগুলি পূর্ণ ও প্রাণবন্তভাবে ফুটে ওঠে ।
গোলাপ: গোলাপ ছাড়া কোনও বাগানই যেন অসম্পূর্ণ । যদিও গোলাপ সারা বছরই ফোটে, তবুও অক্টোবর ও নভেম্বর মাস এদের বেড়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ৷ কারণ এই সময়ে হালকা শীত ও রোদের এক মনোরম আবহাওয়া থাকে । নবরাত্রির সময় নতুন গোলাপ গাছ লাগানো বা পুরনো গাছের ছাঁটাই-কাটাই করলে নতুন কুঁড়ি গজাতে সাহায্য করে, যার ফলে দীপাবলির সময় বড়, সুগন্ধি ও সুন্দর ফুল পাওয়া যায় ।
চারা রোপণের সময় এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন:
উপযুক্ত মাটি ও সার: গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য দোআঁশ মাটির সঙ্গে ভালোভাবে পচা গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট মিশিয়ে উর্বর মাটি তৈরি করুন । খেয়াল রাখবেন যেন টবে জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা থাকে ।
সূর্যালোক ও জল: এই সব ঋতুভিত্তিক ফুল গাছের জন্য প্রতিদিন অন্তত 5 থেকে 6 ঘণ্টা সরাসরি সূর্যালোক প্রয়োজন । মাটির উপরের স্তর শুকিয়ে গেলেই কেবল জল দিন ৷ অতিরিক্ত জল দিলে গাছের শিকড় পচে যেতে পারে ।
এই নবরাত্রিতে প্রকৃতির এই অমূল্য রঙের ছোঁয়া আপনার ঘরে নিয়ে আসুন ৷ দীপাবলির প্রদীপ যখন জ্বলে উঠবে, তখন চারপাশের প্রস্ফুটিত ফুল উৎসবের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)