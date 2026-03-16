একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি কী ? সুন্দর মনের নারীদের গুণাবলি চাণক্য নীতিতে জানুন
চাণক্য নীতি অনুসারে, প্রতিটি নারীই সুন্দরী ৷ আর এই সৌন্দর্য তাঁর অন্তরে সুপ্ত গুণাবলি থেকেই উৎসারিত হয় ।
Published : March 16, 2026 at 5:13 PM IST
চাণক্য নীতি' হল আচার্য চাণক্য রচিত এক কালজয়ী গ্রন্থ ৷ যেখানে একটি সফল ও সুখী জীবন যাপনের জন্য অসংখ্য নীতি ও নির্দেশনার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে । আজও 'চাণক্য নীতি' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে জ্ঞানী, স্বাবলম্বী এবং সফল হয়ে উঠতে সহায়তা করে । এই নীতিগুলি অবলম্বন করার মাধ্যমে যে কেউ নিজের জীবনে ভারসাম্য ও সমৃদ্ধি উভয়ই নিশ্চিত করতে পারেন । তাঁর 'চাণক্য নীতি' গ্রন্থে চাণক্য নারীদের প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি কী এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্বলতাই বা কী । জেনে নেওয়া যাক চাণক্যের মতে একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি আসলে কী ?
মাত্র একটি শ্লোকের মাধ্যমে আচার্য চাণক্য এই সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, একজন নারী যদি মনেপ্রাণে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাঁর হৃদয়ে লালিত যেকোনও লক্ষ্য অর্জন বা সম্পন্ন করতে পারেন । সেই শ্লোকটি হল:
"বাহুবীর্যং বলং রাজ্ঞো, ব্রহ্মবিৎ বলী; রূপ-যৌবন-মাধুর্যং স্ত্রীণাং বলমনুত্তমম্ ।"
এই শ্লোকের মাধ্যমে চাণক্য প্রতিপাদন করেন যে একজন রাজার শক্তি নিহিত থাকে তাঁর বাহুবলে; একজন ব্রাহ্মণের শক্তি অবস্থান করে তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় ৷ আর একজন নারীর প্রকৃত শক্তি হলো তাঁর রূপ এবং তাঁর বাচনভঙ্গি । আচার্য চাণক্য প্রণীত নীতিশাস্ত্র যা 'চাণক্য নীতি' নামে পরিচিত ৷ মৃদু কণ্ঠস্বর এবং প্রজ্ঞা-ই হল একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ৷ এই গুণাবলির মাধ্যমেই তিনি যেকোনও মানুষকে জয় করতে পারেন এবং চরম দুর্দিনেও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করতে সক্ষম হন । প্রতিটি নারীর মাঝেই সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে ৷ আর এই সৌন্দর্যের উৎস হল তাঁর অন্তরের গভীরে সুপ্ত থাকা চারিত্রিক গুণাবলি । কোনও নারী যদি তাঁর এই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে সঠিকভাবে চিনতে ও উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তিনি এক অসীম শক্তিশালী সত্তায় পরিণত হতে পারেন ।
নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি কী ?
চাণক্যসহ অসংখ্য পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ নারীর বিভিন্ন গুণাবলিকে তাঁদের শক্তির উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । সুনির্দিষ্ট গুণগুলি সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যা নারীদের প্রকৃত অর্থেই অনন্যসাধারণ করে তোলে:
সহনশীলতা: শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের (যেমন- ঋতুস্রাব ও গর্ভাবস্থা) মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ও মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে চলার ক্ষমতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও নিজের মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার শক্তিই নারীদের অন্য সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে । এটি সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রমাণ করে দেয় একজন নারী কতটা শক্তিশালী হতে পারেন এমনকি সেই নারীও, যাকে হয়তো বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত নরম মনের বলে মনে হতে পারে ।
সাহস ও আত্মমর্যাদা: নারীদের আরেকটি স্বতন্ত্র গুণ হল এমনকি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকার ক্ষমতা । প্রতিকূলতম অবস্থাতেও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা এবং নিজেদের সক্রিয় সত্তাকে সমুন্নত রাখা তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তিরই এক উজ্জ্বল প্রমাণ ।
আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও সহমর্মিতা: অন্যদের আবেগ অনুধাবন করা, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতসমূহ চিনতে পারা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থার সেতুবন্ধন গড়ে তোলাও নারীদের অন্যতম সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয় ।
প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা: একজন শক্তিশালী নারীর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গুণ হল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা যা তার নিজস্ব বিবেক, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয় ৷ এছাড়াও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা প্রদানের ক্ষমতা রাখে ।
যোগাযোগ দক্ষতা: বিভিন্ন গবেষক ও পণ্ডিতদের দ্বারা নারীদের যেসব গুণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম হল নম্র ও মার্জিত আচরণের মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা এবং নিজেদের চিন্তাভাবনা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করার দক্ষতা ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)