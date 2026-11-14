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পারফেক্ট মেকআপ ফিনিশের রহস্য: কোন পাউডার কখন ও কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

Compact Powder vs Setting Powder: মেকআপে বিভিন্ন ধরনের পাউডার ব্যবহার করা হয়, তবে কোন পাউডারটি কখন এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হয় ?

Compact Powder vs Setting Powder
কমপ্যাক্ট পাউডার বনাম সেটিং পাউডার (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 14, 2026 at 3:24 PM IST

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মেকআপ যেন ঠিকঠাক থাকে এবং নষ্ট না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সেটিকে সঠিকভাবে সেট করা অত্যন্ত জরুরি । মেকআপ পাউডার এক্ষেত্রে সাহায্য করে ৷ তবে বাজারে বিভিন্ন ধরনের পাউডার থাকায় অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে ৷ কোনটি ঠিক কী কাজে ব্যবহৃত হয়, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে ।

আপনিও যদি বিভিন্ন ধরনের মেকআপ পাউডারের কাজ নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন, তবে সেই বিভ্রান্তি দূর করা যাক ।

কম্প্যাক্ট পাউডার: ধুলোবালি, ময়লা বা ঘামের সংস্পর্শে মেকআপ নষ্ট হতে শুরু করলে, কম্প্যাক্ট পাউডার তা তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করতে সাহায্য করে । এটি ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল শুষে নেয় এবং মেকআপকে পুনরায় আগের মতো সতেজ ও নিখুঁত অবস্থায় ফিরিয়ে আনে ।

সেটিং পাউডার

নাম থেকেই বোঝা যায়, এই পণ্যটি মেকআপকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে । মূলত, এটি মুখের ওপর লাগানো লিকুইড ক্রিম বা ফাউন্ডেশনকে ভালোভাবে ‘সেট’ করে বা আটকে রাখে, যার ফলে স্পর্শ লাগলে বা গরম আবহাওয়ায় মেকআপ সহজে ঘেঁটে যায় না বা ছড়িয়ে পড়ে না ।

ট্রান্সলুসেন্ট সেটিং পাউডার (Translucent Setting Powder)

এটিও মেকআপ সেট করার জন্য ব্যবহৃত একটি পাউডার, তবে সাধারণ সেটিং পাউডারের তুলনায় এর কার্যকারিতায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে । সাধারণ সেটিং পাউডারে কিছুটা পিগমেন্ট বা রঙ থাকে, কিন্তু ট্রান্সলুসেন্ট সেটিং পাউডার সম্পূর্ণ বর্ণহীন হয় । এর মূল কাজ হল মেকআপকে দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখা, যাতে তা ত্বকে জমাট বেঁধে বা ভারী (Cakey) হয়ে না যায় ।

ফিনিশিং পাউডার (Finishing Powder)

নাম থেকেই বোঝা যায়, মেকআপ করার একেবারে শেষ পর্যায়ে এই পাউডার ব্যবহার করা হয় । সেটিং পাউডার বা ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার ব্যবহারের পর, ফিনিশিং পাউডার মেকআপকে একটি পরিশীলিত ও মসৃণ রূপ দেয় । এক কথায়, এটি পুরো মেকআপটিকে যেন আরও নিখুঁত ও ঝকঝকে করে তোলে ।

কালার-কারেক্টিং পাউডার (Color-Correcting Powder)

কালার-কারেক্টিং পাউডার তৈরি করা হয়েছে ত্বকের অসম রঙ বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ টোনকে সমান করার জন্য । এগুলো বিভিন্ন শেডে পাওয়া যায় ৷ যেমন- গোলাপি, ল্যাভেন্ডার, হলুদ এবং কমলা যা ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় । যদি ত্বক অনুজ্জ্বল বা নিষ্প্রভ দেখায় অথবা ত্বকে কোনও দাগ থাকে, তবে কালার-কারেক্টিং পাউডার তা ঢেকে ফেলতে সাহায্য করে । এছাড়া, এগুলো মুখের অতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করতেও কার্যকর, যার ফলে ফাউন্ডেশন ও কনসিলার দীর্ঘক্ষণ ত্বকে ভালোভাবে বসে থাকে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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মেকআপ পাউডারের কাজ

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