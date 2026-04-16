স্বামীরা স্ত্রীর কাছে এই 5 টি বিষয় গোপন রাখুন, জানুন চাণক্য নীতি

স্বামীরা স্ত্রীর কাছে এই 5 টি বিষয় গোপন রাখুন, জানুন চাণক্য নীতি
আচার্য চাণক্যের মতে, একজন স্বামীর উচিত স্ত্রীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় গোপন রাখা ।
Published : April 16, 2026 at 12:37 PM IST
বিবাহিত জীবনকে সফল ও সুখী করে তোলার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং ভারসাম্য অপরিহার্য; তবে আচার্য চাণক্যের নীতি অনুসারে, সব কিছু একেবারে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা সর্বদা বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত হয় না । ‘চাণক্য নীতি’ নির্দেশ দেয় এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা একজন পুরুষের একান্তই নিজের মধ্যে গোপন রাখা উচিত ৷ যাতে সম্পর্কের মধ্যে অহেতুক মানসিক চাপ, সংঘাত বা ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না হয় । এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যদি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তবে বিবাহিত জীবনে জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, চাণক্য নীতি অনুসারে এমন পাঁচটি বিষয়, যা প্রত্যেক স্বামীরই তার স্ত্রীর কাছ থেকে গোপন রাখা উচিত ।
আর্থিক দুর্বলতা: চাণক্য নীতি অনুসারে, একজন পুরুষের উচিত নয় সর্বদা তার সম্পূর্ণ আর্থিক পরিস্থিতি বিশেষ করে তার দুর্বলতা বা ঋণের বিষয়গুলি প্রকাশ্যে তুলে ধরা । স্ত্রীকে যদি প্রতিটি ছোট-বড় আর্থিক সংকটের কথা জানানো হয়, তবে তিনি প্রায়শই মানসিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করতে পারেন ৷ যা পরবর্তীতে গৃহের অভ্যন্তরে একটি মানসিক চাপের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে । এর অর্থ এই নয় যে স্বামীকে অবিশ্বস্ত বা প্রতারক হতে হবে; বরং তার উচিত কেবল প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যটুকুই স্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া । এই পদ্ধতিটি পরিবারের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা এড়াতে সহায়তা করে ।
অপমানের ঘটনা: চাণক্য পরামর্শ দেন, একজন পুরুষের উচিত নয় তার কোনও অপমান বা দুর্বলতার কথা সবার সামনে প্রকাশ করা ৷ বিশেষত, স্ত্রীর কাছেও যখন তিনি এমন বিষয়গুলি তুলে ধরবেন, তখন তা অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে করা উচিত । নিজের দুর্বলতার কথা যদি বারবার আওড়ানো হয়, তবে তা ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে । সর্বোপরি একটি সুখকর দাম্পত্য জীবনের জন্য নিজের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা বজায় রাখা অপরিহার্য ।
অতীতের সম্পর্ক: চাণক্য নীতি অনুসারে, নিজের অতীতের সম্পর্ক বা রোমান্টিক বিষয়াবলি নিয়ে খুব বিস্তারিত আলোচনা করা অনুচিত বলে গণ্য করা হয় । এমনটি করলে বর্তমান সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ, নিরাপত্তাহীনতা এবং অপ্রয়োজনীয় তুলনামূলক বিচারবোধের সৃষ্টি হতে পারে । বিবাহের পর, অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে বর্তমান সম্পর্কটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অতীতকে টেনে আনা কেবল সংঘাতকেই বাড়িয়ে তোলে; এর মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান মেলে না ।
গোপন পরিকল্পনা: যদি কোনও স্বামী কোনও বড় লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে থাকেন, তবে তার উচিত হবে না সেটিকে পুরোপুরি প্রকাশ করে দেওয়া । চাণক্য বিশ্বাস করতেন, কোনও প্রচেষ্টা সফলভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে গোপন রাখাই শ্রেয় । এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং যেকোনও ধরণের নেতিবাচকতা বা সম্ভাব্য বাধা থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় । নিজের অর্জনগুলি কেবল তখনই প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত হয়, যখন তার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় ।
পারিবারিক কিছু বিষয়: কোনও স্বামীর উচিত নয় তার স্ত্রীর কাছে নিজের পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের অতিরিক্ত সমালোচনা করা । এমনটি করলে স্ত্রীর মনে অন্যদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে ৷ যা পরবর্তীতে সম্পর্কের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । তাছাড়া, পরিবারের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ বিষয়কে জনসমক্ষে বা সবার সামনে প্রকাশ করে দিলে সম্পর্কের মধ্যে মানসিক দূরত্বও সৃষ্টি হতে পারে । তাই, এক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)
- পেশাজীবনে শিখরে পৌঁছবেন খুবই সহজে ! মেনে চলুন চাণক্যের এই নীতিগুলি
- স্ত্রীকে কোন কথাগুলি বলা উচিত নয় ? স্ত্রীদের বিষয়ে চাণক্য কী বলেছেন জানুন
- বাবা মায়ের কঠোর অনুশাসনের শিশুরা হতে পারে প্রেমজীবনের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন, কী বলছে গবেষণা ?
- গ্রীষ্মকালে এই জিনিস রোদে পোড়া ও ট্যানিং থেকে মুক্তি দেয়, বাড়িতেই বানিয়ে নিন