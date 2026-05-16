পাঁচ ধরণের মানুষ রয়েছেন, যাঁরা সারা জীবন দরিদ্রই থেকে যান ! জানুন চাণক্য নীতি

পাঁচ ধরণের মানুষ রয়েছেন, যাঁরা সারা জীবন দরিদ্রই থেকে যান ! জানুন চাণক্য নীতি
চাণক্য নীতি স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, দারিদ্র্য কেবল দুর্ভাগ্য থেকেই উদ্ভূত হয় না, বরং অনেক সময় আমাদের নিজেদেরই সিদ্ধান্তগুলি এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।
Published : May 16, 2026 at 10:35 AM IST
চাণক্য নীতি-তে জীবন, সম্পদ, সাফল্য এবং আচরণ সম্পর্কিত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিহিত রয়েছে ৷ এতে এমন ব্যক্তিদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সারা জীবন আর্থিক অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করে কাটান । চাণক্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেবল ভাগ্য নয় বরং একজন ব্যক্তির অভ্যাস এবং মানসিকতাই তাঁর দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে ।
চাণক্য নীতি-তে সেইসব ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত সম্পদের অভাবের সঙ্গে থাকেন:
অলস ব্যক্তি: চাণক্য বলেছেন অলস ব্যক্তির কাছে ধনসম্পদ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না । যে ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন সে সুযোগ উপস্থিত হলেও তার সঠিক সদ্ব্যবহার করতে অক্ষম হয় । এই ধরনের মানুষ সর্বদা নিজেদের পরিস্থিতির ওপর দোষ চাপাতে থাকে, কিন্তু নিজেদের পরিবর্তন করার জন্য বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা চালায় না ।
শৃঙ্খলাহীন ব্যক্তি: তাছাড়া, যাঁদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে তারাও আর্থিক সংকট থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ব্যর্থ হয় । চাণক্যের মতে, কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই অর্থ ব্যয় করা এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হওয়া ধীরে ধীরে একজন মানুষকে ঋণগ্রস্ততা ও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় । কেবল অর্থ উপার্জন করার চেয়েও, সেই অর্জিত সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।
কুসংসর্গে লিপ্ত ব্যক্তি: আচার্য চাণক্য দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কুসংসর্গকে চিহ্নিত করেছেন । যে ব্যক্তি কুঅভ্যাস এবং অযোগ্য সঙ্গীদের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে, সে অনিবার্যভাবেই তার জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে । মদ্যপান, জুয়া এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের মতো অভ্যাসগুলি একজন ব্যক্তির আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে ।
জ্ঞান অর্জন থেকে বিমুখতা: চাণক্য নীতি-তেও বলা হয়েছে যে, যারা জ্ঞান অর্জনে বিমুখ হয়, তারা জীবনে উন্নতি করতে অক্ষম হয় । শেখার আগ্রহ যেই মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই অগ্রগতির পথগুলি রুদ্ধ হতে শুরু করে । পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করাকে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয় ।
সময়ের গুরুত্ব উপেক্ষা করা: চাণক্য কর্তৃক তুলে ধরা আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়ের তাৎপর্য । যে ব্যক্তি সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তার হাত থেকে সুযোগগুলি অনিবার্যভাবেই ফসকে যায় । সফল ব্যক্তিরা তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন; পক্ষান্তরে, যারা সময়ের ব্যাপারে উদাসীন, তাদের ভাগ্যে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ।
চাণক্য নীতি অনুসারে কীভাবে ধনী হওয়া যায় ?
চাণক্যের মতে, ধনী হওয়ার জন্য কেবল কঠোর পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়; এর পাশাপাশি প্রয়োজন সঠিক মানসিকতা, শৃঙ্খলা এবং আত্মসংযম । একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজের অভ্যাসগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নিজের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে ।
চাণক্য নীতি স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, দারিদ্র্য কেবল দুর্ভাগ্য থেকেই উদ্ভূত হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিজস্ব ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস এবং সিদ্ধান্তগুলিই এর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷ তাই, কোনও ব্যক্তি যদি তার মানসিকতা ও আচরণের পরিশোধন ঘটান, তবে তিনি জীবনে সাফল্য ও সমৃদ্ধিউভয়ই অর্জন করতে পারেন ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)