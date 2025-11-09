ETV Bharat / lifestyle

কোলাজেন বাড়াতে ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে আপনার খাদ্যতালিকায় পানীয় যোগ করুন

আপনি কি জানেন যে আপনার ত্বকের দৃঢ়তা, কোমলতা এবং উজ্জ্বলতা কোলাজেন নামক একটি নির্দিষ্ট প্রোটিনের উপর নির্ভর করে ?

উজ্জ্বল ত্বক পেতে এই পানীয় পান করুন (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 9, 2025 at 12:29 PM IST

3 Min Read
কখনও কি ভেবে দেখেছেন কেন আপনার ত্বক দামি সিরাম এবং ক্রিম লাগানোর পরেও উজ্জ্বল হয় না ? হয়তো আপনি বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে পুষ্টি জোগানোর প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করছেন । কল্পনা করুন এমন একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার যা আপনার ত্বককে ভেতর থেকে মেরামত করবে, বলিরেখা কমাবে এবং আপনাকে এমন একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেবে যার জন্য আপনাকে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হবে না ।

আপনার সৌন্দর্যের আসল রহস্য রান্নাঘরের কিছু উপাদানের মধ্যেই আছে । বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রোটিন যা 20 বছর বয়সের পরে ধীরে ধীরে হ্রাস পায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, পানীয় সম্পর্কে যা আপনার শরীরের কোলাজেন উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করবে ।

আমলকির রস: আমলকি ভিটামিন সি-এর পাওয়ার হাউস হিসেবে পরিচিত । একটি ছোট আমলকি আপনার প্রতিদিনের ভিটামিন সি-এর চাহিদা পূরণ করতে পারে । এটি কেবল কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় না, এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি ত্বককে মুক্ত র‍্যাডিকেল থেকে রক্ষা করে বার্ধক্য প্রক্রিয়াকেও ধীর করে দেয় ।

কীভাবে খাবেন ? এক চা চামচ তাজা আমলকির রস বা গুঁড়ো হালকা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে পান করুন ।

লেবুর জল এবং মধু: সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর পানীয় । লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা কোলাজেন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য । এটি ত্বককে বিষমুক্ত করে, পিএইচ স্তর ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে ।

কীভাবে খাবেন ? প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস সাধারণ বা হালকা গরম জলে অর্ধেক লেবু ছেঁকে নিন এবং স্বাদের জন্য সামান্য মধু যোগ করুন ।

বেরি স্মুদি: বেরি কেবল সুস্বাদুই নয়, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টেও ভরপুর । স্ট্রবেরি এবং ব্লুবেরি ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর, যা কোলাজেন ফাইবারকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে এবং কোলাজেনের মাত্রা বজায় রাখে ।

কীভাবে খাবেন ? এক কাপ বেরি দই বা বাদামের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে স্মুদিতে রাখুন এবং আপনার প্রতিদিনের ব্রেকফাস্ট রাখুন ।

গাজর-বিট-আদার রস: এই রস ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সমৃদ্ধ মিশ্রণ যা ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় । বিট এবং গাজরের পুষ্টি, আদার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, ত্বক মেরামত করে এবং কোলাজেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে ।

কীভাবে খাবেন ? গাজর, বিট এবং আদার একটি ছোট টুকরো মিশিয়ে একটি রসে মিশিয়ে তাজা পান করুন ।

গ্রিন টি: গ্রিন টি একটি অলৌকিক পানীয় যা শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । এতে উচ্চ পরিমাণে পলিফেনল রয়েছে, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । এটি ত্বককে ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি এবং দূষণ থেকে রক্ষা করে কোলাজেনকে রক্ষা করে ।

কীভাবে খাবেন ? প্রতিদিন 1 থেকে 2 কাপ মিষ্টি ছাড়া গ্রিন টি পান করুন ।

বেদানার রস: বেদানার লাল রঙ তার শক্তির প্রমাণ । এটি ত্বকের কোষ তৈরিতে সাহায্য করে । বেদানায় এলাজিক অ্যাসিড নামক একটি যৌগ থাকে, যা কোলাজেনের ভাঙন কমিয়ে দেয় । এটি রক্তকে বিশুদ্ধ করতে এবং নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে, যার ফলে মুখের ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আসে ।

https://www.health.harvard.edu/blog/considering-collagen-drinks-and-supplements-202304122911

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

