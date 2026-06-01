সাফল্য নিজেই আপনার পিছনে ছুটবে, মেনে চলুন চাণক্যের এই নীতিগুলি
আপনি যদি চাণক্য নীতির এই চারটি মৌলিক নীতিকে আপনার অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেন, তবে পৃথিবীর কোনও শক্তিই আপনাকে এগিয়ে যাওয়া থেকে রুখতে পারবে না ।
Published : June 1, 2026 at 10:46 AM IST
আচার্য চাণক্য ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, রণকৌশলী এবং অর্থনীতিবিদ হিসেবে গণ্য হন । তাঁর নীতি ও আদর্শগুলি আজও ঠিক ততটাই প্রাসঙ্গিক, যতটা ছিল শত শত বছর আগে । কোনও ব্যক্তি যদি জীবনে অসামান্য সাফল্য ও সম্মান অর্জন করতে চান, তবে আচার্য চাণক্য নির্দেশিত কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাসকে তাঁদের দৈনন্দিন রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা উচিত:
সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন: আচার্য চাণক্যের মতে, যে ব্যক্তি সময়ের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়, সাফল্য তার কাছে সর্বদা অধরাই থেকে যায় । সময় হল এমন এক প্রকার সম্পদ, যা একবার ব্যয় হয়ে গেলে আর কখনওই ফিরে পাওয়া যায় না । সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিটি কাজ যথাসময়ে পরিকল্পনা করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করা একান্ত অপরিহার্য । অলসতাকে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে গণ্য করুন এবং আজকের কাজ আগামিকালের জন্য ফেলে রাখার অভ্যাসটি অবিলম্বে পরিত্যাগ করুন ।
শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা: যেকোনও ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর প্রথম সোপান হল শৃঙ্খলা । চাণক্য দৃঢ়ভাবে বলেন, শৃঙ্খলা ছাড়া কোনও ব্যক্তিই তার প্রতিভার পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে না । একটি সুশৃঙ্খল দৈনিক রুটিন মেনে চলুন এবং আপনার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় অবিচল থাকুন । পথে যত বাধাই আসুক না কেন, আপনার প্রচেষ্টায় যদি ধারাবাহিকতা থাকে, তবে একদিন সাফল্য নিশ্চিতভাবেই আপনার পদচুম্বন করবে ।
তিক্ত সত্য ও মৃদুভাষণ: কথার মধ্যে রয়েছে অসীম শক্তি । আচার্য চাণক্য বিশ্বাস করতেন, মানুষের সর্বদা চিন্তাভাবনা করে এবং নম্রভাবে কথা বলা উচিত । আপনার ভাষা এমন হওয়া উচিত যা অন্যদের অনুভূতিতে আঘাত না করে বরং তাদের মুগ্ধ করে । তোষামোদকারীদের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন । যে ব্যক্তি আপনাকে সরাসরি আপনার মুখের ওপরই এমন কোনও মতামত বা পরামর্শ দেয় যা শুনতে তিক্ত হলেও সত্য, তিনিই আপনার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ।
জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি অদম্য তৃষ্ণা: জ্ঞান হল এমন এক রক্ষাকবচ, যা আপনাকে যেকোনও পরিস্থিতিতে নিরাপদ রাখে । চাণক্য নীতি অনুসারে, মানুষের সারা জীবনই একজন শিক্ষার্থী হয়ে থাকা উচিত এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে সবকিছু থেকেই শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত । কেবল নিজের ভুল থেকেই নয়, বরং অন্যদের ভুল থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করুন যাতে আপনার মূল্যবান সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয় ।
আপনি যদি চাণক্য নীতি-র এই চারটি মৌলিক নীতিকে প্রাত্যহিক অভ্যাসের অংশ করে নেন, তবে পৃথিবীর কোনও শক্তিই আপনাকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়া থেকে রুখতে পারবে না । সাফল্য অনিবার্যভাবেই আপনার অনুগামী হবে ।
