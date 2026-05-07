বাড়িতে গাছপালা খুব তাড়াতাড়ি মরে যাচ্ছে ? এই লক্ষণেই চিনে নিন
উদ্ভিদ নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণের মাধ্যমে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা অসুস্থ । যদি এই লক্ষণগুলি যথাসময়ে শনাক্ত করা যায়, তবে উদ্ভিদটিকে বাঁচানো সম্ভব ।
Published : May 7, 2026 at 4:39 PM IST
আমাদের ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে এবং নির্মল বাতাস উপভোগ করতে আমরা সবাই আমাদের বারান্দায় গাছপালা রোপণ করি । গাছগুলিকে সতেজ ও সবুজ রাখতে আমরা অত্যন্ত যত্ন নিই; তবে আমাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গাছগুলি মাঝে মাঝে শুকিয়ে যেতে শুরু করে ।
যদিও গাছেরা নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণের মাধ্যমে আমাদের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা অসুস্থ । আপনি যদি সময়মতো এই সংকেতগুলি চিনতে পারেন, তবে আপনার মরণাপন্ন গাছটিতেও আপনি নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারবেন । জেনে নেওয়া যাক, কোন লক্ষণগুলি নির্দেশ করে যে আপনার গাছটি অসুস্থ ?
পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া: পাতার হলুদ হয়ে যাওয়া হল সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ ৷ যাকে প্রায়শই 'ক্লোরোসিস' বলা হয়ে থাকে । এর পিছনে দু'টি প্রধান কারণ থাকতে পারে:
অতিরিক্ত জলসেচ: যদি গাছের নিচের দিকের পাতাগুলি হলুদ হয়ে ঝরে পড়তে থাকে এবং একই সময়ে মাটি ভেজা থাকে, তবে এটি নির্দেশ করে যে গাছের শিকড়গুলি শ্বাস নিতে পারছে না ।
পুষ্টির অভাব: যদি গাছের নতুন পাতাগুলি হলুদ হয়ে গজাতে থাকে, তবে মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব থাকতে পারে ।
পাতার বাদামি হয়ে যাওয়া: যদি আপনার গাছের পাতার কিনারাগুলি ঝলসে যেতে শুরু করে ৷ অথবা যদি পুরো পাতাটিই বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়, তবে তা নির্দেশ করে যে গাছটি মারা যাচ্ছে । এর পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে:
স্বল্প সেচ: মাটির অত্যধিক শুকিয়ে যাওয়া ।
স্বল্প আর্দ্রতা: ঘরের ভিতরের গাছপালা যেমন ফার্ন বা মানি প্ল্যান্ট আর্দ্র পরিবেশে বেশ ভালো জন্মায় । শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (AC) থেকে আসা সরাসরি বাতাসের প্রবাহ এদের পাতা শুকিয়ে ফেলতে পারে ।
তীব্র সূর্যালোক: সরাসরি ও প্রখর সূর্যালোক গাছের কোমল পাতা ঝলসে দিতে পারে ।
হঠাৎ পাতা ঝরে পড়া: আপনার গাছটি কি সামান্য স্পর্শেই তার সবুজ পাতাগুলি ঝরিয়ে ফেলছে ? এটি একটি লক্ষণ গাছটি 'শক' বা আকস্মিক মানসিক চাপের (shock) শিকার হয়েছে । এর পিছনের প্রধান কারণটি প্রায়শই তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন হয়ে থাকে । কোনও গাছকে হঠাৎ করে একটি ঠান্ডা পরিবেশ থেকে উষ্ণ পরিবেশে সরিয়ে নিলেও এটি শকের শিকার হতে পারে, যার ফলে গাছটির পাতা ঝরে পড়তে শুরু করে।
কাণ্ড পচে যাওয়া বা কালো হয়ে যাওয়া: এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর সতর্কবার্তা । যদি গাছের কাণ্ডটি কালো দেখায় অথবা স্পর্শ করলে নরম মনে হয়, তবে এটি গাছের শিকড় পচে যাওয়ার (Root rot) ইঙ্গিত দেয় । সাধারণত ছত্রাক সংক্রমণের কারণে এমনটি ঘটে থাকে; অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা জল জমে থাকার পরিবেশে এই ছত্রাকগুলি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এমতাবস্থায়, গাছটিকে তার টব থেকে বের করে আনুন, পচে যাওয়া বা কালো হয়ে যাওয়া শিকড়গুলি কেটে বাদ দিন এবং সম্পূর্ণ নতুন ও শুকনো মাটিতে গাছটিকে পুনরায় রোপণ করুন ।
সাদা দাগ বা আঠালো অবশেষ: গাছের অসুস্থতার আরেকটি প্রধান কারণ হলো পোকামাকড়ের উপদ্রব । যদি আপনি পাতার নিচের দিকে তুলোর মতো সাদা দাগ অথবা মাকড়সার জালের মতো মিহি আঁশ দেখতে পান, তবে এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে গাছটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে । পাতার ওপর আঠালো কোনও পদার্থের উপস্থিতি দেখলেও বুঝতে হবে যে গাছটিতে পোকামাকড়ের আক্রমণ ঘটেছে ৷ এই ক্ষতিকর পোকাগুলি ধীরে ধীরে গাছের রস শুষে নেয়, যার ফলে শেষমেশ গাছটি মারা যায় ।
একটি অসুস্থ গাছকে কীভাবে বাঁচাবেন ?
মাটি পরীক্ষা করুন: মাটির অবস্থা যাচাই করতে আঙুল ঢুকিয়ে দেখুন ৷ মাটি 1 থেকে 2 ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত শুকনো মনে হলেই কেবল জল দিন ।
পর্যাপ্ত সূর্যালোক: গাছটির নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী, সেটিকে রোদ কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন ।
অসুস্থ অংশ ছাঁটাই: অবিলম্বে গাছের শুকনো পাতা ও পচে যাওয়া কাণ্ডগুলি কেটে ফেলুন, যাতে গাছের শক্তি সুস্থ অংশগুলির বিকাশে ব্যয় হতে পারে ।
প্রাকৃতিক কীটনাশক: কীটপতঙ্গ দমনের জন্য নিমের তেল স্প্রে করা সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি ।