চকলেট দিবসে বানিয়ে নিন বিভিন্নরকম ডেজার্ট

চকলেট দিবসে বানিয়ে নিন বিভিন্নরকম ডেজার্ট
আজ 9 ফেব্রুয়ারি, চকলেট দিবস পালিত হচ্ছে । চকলেট দিবসে মানুষ চকলেট খান ৷ দেখুন কিছু রেসিপি ৷
Published : February 9, 2026 at 11:14 AM IST
সবাই ভালোবাসা দিবসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে । এই সপ্তাহেই চকলেট ডেও পড়ে । সেই বিশেষ দিনটি আজ। চকলেট দিবসে চকলেট খাওয়া একটি ঐতিহ্য । প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে চকলেট উপহার দেয় । এই দিনে প্রায়শই চকলেট কেক তৈরি করা হয় । কিন্তু যদি আপনি একই চকলেট কেক খেতে খেতে বিরক্ত হন, তাহলে আপনার এখানে চকলেট-ভিত্তিক খাবার সম্পর্কে জানা উচিত। এখানে কমপক্ষে ছয়টি সুস্বাদু চকলেট খাবার এবং রেসিপি দেওয়া হল ।
চকলেট মিল্কশেক: চকলেট মিল্কশেক একটি শীতল এবং শক্তি-সমৃদ্ধ পানীয়। এটি ঠান্ডা দুধ, চকলেট সিরাপ বা কোকো পাউডার এবং সামান্য চিনি দিয়ে তৈরি করা হয় । ফেনা না আসা পর্যন্ত সমস্ত উপাদান মিক্সারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিশ্রিত করা হয় । এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চকলেট চিপস বা হুইপড ক্রিম যোগ করা যেতে পারে । গ্রীষ্মকালে এটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের কাছেই প্রিয় ।
চকলেট ব্রাউনি: চকলেট ব্রাউনিগুলি ভিতরে নরম এবং বাইরে কিছুটা মুচমুচে হয় । এগুলি তৈরি করতে, ডার্ক চকলেট এবং মাখন একটি ডবল বয়লারে গলিয়ে নেওয়া হয় । চিনি এবং ডিম বা দই যোগ করা হয় এবং ভালভাবে ফেটানো হয় । তারপর, ময়দা যোগ করা হয় এবং হালকাভাবে মিশ্রিত করা হয় । প্রস্তুত মিশ্রণটি একটি বেকিং ট্রেতে ঢেলে 170-180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 25-30 মিনিটের জন্য বেক করা হয় । এই উষ্ণ ব্রাউনিটি আইসক্রিমের সঙ্গে আরও সুস্বাদু হয় ।
চকলেট ট্রাফলস: চকলেট ট্রাফলস হল একটি সহজ এবং গ্যাস-মুক্ত রেসিপি । বিস্কুট গুঁড়ো করে ঘন দুধ এবং কোকো পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় । এই মিশ্রণটি ভালোভাবে গুঁড়ো করে ছোট ছোট বল তৈরি করা হয় । এরপর এগুলি কোকো পাউডার, নারকেল গুঁড়ো বা চকলেট স্প্রিঙ্কলে গড়িয়ে নেওয়া হয় । এই ডেজার্টটি বাচ্চাদের পার্টির জন্য উপযুক্ত ।
চকলেট মাফিনস: চকলেট মাফিনস হল একটি নরম এবং সুস্বাদু বেকড স্ন্যাক । ময়দা, কোকো পাউডার, চিনি, দুধ, তেল বা মাখন, বেকিং পাউডার এবং ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে একটি মসৃণ ব্যাটার তৈরি করা হয় । এই ব্যাটারটি একটি মাফিন ট্রেতে ঢেলে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 20-25 মিনিটের জন্য বেক করা হয় । ঠান্ডা হয়ে গেলে, এই মাফিনগুলি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং বাচ্চাদের দুপুরের খাবার বা চায়ের সঙ্গে এটি একটি দুর্দান্ত অনুষঙ্গী ।
চকলেট কুকিজ: চকলেট কুকিজ হল একটি মুচমুচে এবং সুস্বাদু বেকড স্ন্যাকস । এটি তৈরির জন্য, ময়দা, মাখন, গুঁড়ো চিনি, কোকো পাউডার এবং বেকিং পাউডার মিশিয়ে একটি নরম ডো তৈরি করা হয় । এই ডো থেকে ছোট ছোট বল তৈরি করা হয়, সামান্য চ্যাপ্টা করা হয় এবং তারপর চকলেট চিপস দিয়ে উপরে রাখা হয় । 180 ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রায় 12-15 মিনিট ধরে এগুলি বেক করা হয় । ঠান্ডা হয়ে গেলে, কুকিজগুলি মুচমুচে হয়ে যায় এবং চা বা দুধের সঙ্গে সুস্বাদু হয় ।
হট চকলেট: ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম চকলেট শরীর ও মন উভয়কেই উষ্ণ করে । এটি তৈরির জন্য, কম আঁচে দুধ গরম করে কাটা ডার্ক চকলেট যোগ করা হয় । চকলেট সম্পূর্ণরূপে গলে গেলে, পানীয় ঘন করার জন্য সামান্য কর্নফ্লাওয়ার যোগ করা হয় । এটি একটি মগে ঢেলে চকলেট শেভিং বা মার্শম্যালোর সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ।