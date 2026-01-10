ETV Bharat / lifestyle

এই ভুল করলে ব্যয়বহুল ত্বকের যত্নও কাজ করবে না, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন

আমরা প্রায়ই সোশাল মিডিয়া অনুসরণ করি এবং ভাবি যে এটি আমাদের ত্বকের জন্য ভালো ৷ ছোট্ট একটি ভুলও মুখে সারাজীবনের জন্য দাগ হতে পারে ।

ত্বকের যত্নে কী করবেন (Getty Image)
আমরা আমাদের ত্বককে সুস্থ ও উজ্জ্বল করার জন্য দামি সিরাম, ফেসওয়াশ এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার করি, কিন্তু আপনি কি জানেন যে উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য আপনার প্রয়োগের মধ্যে নয়, বরং আপনার এড়িয়ে চলা অভ্যাসের মধ্যে নিহিত ?

প্রায়শই আমরা অজান্তেই এমন কিছু করে ফেলি যা একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে বিরক্ত করে । ব্রণ বের করা হোক বা ল্যাপটপ ব্যবহার করা হোক ছোটখাটো অসাবধানতাও আমাদের ত্বককে অকাল বুড়িয়ে দিতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ত্বকের কিছু ভুল সম্পর্কে ৷

কখনও ব্রণ খোঁটোখুঁটি করা উচিত নয়: ডাক্তাররা নাক এবং এর আশেপাশের ব্রণ খোঁটাখুঁটি করতে বারণ করেন । এখানে ব্রণ খোঁটাখুঁটি তা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে । এই এলাকার স্নায়ুগুলি সরাসরি মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত । ব্রণ খোঁটাখুঁটি করলে সংক্রমণ হতে পারে ৷ যা মারাত্মকও হতে পারে । তাছাড়া, ব্রণ বেশি হাত দিলে গভীর ক্ষত এবং গর্ত তৈরি হতে পারে যা নিরাময় করা খুব কঠিন ।

ভেজা চুল নিয়ে কখনও ঘুমাবেন না: প্রায়শই, অলসতার কারণে, আমরা রাতে চুল ধুয়ে ঘুমাতে যাই । চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা এটিকে খুব খারাপ অভ্যাস বলে মনে করেন । ভেজা চুল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং বালিশে ঘর্ষণের কারণে সহজেই ভেঙে যায় । তদুপরি, আর্দ্রতা মাথার ত্বকে ছত্রাকের সংক্রমণ এবং খুশকির ঝুঁকি বাড়ায় । তাই ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রাকৃতিকভাবে বা ঠান্ডা বাতাসে চুল শুকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

কখনোও ল্যাপটপটি উরুর উপর রাখবেন না: আপনি কি ল্যাপটপটি কোলে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেন ? আজই এটি বন্ধ করে দিন । আপনার ল্যাপটপের তাপ আপনার ত্বকের রঙ বিবর্ণ করে দিতে পারে । ক্রমাগত তাপের সংস্পর্শে আপনার পায়ের ত্বকে কালো বা লাল, জালিকাযুক্ত দাগ দেখা দিতে পারে ৷ যা চিকিৎসার পরিভাষায় এরিথেমা অ্যাব ইগনে নামে পরিচিত । সর্বদা আপনার ল্যাপটপের নীচে একটি স্ট্যান্ড বা টেবিল ব্যবহার করুন ।

দাগের চিকিৎসা হিসেবে কখনও রেটিনয়েড ব্যবহার করবেন না: মানুষ প্রায়শই ব্রণের উপর রেটিনল বা রেটিনয়েড ক্রিম ব্যবহার করেন যেন তারা ব্রণের ক্রিম, কিন্তু চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা কখনও এটি করার পরামর্শ দেন না । রেটিনয়েডগুলি ত্বক জুড়ে ত্বকের কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তৈরি । শুধুমাত্র একটি জায়গায় প্রয়োগ করলে অতিরিক্ত শুষ্কতা এবং জ্বালা বা খোসা ছাড়তে পারে । এটি সর্বদা পুরো মুখে পাতলা স্তর হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত, শুধুমাত্র একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে ।

রেটিনল ব্যবহার করার সময় কখনও ওয়াক্স করবেন না: আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনে রেটিনল বা রেটিনয়েড ব্যবহার করলে, আপনার মুখের ওয়াক্স করা একটি বড় ভুল হতে পারে ।

এগুলি আপনার ত্বকের উপরের স্তরকে খুব সংবেদনশীল করে তুলতে পারে । অতএব, যখন গরম মোম দিয়ে চুল টেনে তোলা হয়, তখন ত্বকের উপরের স্তরটি প্রায়শই মোমের সাথে খোসা ছাড়িয়ে যায়, যা গভীর কাটা এবং পোড়ার কারণ হতে পারে । অতএব, ওয়াক্সিংয়ের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে রেটিনল ব্যবহার বন্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

